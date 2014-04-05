Canal icare

🦅 CANAL d'ICARE (Ikarus-Kanal)

Beherrschen Sie die Kunst des Fliegens und der Vorsicht. Der ICARUS CHANNEL ist das ultimative Instrument zur Identifizierung von "Discount"-Kaufzonen und "Premium"-Verkaufszonen auf dem Markt.

Inspiriert von dem Wunsch, neue Höhen zu erreichen, zerlegt dieser einzigartige Indikator das Kursgeschehen in strategische Ebenen um seinen Durchschnitt herum. Er ermöglicht es Ihnen, mit professioneller Disziplin zu handeln, indem er klar anzeigt, wann der Markt zu teuer (Premium) oder zu billig (Discount) ist.

🚀 Hauptmerkmale und Vorteile

Basis-SMA (dicke weiße Linie): Stellt den fairen Wert oder das Gleichgewicht des Vermögenswerts dar.

Premium-Kanal (Orange Linie): Die Zone, in der der Preis deutlich nach oben ausgedehnt ist.

Discount Channel (Blaue Linie): Der Bereich, in dem sich der Preis deutlich nach unten bewegt.

Sofortige visuelle Klarheit: Ein sauberes Design mit klaren Linien für eine sofortige Markteinschätzung.

🎯 Die ICARUS CHANNEL Strategie

Der Indikator verwendet eine Abweichung von ±10% (anpassbar), um extreme Preisgrenzen darzustellen und so einen einfachen Entscheidungsrahmen zu schaffen:

Preiszone Farbe Auswertung Aktion des Händlers (institutionelle Strategie) Premium-Zone Orange Der Preis ist im Vergleich zum Durchschnitt EXPENSIV. IDEAL FÜR DEN VERKAUF (SHORT): Der Preis ist zu hoch geflogen. Streben Sie eine Rückkehr zur weißen Linie an. Discount-Zone Blau Der Preis ist im Vergleich zum Durchschnitt ein BARGAIN. IDEAL FÜR DEN KAUF (LONG): Der Preis ist im Verkauf. Streben Sie eine Rückkehr zur weißen Linie an.

📉 Die Akkumulationsniveaus (Discount Zone)

Die Discount-Zone ist der Bereich, in dem Sie Long-Positionen akkumulieren sollten. Um Ihren Einstieg genau zu bestimmen, bietet der ICARUS CHANNEL drei präzise Akkumulationsniveaus zwischen dem Basis-SMA (weiß) und der unteren blauen Begrenzung:

25% (Aqua): Erste Stufe des Kaufinteresses.

50% (DeepSkyBlue): Der mittlere Kontrollpunkt, wenn der Kurs weiter sinkt.

75% (DodgerBlue): Das tiefe Akkumulationsniveau - Ihr bevorzugter "Discount"-Einstieg vor der blauen Grenze.

Diese Niveaus dienen als dynamische Unterstützungsgrenzen, die Ihnen helfen, Ihre Limit-Orders zu verfeinern oder die Abschwächung des Abwärtstrends zu bestätigen.

✨ Technische Daten

Plattform: MetaTrader 4 (MT4) und/oder MetaTrader 5 (MT5).

Hauptindikator: Einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).

Anpassungen: MA-Periode, Verschiebung und prozentuale Abweichung sind vollständig anpassbare Eingaben.

Vielseitigkeit: Funktioniert für alle Instrumente (Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto) und alle Zeitrahmen.

Verbrennen Sie sich nicht die Flügel, indem Sie zu hoch kaufen (Premium) oder zu niedrig verkaufen (Discount). Lassen Sie sich vom ICARUS CHANNEL zum wahren Fair Value des Marktes führen.