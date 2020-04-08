True strength index mt4

TrueStrength Oscillator v1.00

Was Sie auf dem Chart sehen:

  • dicke blaue Linie 💙: Haupt-TSI, folgt der Marktdynamik

  • Dicke rote Linie ❤️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen)

  • Dünne blaue Balken 📊: von der Nulllinie bis zur blauen Linie

  • Gestrichelte graue Linie in der Mitte ➖: Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert

Warum es jeden Tag praktisch ist:

  • Skalaimmer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen ✅

  • Zero repaint: wird nur auf geschlossenen Bars berechnet 🔒

  • Funktioniert aufallen Zeitrahmen ( M1 bis MN1) ⏰

  • Sehr leichtgewichtig: bremst Ihr Terminal nicht aus ⚡

Was Sie leicht einstellen können:

SignalPeriod = 2 (Geschwindigkeit der roten Signallinie) ⚙️
SignalSmooth = 0.2 (Signalglättung) ⚙️

Empfohlene Produkte
Professional Histogram MT 4
Evgeny Belyaev
Indikatoren
Professional Histogram (PH ) ist ein hocheffizientes und zuverlässiges Tool für den Handel mit Forex, CFDs und binären Optionen. PH ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader einfach zu bedienen und zu konfigurieren. Im Gegensatz zu den meisten Indikatoren findet das Professional Histogram längere Trends und gibt weniger Fehlsignale. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Alarm ausgelöst, so dass Sie rechtzeitig eine Position eröffnen können und nicht die ganze Zeit am
Interactive BB Matrix
Tsvetan Tsvetanov
2 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Bollinger Bandsignale für mehrere Symbole und mehrere Zeitrahmen an. Die Signale werden als einfache Verhältniszahlen erstellt, die den Abstand zwischen dem aktuellen Kurs und dem gleitenden Durchschnitt, gemessen in Standardabweichungen, darstellen. Auf diese Weise schaffen wir einen sehr vielseitigen und einfach zu bedienenden Indikator, der uns hilft, nicht nur die stärksten Trends zu erkennen, sondern auch die am meisten überkauften und überverkauften Bedingungen. Mer
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
EAzy MACD Cross
Citoro
Indikatoren
MACD Cross mit zusätzlichen Funktionen, deren Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn es auf 1. Stochastic Limit: Kaufen über, Kaufen unter, Verkaufen über & Verkaufen unter 2. RSI Limit: Buy Above, Buy Below, Sell Above & Sell Below 3. EMA Limit: Kaufen wenn EMA1 & EMA2 über EMA3, Verkaufen wenn EMA1 & EMA2 unter EMA3 Es kann auch eingestellt werden, ob ein Pfeil und ein akustischer Alarm angezeigt werden sollen. MACD, RSI, Stohastic und EMA-Werte können je nach Benutzer geändert werden.
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indikatoren
Verbesserte Version des kostenlosen HMA Trend Indikators (für MetaTrader 4) mit statistischer Analyse. HMA Trend ist ein Trendindikator, der auf dem Hull Moving Average (HMA) mit zwei Perioden basiert. HMA mit einer langsamen Periode identifiziert den Trend, während HMA mit einer schnellen Periode die kurzfristigen Bewegungen und Signale in Trendrichtung bestimmt. Die wichtigsten Unterschiede zur kostenlosen Version: Möglichkeit zur Vorhersage der Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr anhand der
MA3 Trend MT4
Sergei Linskii
4.17 (6)
Indikatoren
MA3 Trend - ist der gute Trendindikator auf drei MAs. Vorteile des Indikators: Der Indikator erzeugt Signale mit hoher Genauigkeit. Das bestätigte Signal des Indikators verschwindet nicht und wird nicht neu gezeichnet. Sie können auf der Handelsplattform MetaTrader 4 eines beliebigen Brokers handeln. Sie können mit beliebigen Vermögenswerten handeln (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien, Indizes usw.). Sie können auf beliebigen Zeitrahmen handeln (M5-M15 Scalping und Daytrading / M30-
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indikatoren
Free Market Struktur Zickzack zur Unterstützung des Price Action Trading die Screenshots beschreiben, wie zu verwenden und wie Muster zu erkennen die neue Version enthält Alarme, E-Mail-Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen kann für alle Paare verwendet werden kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden Sie können zusätzliche Bestätigungsindikatoren hinzufügen der Indikator zeigt Ihnen Ihre Höchst- und Tiefststände an sowie Ihre unteren Tiefs und unteren Hochs der Indikator macht die Pre
FREE
Gets
Andrey Kozak
Indikatoren
Gets ist ein intelligentes Handelssystem mit einem komplexen Marktanalysemechanismus. Das Funktionsprinzip von Gets basiert auf neuronalen Netzen und einer breit gefächerten Sammlung von Informationen aus verschiedenen Marktanalysatoren. Anschließend analysiert das System die statistischen Datenbanken, um sich einen Überblick über die aktuelle Marktsituation und die weitere Preisentwicklung zu verschaffen. Die Informationen werden auf dem Bildschirm auf einfache und intuitive Weise angezeigt - i
Madx Cobra
Santi Dankamjad
Indikatoren
Madx Cobra Indikator. Schaffen Sie es, dass sowohl erfahrene als auch unerfahrene Trader diesen Indikator verwenden, da er ein Basisindikator ist. Wie zu verwenden : Einstellung des Indikators 1. MA Fast : Gleitender Durchschnitt schnell (10) 2. MA Slow : Gleitender Durchschnitt langsam zur Kontrolle der Trendmärkte (200) 3. ADX : Kontrolltrend(5) 4. Für den Alarm können Sie einstellen, dass der nächste Balken oder sofortige Balken alarmiert werden. Wenn der himmelblaue Pfeil oder der Pfeil n
Phantom Bands
Luke Anthony Caras
Indikatoren
Phantom Bands - MT4 Indikator Zonenbasierte Reaktionslevels für Price Action Trader Phantom Bands ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 4-Indikator, der mehrere anpassungsfähige Bänder auf Ihrem Chart zeichnet. Diese Levels wurden entwickelt, um Händlern bei der Identifizierung potenzieller Preisinteraktionszonen auf der Grundlage einer internen Logik zu helfen - besonders nützlich für kurzfristige diskretionäre Strategien. Beschreibung Dieser Indikator erstellt zonenbasierte Bänder um i
DeMarker with 2 Moving Averages ms
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex Indikator „DeMarker und 2 gleitende Durchschnitte“ für MT4, ohne Repaint. – Die DeMarker-Oszillatorkurve zeigt die aktuelle Kursposition relativ zu vorherigen Hochs und Tiefs während des Indikatorberechnungszeitraums an. – Der Indikator „DeMarker und 2 gleitende Durchschnitte“ ermöglicht die Anzeige der schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte des DeMarker-Oszillators. – Er eignet sich hervorragend für Verkaufseinträge im Überkauft-Bereich (über 0,7) und Kaufeinträge im Üb
Stochastic Divergence
Oleksii Pidlubnyi
3 (2)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Divergenz und Konvergenz für alle Instrumente an. Er funktioniert auf allen Zeitskalen. Nachdem der Indikator eine Divergenz/Konvergenz festgestellt hat, zeichnet er einen Kauf- oder Verkaufspfeil entsprechend dem erkannten Signal. Einstellungen Kaufen - zeigt Kaufsignale an Verkaufen - zeigt Verkaufssignale an Divergenz - zeigt Divergenzen auf dem Chart an Konvergenz - zeigt die Konvergenz auf dem Chart an KPeriod, DPeriod, Slowing - Stochastik-Einstellungen drawPriceTrendL
ADX Pointer
Dominik Mandok
Indikatoren
ADX Pointer ist ein Indikator, der auf dem "Average Directional Index" basiert und je nach ADX-Wert drei Zahlen im Chartfenster anzeigt. Im ADX Pointer können Sie die "ADX_Periode" einstellen, die natürlich die Periode des Average Directional Index ist, und Sie können auch 3 Levels einstellen. Wenn der ADX-Wert das erste Level ("ADX_Level1") überschreitet, erscheint im Chartfenster die Zahl "1", wenn der ADX das zweite Level ("ADX_Level2") überschreitet, erscheint die Zahl "2" und wenn der ADX d
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
Ein sehr einfacher, aber effektiver Indikator. Es basiert auf der KijunSen-Linie des Ichimoku-Indikators und dem gebildeten durchschnittlichen MA auf dieser Linie. Kauf- oder Verkaufssignal: Dies ist der Schnittpunkt zweier Linien!!! Ich selbst verwende oft die KijunSen-Linie des Ichimoku-Indikators für den Handel, wenn der Preis HÖHER ist, berücksichtige ich nur KÄUFE, wenn nur VERKÄUFE NIEDRIGER sind. Und nach Mittelung der KijunSen-Linie und Bildung der KijunSen-MA-Linie erschienen die Schnit
MACD Divergence
Sergey Deev
2.5 (2)
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linienverlauf Ma
Stochastic Advanced MT4
Siarhei Vashchylka
Indikatoren
Der "Stochastic Advanced "-Indikator zeigt die Signale des "Stochastic"-Indikators direkt im Chart an, ohne dass der Indikator selbst am unteren Rand des Bildschirms zu sehen ist. Die Signale des Indikators können nicht nur auf dem aktuellen Zeitrahmen angezeigt werden, sondern auch auf einem Zeitrahmen, der eine Ebene höher liegt. Darüber hinaus haben wir ein Filtersystem implementiert, das auf dem Indikator Gleitender Durchschnitt basiert. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version f
Holy Grail Arrow
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Holy Grail Pfeil ist für Scalping. Der Zeitraum, den Sie verwenden, wird den Trend bestimmen. Sie können verschiedene Zeitrahmen und Zeiträume ausprobieren, um zu sehen, was am besten für Ihre Strategie funktioniert. Filter können angewendet werden, wie ein gleitender Durchschnitt oder Trendlinien. Die 1 Minute funktioniert gut für Scalps und handeln immer während der aktiven Perioden und vermeiden Konsolidierungszeiten. Die Verwendung anderer Indikatoren, um Trends zu bestimmen, wird empfohlen,
Easy RSI Alerts
Luke Kendall
5 (1)
Indikatoren
Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder entwickelt und ist ein Momentum-Oszillator, der überkaufte und überverkaufte Bedingungen identifiziert. Er ist auch eine beliebte Wahl für viele Händler, die damit den Einstieg in den Markt finden. Wie funktioniert er? Die einfachste Art, den Relative Strength Index zu verwenden, besteht darin, eine überkaufte oder überverkaufte Situation abzuwarten und dann in einen Handel einzusteigen, wenn der RSI anzeigt, dass der Kurs wieder in d
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indikatoren
Stier All4 Taurus All4 ist ein leistungsstarker Indikator, der Ihnen die Stärke des Trends anzeigt, und Sie können die Stärke der Kerze beobachten. Unser Indikator verfügt über mehr als 4 Trendbestätigungen. Er ist sehr einfach und leicht zu bedienen. Modi der Bestätigungen Kerzen-Trendbestätigungen: Wenn die Kerze auf hellgrün wechselt, ist der Trend hoch. Wenn die Kerze auf hellrot umschaltet, ist der Trend rückläufig. Wenn die Kerze zu dunkelrot wechselt, ist der Trend niedrig. Trendlinien
MACD Cross Color Change
Santi Dankamjad
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Upgrade des traditionellen MACD auf MT4. Wenn die Macd-Basislinie oberhalb der Macd-Signallinie verläuft, ändert sich die Farbe des Histogramms in Rot und der Einstiegsbefehl Verkaufen. Macd Basislinie kreuzen unter Macd Signallinie die Farbe des Histogramms ändern ist grüne Farbe und Entry-Order Buy. Für oben Histogramm von Macd kann die Farbe ändern, um gut aussehende durch kann die Farbe über Null-Linie und untere Linie.
Search for Reversal
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Der Trendumkehrindikator Search for Reversal kann sowohl für Pipsing in kleinen Zeiträumen als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator zeigt Einstiegssignale an. Zeigt sowohl Einstiegspunkte als auch den Trend selbst an. Zeigt mit Pfeilen statistisch berechnete Einstiegszeitpunkte an. Mit Hilfe des Indikators können Sie den Risikokoeffizienten optimal verteilen. Verwendet nur einen Parameter für die Einstellungen. Bei der Wahl eines Parameters ist es notwendig, dass e
Trend ZVD
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der ZVD-Trendindikator ist wichtig für die Erkennung von Trends an den Finanzmärkten. Dieser Indikator funktioniert jedoch ebenso gut in Konsolidierungsphasen. Der Trend ZVD-Trendindikator zeigt die Richtung an, in die sich der von Ihnen gewählte Vermögenswert bewegen kann. Der Trend ZVD-Trendindikator erfüllt die Hauptaufgabe des Handels: den Einstiegspunkt in den Markt zu finden, wenn der Trend entsteht, und den Ausstiegspunkt, wenn er abgeschlossen ist. Ein Trend im Handel ist die stetige B
Pluuto Alert
Mati Maello
1 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator Pluuto Alert indicator.indicator zeigt Trend-Bewegung. Indicator berechnet automatisch line.Alert = Pfeil.Wenn der Alarm nach oben ist der nächste Alarm nach unten ist, wenn der Alarm nach unten ist der nächste Alarm nach oben (neue Bar). Merkmale FiltPer - zeigt die Periode des Indikators an.Line1. FiltPer2 - zeigt den Indikator Periode.Linie2 an. Multiplier - zeigt den Multiplikator des Indikators an.(FlitPer,Line1;step) Deviation1 - zeigt die Abweichung des Indikators an.(Lin
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indikatoren
Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
SmartReversals Auto Optimized
Mohammad Rahchemandi
Indikatoren
SmartReversals Auto Optimized: Der intelligente Indikator, der sich an Ihren Chart anpasst Haben Sie genug von Indikatoren mit festen Einstellungen, die nur in einem bestimmten Markt funktionieren? Frustriert von endlosen manuellen Optimierungen, die keine Ergebnisse bringen? Wir stellen Ihnen SmartReversals Auto Optimized vor - den ersten Indikator, der sich automatisch für Ihren Chart optimiert. Der eigentliche Clou ist die eingebaute Auto-Optimierungs-Engine . Revolutionäres Feature
Super Trend Filter Indicator
Jalitha K Johny
4.5 (4)
Indikatoren
Super Trend Filter Indikator Supertrendpfeil als Masterkerze betrachten, wenn Supertrend im Kaufsignal, dann Signalkerze als Masterkerze berechnen und Master-Kerze schließen oberhalb der offenen Kerze dann Filter Buy Arrow berechnen. Wenn Super-Trend in Sell Signal , dann Signal Kerze berechnen Master Kerze und Master-Kerze schließen unterhalb der offenen Kerze berechnen Filter Sell Arrow. 3 Ziel mit Trailing Stop Loss
Oracle Scalper
Andrey Kozak
Indikatoren
Ein Pfeilindikator ist ein Indikator, der Pfeile auf einem Diagramm anzeigt, um die Richtung des Marktes anzuzeigen. Der rote Pfeil zeigt eine implizite Abwärtsbewegung an, während der blaue Pfeil eine implizite Aufwärtsbewegung anzeigt. Der Indikator funktioniert für alle Zeitrahmen und alle Währungspaare. Handelsstrategie basierend auf dem Pfeilindikator: Positionseintrag: Wenn der rote Pfeil erscheint, eröffnen Sie eine Verkaufsposition (Short). Wenn der blaue Pfeil erscheint, eröffnen Sie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indikatoren
DERZEIT 26% RABATT Die beste Lösung für jeden Newbie oder Expert Trader! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit nur EINEM Chart können Sie die Währungsstärke für 28 Forex-Paare ablesen! Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel verbessern wird, weil Sie in der Lage sind, den genauen Auslösungspunkt eines neuen Trends oder einer Scalping-Gelegenhei
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Vortex oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen , um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen. Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist Die meisten Indikatoren verfolgen nur den P
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Price manipulation risk mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Indikator für Kursmanipulationsrisiko Fortgeschrittenes Tool zur Bewertung von Marktrisiken und zur Erkennung von Manipulationen Der Kursmanipulations-Risikoindikator ist ein professionelles Tool zur Messung des aktuellen Risikoniveaus auf dem Markt. Es wertet das Preisverhalten, die Marktaktivität und die Kerzendynamik aus, um instabile oder potenziell manipulierte Umgebungen zu erkennen. Dieser Indikator hilft Händlern, Fallen zu vermeiden , falsche Signale herauszufiltern und das Timing
Kst pro tools MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Canal icare MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal) Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt. Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Niveaus um seinen Durchschnitt. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer (Prem
Four rsi mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für die komplette Marktanalyse Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi! Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und bietet Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum , so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können. Hauptmerkmale: 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehr
Pairs synthetique mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread) Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels! Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro ! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. S telle
Vortex oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
VORTEX OSCILLATOR: Meistern Sie den Volumenfluss VORTEX OSCILLATOR ist ein hochleistungsfähiges Handelsinstrument, das den klassischen Vortex-Indikator als extrem reaktionsschnellen Präzisionsoszillator neu interpretiert. Er wurde für Händler entwickelt, die absolute Klarheit verlangen, und verbindet die Preisbewegung mit dem Tick-Volumen , um das wahre Momentum hinter jeder Marktbewegung zu enthüllen. Warum VORTEX OSCILLATOR ein Game Changer ist Die meisten Indikatoren verfolgen nur den P
Fisher Transform MT4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER. Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung. Was macht dies
Klinger volume oscillator mt4
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
Kst pro tools
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
KST Pro Tools - Smart-Momentum-Indikator Überblick KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert. Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern. Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt. Bestandteile des Indikators KST-Linie (bl
Canal icare
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal) Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt. Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Ebenen um seinen Durchschnitt herum. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer
Four rsi mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Multi-RSI - 4 RSIs in 1 für eine umfassende Marktanalyse Analysieren Sie die Marktstärke und das Momentum wie ein Profi! Multi-RSI kombiniert 4 verschiedene RSIs in einem einzigen Fenster und gibt Ihnen einen klaren und schnellen Überblick über das Marktmomentum in mehreren Zeitrahmen. Jeder RSI hat seinen eigenen konfigurierbaren Zeitraum , so dass Sie den Indikator an Ihre Handelsstrategien und Ihren Stil anpassen können. Hauptmerkmale: 4 RSIs in einem Indikator - verfolgen Sie mehr
Pairs synthetique mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread) Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels! Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro ! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. S telle
Fisher Transform MT5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Fisher Transform von HYPOLITE MAKER - Professioneller Präzisions-Oszillator Erleben Sie die endgültige Version des Fisher Transform, entwickelt von HYPOLITE MAKER. Die Fisher-Transformation ist dafür bekannt, dass sie Preisumkehrungen erkennt, bevor sie eintreten. Die Standardversion ist jedoch oft zu empfindlich gegenüber Marktstörungen. Die Fisher-Transformation von HYPOLITE MAKER behebt diese Probleme und bietet eine stabile, hochgradig visuelle und profitable Handelserfahrung. Was macht dies
True strength index mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
TrueStrength Oscillator v1.00 Was Sie auf dem Chart sehen: dicke blaue Linie : Haupt-TSI, folgt dem Marktmomentum Dicke rote Linie ️: Signallinie (perfekt zum Aufspüren von Überkreuzungen) Dünne blaue Balken : von der Nulllinie bis zur blauen Linie Gestrichelte graue Linie in der Mitte : Nulllinie, leicht zu erkennen, wenn sich die Richtung ändert Warum es jeden Tag praktisch ist: Skala immer fest ( -0,000001 bis +0,000001), keine Überraschungen Zero repaint : wird nur auf geschlossenen
Klinger volume oscillator mt5
Vincent Albert Feugier
Indikatoren
Klinger Volumen Oszillator Kurzbeschreibung Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm. Detaillierte Beschreibung Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension