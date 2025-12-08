Harmonic Pattern Suite Pro

Einführung

Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten.

Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die strukturelle Konfiguration ohne zusätzliche Zeichnungen überprüfen kann.

Erkannte Muster

Der Indikator identifiziert bullische und bearische Versionen der folgenden harmonischen Muster:

  • Gartley

  • Fledermaus

  • Schmetterling

  • Krabbe

  • Ziffernblatt

Jede Struktur wird nach vordefinierten harmonischen Bereichen für die XA-AB-BC-CD-Segmente validiert, die auf bestätigten Schwankungen basieren.

Interne Logik

Der Erkennungsprozess erfolgt in mehreren Schritten:

  1. Identifizierung von schwingungsbasierten Drehpunkten.

  2. Konstruktion potenzieller X-A-B-C-D-Strukturen, die minimale geometrische Anforderungen erfüllen.

  3. Bewertung der internen Bereiche, die für jeden Mustertyp spezifisch sind.

  4. Endgültige Validierung der Struktur und Registrierung ihrer Konfiguration.

  5. Visuelle Darstellung der Musterkomponenten.

Das System arbeitet nur mit geschlossenen Stäben und vermeidet die Erzeugung von Strukturen auf der Grundlage unvollständiger Daten.

Informationen zur Chartanzeige

Wenn ein Muster validiert ist, zeigt der Indikator dies an:

  • Die vollständige harmonische Struktur, die die Punkte X-A-B-C-D verbindet

  • den Bereich, der der strukturellen Konvergenzzone (PRZ) entspricht

  • von der Geometrie des Musters abgeleitete Referenzmarker

  • Optionale Hilfselemente für Vergleich und Analyse

Diese Komponenten bieten ein visuelles Layout der internen Proportionen und der relativen Positionierung des Musters.

Optionale Preis-Aktions-basierte Bestätigungen

Der Indikator enthält einen optionalen Filter, der nur solche Muster aufzeichnet, bei denen der Preis innerhalb der PRZ reagiert.

Wenn er aktiviert ist, kennzeichnet der Indikator Strukturen, bei denen eine Kerze mit Richtungsänderung innerhalb der Zone erscheint.
Wenn er deaktiviert ist, werden alle gültigen Strukturen ohne Anwendung dieses zusätzlichen Kriteriums angezeigt.

Der Benutzer kann wählen zwischen:

  • Anzeige aller erkannten Muster

  • Anzeige nur von Mustern mit zusätzlicher Bestätigung

Benachrichtigungssystem

Der Indikator kann Warnmeldungen erzeugen, wenn eine Struktur erkannt oder bestätigt wird. Zu den verfügbaren Benachrichtigungstypen gehören:

  • Plattform-Pop-up-Benachrichtigungen

  • E-Mail-Benachrichtigungen

  • Push-Benachrichtigungen

Doppelte Benachrichtigungen für dieselbe Struktur werden vermieden.

Konfigurationsoptionen

Der Indikator bietet mehrere einstellbare Parameter, darunter:

  • Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Mustertypen

  • Anzeigeeinstellungen für Hilfselemente

  • Strukturelle Bestätigungskriterien

  • Präferenzen für die Benachrichtigung

  • Grafische Darstellungsoptionen

Mit diesen Einstellungen können die Benutzer die visuelle Ausgabe an ihre bevorzugte Analysemethode anpassen.

Kompatibilität

Der Indikator kann auf verschiedenen Instrumentenklassen verwendet werden, darunter:

  • Währungspaare

  • Indizes

  • Metalle

  • Rohstoffe

  • Einzelne Aktien

  • Kryptowährungen

Die Erkennungslogik passt sich durch Volatilitäts- und Swing-Formationsanalyse automatisch an die Eigenschaften des Instruments an.

Vorgesehene Benutzer

Dieses Tool ist für Benutzer geeignet, die harmonische Strukturen in ihre technische Analyse einbeziehen, einschließlich:

  • Analytiker, die sich auf Muster konzentrieren

  • Praktiker der Strukturanalyse

  • Benutzer, die eine objektive X-A-B-C-D-Erkennung benötigen

  • Händler, die mit visueller Mustererkennung arbeiten

Der Indikator bietet eine konsistente strukturelle Darstellung, ohne dass eine operative Interpretation erforderlich ist.


