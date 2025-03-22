EA usdjpy H4

Name: EA USD/JPY H4

Beschreibung:

EA USD/JPY H4 ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das für die MetaTrader 4-Plattform entwickelt wurde.

Es wurde konzipiert, um auf dem USD/JPY-Markt im H4-Zeitrahmen zu operieren, und bietet eine solide trendbasierte Strategie, die durch fortschrittliche technische Filter bestätigt wird.

Das Herzstück des EAs ist ein doppelter gleitender Durchschnitt (SMA), der die primäre Marktrichtung identifiziert. Einstiegssignale werden zusätzlich durch einen optimierten MACD-Indikator bestätigt, der die Trendstärke und mögliche Wendepunkte erkennt. Ab Version 6.0 wurde außerdem ein RSI-Filter eingeführt, der die Präzision weiter erhöht und hilft, Einstiege bei seitwärts gerichteten Märkten zu vermeiden.

Eine der größten Stärken dieses EAs ist das dynamische Risikomanagement. Der intelligente Trailing Stop ermöglicht es, Gewinne in ausgedehnten Trendphasen zu maximieren, während das Stop-Loss-System das Kapital in ungünstigen Marktsituationen schützt. Alle Risikoparameter können an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden.

Hauptmerkmale:

✔️ Vollautomatischer Handel – Analysiert den Markt und führt Trades ohne manuelles Eingreifen aus.

✔️ Trendbasierte Strategie – Zwei SMAs bestimmen die Marktrichtung, während MACD und RSI die Einstiegssignale bestätigen.

✔️ Integrierter RSI-Filter – Erhöht die Zuverlässigkeit der Signale und hilft, Drawdowns zu reduzieren.

✔️ Integriertes Risikomanagement – Stop Loss und Trailing Stop schützen das Kapital und maximieren die Gewinne.

✔️ Anpassbar an verschiedene Strategien – Kann je nach Risiko- und Kapitalpräferenz konfiguriert werden.

✔️ Umfangreiche Backtests – Mit aktuellen historischen Daten getestet, stabile Ergebnisse, weiter verbessert in Version 7.0.

Empfohlene Einstellungen:

📌 Währungspaar: USD/JPY

📌 Zeitrahmen: H4

📌 Empfohlener Hebel: 1:30 oder höher

🔹 Hinweis: Frühere Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Es wird empfohlen, den EA zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor er auf einem Live-Konto eingesetzt wird.

📊 Optimieren Sie Ihr Trading mit dem EA USD/JPY H4!