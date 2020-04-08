✅ Visión general

KST Pro Tools es un indicador de momentum avanzado basado en el clásico Know Sure Thing (KST) de Martin Pring.

Ha sido rediseñado para ofrecer una lectura de momentum limpia, instantánea y sin ambigüedades, gracias a una lógica de histograma inteligente y totalmente filtrada.

Este indicador sólo muestra el impulso significativo, exactamente cuando importa.

Componentes del indicador

🔹 Línea KST (azul)

Mide la verdadera fuerza del impulso del mercado

Construida utilizando 4 valores ponderados y suavizados de la Tasa de Cambio

🔹 Línea de señal (roja)

Media móvil del KST

Se utiliza como referencia para determinar el dominio del impulso

🔹 Histograma inteligente (verde / rojo)

Muestra qué línea es actualmente dominante

Filtra automáticamente las fases neutrales del mercado

🟢🔴 Lógica de barras simplificada

✅ Condición de visualización

Las barras del histograma aparecen sólo cuando:

Tanto KST como Señal están por encima de cero (contexto alcista)

o ambos están por debajo de cero (contexto bajista).

En caso contrario, no se muestra ninguna barra.

🟢 Barras verdes - Momento dominante

KST es más fuerte que la Señal

El impulso principal se está acelerando

La barra se extiende desde 0 hasta el valor dominante

🔴 Barras rojas - Momento de debilitamiento

La señal domina el KST

El impulso se está desacelerando o se prepara para invertirse

La barra se extiende desde 0 hasta el valor dominante

Interpretación de un vistazo

Contexto del mercado Histograma Fuerte impulso direccional 🟢 Verde Momentum perdiendo fuerza 🔴 Rojo Fase neutra / de transición -

🚀 Ventajas clave

✔ Claridad instantánea del momento

✔ Cero ruido innecesario

✔ Sin señales engañosas alrededor de cero

✔ Funciona en todos los mercados

✔ Adecuado para scalping, day trading y swing trading

✔ Diseño visual claro e intuitivo.

🎯 Uso recomendado

Confirmar las tendencias existentes

Filtrar entradas comerciales

Identificar la aceleración o desaceleración del impulso

Excelente sinergia con: Acción del precio Soportes y resistencias Medias móviles Estrategias de Breakout y Pullback



Parámetros ajustables

4 periodos ROC

4 periodos de suavizado SMA

Período de la línea de señal

➡ Se adapta fácilmente a cualquier estilo de trading

✅ Conclusión

KST Pro Tools convierte el tradicional KST en una herramienta de momentum moderna, visual y profesional.