KST Pro Tools – Smart Momentum Indicator

✅ Présentation

KST Pro Tools est un indicateur de momentum avancé basé sur le célèbre Know Sure Thing (KST) de Martin Pring.
Il a été repensé pour offrir une lecture immédiate et sans ambiguïté du momentum, grâce à une logique d’histogramme claire et filtrée.

Cet indicateur ne montre que l’information utile, au bon moment.

📊 Composants

🔹 Ligne KST (bleu)

  • Mesure la force réelle du momentum

  • Calculée à partir de 4 Rate of Change pondérés et lissés

🔹 Ligne Signal (rouge)

  • Moyenne mobile du KST

  • Sert de référence pour mesurer la dominance du momentum

🔹 Histogramme intelligent (vert / rouge)

  • Affiche quelle ligne domine réellement

  • Élimine automatiquement les phases de marché neutres

🟢🔴 Logique des barres (simplifiée)

✅ Condition d’affichage

Les barres apparaissent uniquement lorsque :

  • KST et Signal sont tous les deux au-dessus de zéro (contexte haussier)

  • ou tous les deux en dessous de zéro (contexte baissier)

Sinon, aucune barre n’est affichée.

🟢 Barres vertes – Momentum dominant

  • Le KST est plus fort que le Signal

  • Le momentum principal s’accélère

  • La barre part de 0 jusqu’à la valeur dominante

🔴 Barres rouges – Momentum affaibli

  • Le Signal domine le KST

  • Le momentum ralentit ou prépare un retournement

  • La barre part de 0 jusqu’à la valeur dominante

✅ Lecture rapide

Contexte Couleur
Momentum clair et directionnel 🟢 Vert
Momentum qui faiblit 🔴 Rouge
Marché neutre / transition

🚀 Avantages clés

✔ Lecture instantanée du momentum
✔ Zéro bruit inutile
✔ Aucun faux signal proche du zéro
✔ Fonctionne sur tous les marchés
✔ Adapté au scalping, day trading, swing trading
✔ Visualisation claire même pour débutants

🎯 Utilisation recommandée

  • Confirmer une tendance existante

  • Filtrer les entrées de trade

  • Identifier les phases d’accélération ou de ralentissement

  • Excellente synergie avec :

    • Price Action

    • Supports & Résistances

    • Moyennes mobiles

    • Breakouts & Pullbacks

⚙ Paramètres ajustables

  • 4 périodes ROC

  • 4 lissages SMA

  • Période de la ligne Signal

➡ Ajustable à tous les styles de trading

✅ Conclusion

KST Pro Tools transforme le KST classique en un outil de momentum simple, visuel et professionnel.

Quand la barre apparaît, le momentum est clair. Quand elle disparaît, vous attendez.


