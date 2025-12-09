✅ Présentation

KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring.

Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum, grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée.

Cet indicateur ne montre que l’information utile, au bon moment.

📊 Composants

🔹 Ligne KST (bleu)

Mesure la force réelle du momentum

Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés

🔹 Ligne Signal (rouge)

Moyenne mobile du KST

Sert de référence pour mesurer la dominance du momentum

🔹 Histogramme intelligent (vert / rouge)

Affiche quelle ligne domine réellement

Élimine automatiquement les phases de marché neutres

🟢🔴 Logique des barres (simplifiée)

✅ Condition d’affichage

Les barres apparaissent uniquement lorsque :

KST et Signal sont tous les deux au-dessus de zéro (contexte haussier)

ou tous les deux en dessous de zéro (contexte baissier)

Sinon, aucune barre n’est affichée.

🟢 Barres vertes – Momentum dominant

Le KST est plus fort que le Signal

Le momentum principal s’accélère

La barre part de 0 jusqu’à la valeur dominante

🔴 Barres rouges – Momentum affaibli

Le Signal domine le KST

Le momentum ralentit ou prépare un retournement

La barre part de 0 jusqu’à la valeur dominante

✅ Lecture rapide

Contexte Couleur Momentum clair et directionnel 🟢 Vert Momentum qui faiblit 🔴 Rouge Marché neutre / transition —

🚀 Avantages clés

✔ Lecture instantanée du momentum

✔ Zéro bruit inutile

✔ Aucun faux signal proche du zéro

✔ Fonctionne sur tous les marchés

✔ Adapté au scalping, day trading, swing trading

✔ Visualisation claire même pour débutants

🎯 Utilisation recommandée

Confirmer une tendance existante

Filtrer les entrées de trade

Identifier les phases d’accélération ou de ralentissement

Excellente synergie avec : Price Action Supports & Résistances Moyennes mobiles Breakouts & Pullbacks



⚙ Paramètres ajustables

4 périodes ROC

4 lissages SMA

Période de la ligne Signal

➡ Ajustable à tous les styles de trading

✅ Conclusion

KST Pro Tools transforme le KST classique en un outil de momentum simple, visuel et professionnel.