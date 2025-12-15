Pairs synthetique mt5

🚀 Pairs Synthétique Pro (Synthetische Paare & Spread)

🚀 Erschließen Sie die Macht des Korrelationshandels!

Sind Sie es leid, ein einzelnes Paar zu verfolgen? Tauchen Sie ein in die aufregende Welt des Paarhandels und der statistischen Arbitrage mit dem Indikator Synthetische Paare Pro! Dieses Tool ist mehr als nur eine Kennzahl; es ist Ihr persönliches Radar, um Preisungleichgewichte zwischen ZWEI verschiedenen Vermögenswerten zu erkennen, bevor der Markt sich selbst korrigiert. 🎯

📉 S tellen Sie sich Folgendes vor: Gold steigt nach oben ⬆️, aber Silber hinkt hinterher ⬇️. Das Verhältnis divergiert. Unser Indikator, eingerahmt von intelligenten Bollinger-Bändern, schreit Sie an: "Gelegenheit! Der Spread ist überzogen, eine Konvergenz steht unmittelbar bevor!"

Warum Synthetic Pairs PRO ein MUST-HAVE in Ihrem Toolkit ist:

💎 Chirurgische Präzision: Wir haben den Albtraum der Datenlücken gelöst! Durch strenge Zeitsynchronisation wird das Verhältnis auf der Grundlage exakter Kerzenzeitstempel berechnet. Verabschieden Sie sich von den Fehlsignalen und Berechnungsfehlern, die andere Ratio-Indikatoren plagen! 🛠️ 💡 Kristallklare Signale: Die Bollinger Bänder dienen als aussagekräftige Überkaufs-/Überverkaufsschwellen für den Spread selbst. Dies ist die perfekte visuelle Hilfe für eine ultra-effektive Mean-Reversion-Strategie. 🌐 Universelle Leistung: Funktioniert mit ABSOLUT JEDEM Vermögenswert. Brent/WTI, Gold/Silber, EURUSD/GBPUSD, oder sogar Ihre Lieblingsaktien! Wenn es in Ihrem Market Watch steht, können Sie den Spread verfolgen.

🔥 Ihre Strategie vereinfacht:

Ratio trifft oberes Band ➡️ Asset A ist statistisch gesehen zu teuer. Verkaufe A / Kaufe B . 💰

Das Verhältnis erreicht die untere Bandbreite ➡️ Anlage A ist statistisch gesehen zu billig. Kaufen Sie A / Verkaufen Sie B. 💸

Handeln Sie nie wieder isoliert. Handeln Sie die Dynamik! Holen Sie sich Synthetic Pairs Pro und verwandeln Sie Marktkorrelationen in puren Profit! 📈

⚠️ WICHTIGER HINWEIS ⚠️

Die Konventionen zur Benennung von Symbolen variieren stark zwischen den einzelnen Brokern.

Damit der Indikator funktioniert, müssen Sie die Symbolnamen ( BrentSymbol und WTISymbol ) GENAU so eingeben , wie sie in Ihrem 'Market Watch' Fenster erscheinen.