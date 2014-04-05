True strength index mt5

TrueStrength Oscillator v1.00

Was Sie auf dem Chart sehen:

  • dicke blaue Linie 💙: Haupt-TSI, folgt dem Marktmomentum

  • Dicke rote Linie ❤️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen)

  • Dünne blaue Balken 📊: von der Nulllinie bis zur blauen Linie

  • Gestrichelte graue Linie in der Mitte ➖: Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert

Warum es jeden Tag praktisch ist:

  • Skalaimmer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen ✅

  • Zero repaint: wird nur auf geschlossenen Bars berechnet 🔒

  • Funktioniert aufallen Zeitrahmen ( M1 bis MN1) ⏰

  • Sehr leichtgewichtig: bremst Ihr Terminal nicht aus ⚡

Was Sie leicht einstellen können:

SignalPeriod = 2 (Geschwindigkeit der roten Signallinie) ⚙️
SignalSmooth = 0.2 (Signalglättung) ⚙️

