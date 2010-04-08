Klinger volume oscillator mt4

Klinger Volumen Oszillator

Kurzbeschreibung

Ein volumenbasiertes Flow-Analyse-Tool zur Visualisierung von Kauf- und Verkaufsdruck durch ein zweifarbiges Histogramm.

Detaillierte Beschreibung

Der Klinger Volume Oscillator Histo ist ein Indikator für die technische Analyse, der die Beziehung zwischen Preisbewegung und Transaktionsvolumen untersucht. Durch die Umwandlung des traditionellen Klinger-Oszillators in ein dynamisches Histogramm ermöglicht dieses Tool den Händlern, die interne Stärke der Marktbewegungen zu beobachten.

Der Indikator berechnet den Volumenfluss auf der Grundlage des typischen Preises (HLC3). Er hilft zu erkennen, ob das Volumen die aktuelle Preisrichtung unterstützt oder ob Volumen und Preis beginnen, auseinander zu laufen.

Konfiguration der Sichtbarkeit (wichtig)

Um eine optimale Lesbarkeit zu erreichen, muss der Benutzer die Parameter Max Positif und Max Negatif je nach dem gehandelten Vermögenswert anpassen:

  • Die Volumenwerte variieren erheblich zwischen Devisen, Indizes, Rohstoffen und Aktien.

  • Eine genaue Kalibrierung dieser Grenzen ermöglicht eine perfekte Skalierung des Histogramms innerhalb des Indikatorfensters.

  • Die richtige Konfiguration erleichtert die Beobachtung von Volumenzyklen und Verschiebungen im Momentum.

Technische Merkmale

  • Visuelle Darstellung: Grünes Histogramm für positive Werte und rotes Histogramm für negative Werte.

  • Divergenz-Analyse: Hilft bei der Identifizierung von Situationen, in denen die Preisbewegung nicht mehr durch den Volumenfluss bestätigt wird.

  • Interne Glättung: Verwendet eine Signallinie (Trigger), um Daten zu stabilisieren und isolierte Volumenspitzen herauszufiltern.

  • Echtzeit-Berechnung: Der Indikator ist so konzipiert, dass er sich nicht wiederholt; die Signale werden fixiert, sobald der Balken geschlossen ist.

  • Vielseitigkeit: Geeignet für alle Zeitrahmen und alle Finanzanlagenklassen.

Eingabe-Parameter

  • TrigLen: Glättungsperiode für die Signallinie.

  • FastX: Schnelle Periode für den gleitenden Durchschnitt des Volumens.

  • SlowX: Langsamer Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt des Volumens.

  • Max Positif / Max Negatif: Manuelle Kalibrierungseinstellungen, die pro Asset erforderlich sind, um maximale visuelle Klarheit zu gewährleisten.

Verwendung

Dieser Indikator dient als Ergänzung zur traditionellen technischen Analyse. Er wird in erster Linie verwendet, um die Trendstärke zu bestätigen oder um die Erschöpfung des Volumens in Konsolidierungsphasen zu beobachten.


