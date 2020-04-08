True strength index mt4
- Indikatoren
- Vincent Albert Feugier
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
TrueStrength Oscillator v1.00
Was Sie auf dem Chart sehen:
-
dicke blaue Linie 💙: Haupt-TSI, folgt der Marktdynamik
-
Dicke rote Linie ❤️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen)
-
Dünne blaue Balken 📊: von der Nulllinie bis zur blauen Linie
-
Gestrichelte graue Linie in der Mitte ➖: Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert
Warum es jeden Tag praktisch ist:
-
Skalaimmer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen ✅
-
Zero repaint: wird nur auf geschlossenen Bars berechnet 🔒
-
Funktioniert aufallen Zeitrahmen ( M1 bis MN1) ⏰
-
Sehr leichtgewichtig: bremst Ihr Terminal nicht aus ⚡
Was Sie leicht einstellen können: