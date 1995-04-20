Kst pro tools MT4

✅ Überblick

KST Pro Tools ist ein fortschrittlicher Momentum-Indikator, der auf dem klassischen Know Sure Thing (KST) von Martin Pring basiert.

Er wurde neu entwickelt, um dank einer intelligenten und vollständig gefilterten Histogramm-Logik eine saubere, sofortige und eindeutige Momentum-Anzeige zu liefern.

Dieser Indikator zeigt nur aussagekräftiges Momentum an, und zwar genau dann, wenn es darauf ankommt.

📊 Bestandteile des Indikators

🔹 KST-Linie (blau)

Misst die wahre Stärke der Marktdynamik

Aufgebaut aus 4 gewichteten und geglätteten Rate of Change-Werten

🔹 Signallinie (rot)

Gleitender Durchschnitt des KST

Wird als Referenz zur Bestimmung der Momentum-Dominanz verwendet

🔹 Smart Histogramm (grün / rot)

Zeigt an, welche Linie gerade dominant ist

Filtert automatisch neutrale Marktphasen heraus

🟢🔴 Vereinfachte Balkenlogik

✅ Anzeigebedingung

Histogrammbalken erscheinen nur, wenn:

sowohl KST als auch Signal über Null liegen (bullischer Kontext)

oder beide unter Null liegen (bärischer Kontext)

Andernfalls werden keine Balken angezeigt.

🟢 Grüne Balken - Dominantes Momentum

KST ist stärker als das Signal

Das Hauptmomentum beschleunigt sich

Der Balken reicht von 0 bis zum dominanten Wert

🔴 Rote Balken - Abschwächung des Impulses

Das Signal dominiert den KST

Das Momentum verlangsamt sich oder bereitet sich auf eine Umkehr vor

Der Balken erstreckt sich von 0 bis zum dominanten Wert

✅ Interpretation auf einen Blick

Marktkontext Histogramm Starkes direktionales Momentum 🟢 Grün Momentum verliert an Stärke 🔴 Rot Neutral / Übergangsphase -

🚀 Wichtige Vorteile

✔ Sofortige Momentum-Klarheit

✔ Kein unnötiges Rauschen

✔ Keine irreführenden Signale um den Nullpunkt

✔ Funktioniert auf allen Märkten

✔ Geeignet für Scalping, Daytrading und Swingtrading

✔ Klare und intuitive visuelle Gestaltung

🎯 Empfohlene Verwendung

Bestätigen Sie bestehende Trends

Handelseinstieg filtern

Beschleunigung oder Verlangsamung des Momentums erkennen

Ausgezeichnete Synergie mit: Preis-Aktion Unterstützungen & Widerstände Gleitende Durchschnitte Breakout- und Pullback-Strategien



⚙ Einstellbare Parameter

4 ROC-Perioden

4 SMA-Glättungsperioden

Periode der Signallinie

➡ Leicht anpassbar an jeden Handelsstil

✅ Schlussfolgerung

KST Pro Tools verwandelt das traditionelle KST in ein modernes, visuelles und professionelles Momentum-Tool.