Market Watch Sentiment

Market Watch Sentiment Scanner Pro (MT5)

Übersicht

Der Market Watch Sentiment Scanner Pro ist ein hochleistungsfähiges Dashboard-Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um das Rauschen des manuellen Chartings zu eliminieren. Es scannt sofort jedes Symbol in Ihrem "Market Watch"-Fenster, verarbeitet sie durch einen komplexen Algorithmus von 10 verschiedenen technischen Indikatoren und erstellt eine visuelle "Heat Map" von Kauf-/Verkaufssignalen direkt in Ihrem Chart.

Anstatt 50 Charts einzeln durchzublättern, erhalten Sie mit diesem Tool in Sekundenschnelle einen vollständigen Marktüberblick. Es verwendet ein ausgeklügeltes "Voting-System", bei dem Oszillatoren und gleitende Durchschnitte zu einem endgültigen Sentiment-Score beitragen, so dass Sie sich nur auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren können.

Hauptmerkmale

1. Automatisierte "Market Watch"-Erkennung

  • Dynamische Liste: Sie müssen die Symbolnamen nicht manuell eingeben. Der Scanner erkennt automatisch alle Paare, Kryptowährungen, Indizes oder Aktien, die sich derzeit in Ihrem MT5 Market Watch-Fenster befinden.

  • Plug & Play: Wenn Sie ein Symbol aus der Marktbeobachtung hinzufügen oder entfernen, wird der Scanner beim nächsten Tick automatisch aktualisiert.

2. Fortschrittlicher Multi-Indikator-Algorithmus

Der Scanner verlässt sich nicht auf einen einzigen Indikator. Er berechnet ein gewichtetes Ergebnis, das auf einem Zusammenspiel von Trend- und Momentum-Tools auf dem M5-Zeitrahmen basiert:

  • Oszillatoren (Momentum): RSI (14), Stochastic (5,3,3), CCI (14), Williams %R (14).

  • Trend-Filter: MACD (12,26,9) und 3 gleitende Durchschnitte (EMA 25, EMA 50, EMA 200).

  • Reversal-Erkennung: Automatische Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen (z.B. RSI > 70 oder < 30), um den Score gegen falsche Ausbrüche anzupassen.

3. 5-stufiges Signalsystem

Das Dashboard kategorisiert jedes Symbol mit Hilfe von farbkodierten Schaltflächen in fünf klare Stimmungen:

  • 🟢 S TRONG BUY (Limette): Starkes Zusammentreffen von Trend + Momentum.

  • 🟢 KAUFEN (Seegrün): Moderate Aufwärtsbewegung.

  • WAIT (Grau): Schwankender Markt oder widersprüchliche Signale (Sicherheitsmodus).

  • 🔴 VERKAUFEN (Indisch Rot): Mäßige Abwärtsbewegung.

  • 🔴 S TRONG SELL (Rot): Starkes Zusammentreffen von Abwärtstrend und negativem Momentum.

4. Ein-Klick-Chart-Wechsel

  • Interaktive Navigation: Entdecken Sie einen "Strong Buy"? Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche, und Ihr Chart wechselt sofort zu diesem Symbol. So können Sie das Setup visuell überprüfen, ohne sich durch die Menüs zu wühlen.

  • Breites Schaltflächendesign: Die Schaltflächen sind extra breit (300px), um lange Symbolnamen (z.B. Bitcoin vs. US Dollar oder Exxon Mobil Corp)unterzubringen, ohne den Text abzuschneiden.

5. Leistungsstarker "Zero-Lag"-Motor

  • Smart Caching: Im Gegensatz zu Standard-Scannern, die den MT5 verlangsamen, lädt dieses Tool die Indikator-Handles nur einmalin den Speicher .

  • Sofortige Reaktion:Die Berechnung von mehr als 50 Symbolen erfolgt in Mikrosekunden, so dass die Schaltflächen sofort auf Klicks reagieren und das Terminal schnell und flüssig bleibt.

6. Reaktionsfähiges Layout

  • Auto-Wrapping Columns: Wenn Ihre Symbolliste zu lang für eine Spalte ist, erkennt der Scanner automatisch den unteren Rand Ihres Bildschirms und beginnt eine neue Spalte auf der rechten Seite. Er passt sich automatisch an, wenn Sie die Größe des Diagrammfensters ändern.


