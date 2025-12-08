Harmonic Pattern Suite Pro
- Indikatoren
- Patricia Manzano Gomez
- Version: 1.0
Harmonic Pattern Suite Pro
Einführung
Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten.
Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die strukturelle Konfiguration ohne zusätzliche Zeichnungen überprüfen kann.
Erkannte Muster
Der Indikator identifiziert bullische und bearische Versionen der folgenden harmonischen Muster:
-
Gartley
-
Fledermaus
-
Schmetterling
-
Krabbe
-
Ziffernblatt
Jede Struktur wird nach vordefinierten harmonischen Bereichen für die XA-AB-BC-CD-Segmente validiert, die auf bestätigten Schwankungen basieren.
Interne Logik
Der Erkennungsprozess erfolgt in mehreren Schritten:
-
Identifizierung von schwingungsbasierten Drehpunkten.
-
Konstruktion potenzieller X-A-B-C-D-Strukturen, die minimale geometrische Anforderungen erfüllen.
-
Bewertung der internen Bereiche, die für jeden Mustertyp spezifisch sind.
-
Endgültige Validierung der Struktur und Registrierung ihrer Konfiguration.
-
Visuelle Darstellung der Musterkomponenten.
Das System arbeitet nur mit geschlossenen Stäben und vermeidet die Erzeugung von Strukturen auf der Grundlage unvollständiger Daten.
Informationen zur Chartanzeige
Wenn ein Muster validiert ist, zeigt der Indikator dies an:
-
Die vollständige harmonische Struktur, die die Punkte X-A-B-C-D verbindet
-
den Bereich, der der strukturellen Konvergenzzone (PRZ) entspricht
-
von der Geometrie des Musters abgeleitete Referenzmarker
-
Optionale Hilfselemente für Vergleich und Analyse
Diese Komponenten bieten ein visuelles Layout der internen Proportionen und der relativen Positionierung des Musters.
Optionale Preis-Aktions-basierte Bestätigungen
Der Indikator enthält einen optionalen Filter, der nur solche Muster aufzeichnet, bei denen der Preis innerhalb der PRZ reagiert.
Wenn er aktiviert ist, kennzeichnet der Indikator Strukturen, bei denen eine Kerze mit Richtungsänderung innerhalb der Zone erscheint.
Wenn er deaktiviert ist, werden alle gültigen Strukturen ohne Anwendung dieses zusätzlichen Kriteriums angezeigt.
Der Benutzer kann wählen zwischen:
-
Anzeige aller erkannten Muster
-
Anzeige nur von Mustern mit zusätzlicher Bestätigung
Benachrichtigungssystem
Der Indikator kann Warnmeldungen erzeugen, wenn eine Struktur erkannt oder bestätigt wird. Zu den verfügbaren Benachrichtigungstypen gehören:
-
Plattform-Pop-up-Benachrichtigungen
-
E-Mail-Benachrichtigungen
-
Push-Benachrichtigungen
Doppelte Benachrichtigungen für dieselbe Struktur werden vermieden.
Konfigurationsoptionen
Der Indikator bietet mehrere einstellbare Parameter, darunter:
-
Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Mustertypen
-
Anzeigeeinstellungen für Hilfselemente
-
Strukturelle Bestätigungskriterien
-
Präferenzen für die Benachrichtigung
-
Grafische Darstellungsoptionen
Mit diesen Einstellungen können die Benutzer die visuelle Ausgabe an ihre bevorzugte Analysemethode anpassen.
Kompatibilität
Der Indikator kann auf verschiedenen Instrumentenklassen verwendet werden, darunter:
-
Währungspaare
-
Indizes
-
Metalle
-
Rohstoffe
-
Einzelne Aktien
-
Kryptowährungen
Die Erkennungslogik passt sich durch Volatilitäts- und Swing-Formationsanalyse automatisch an die Eigenschaften des Instruments an.
Vorgesehene Benutzer
Dieses Tool ist für Benutzer geeignet, die harmonische Strukturen in ihre technische Analyse einbeziehen, einschließlich:
-
Analytiker, die sich auf Muster konzentrieren
-
Praktiker der Strukturanalyse
-
Benutzer, die eine objektive X-A-B-C-D-Erkennung benötigen
-
Händler, die mit visueller Mustererkennung arbeiten
Der Indikator bietet eine konsistente strukturelle Darstellung, ohne dass eine operative Interpretation erforderlich ist.