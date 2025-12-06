Market Watch Sentiment Scanner Pro (MT5)

Übersicht

Der Market Watch Sentiment Scanner Pro ist ein hochleistungsfähiges Dashboard-Dienstprogramm für MetaTrader 5, das entwickelt wurde, um das Rauschen des manuellen Chartings zu eliminieren. Es scannt sofort jedes Symbol in Ihrem "Market Watch"-Fenster, verarbeitet sie durch einen komplexen Algorithmus von 10 verschiedenen technischen Indikatoren und erstellt eine visuelle "Heat Map" von Kauf-/Verkaufssignalen direkt in Ihrem Chart.

Anstatt 50 Charts einzeln durchzublättern, erhalten Sie mit diesem Tool in Sekundenschnelle einen vollständigen Marktüberblick. Es verwendet ein ausgeklügeltes "Voting-System", bei dem Oszillatoren und gleitende Durchschnitte zu einem endgültigen Sentiment-Score beitragen, so dass Sie sich nur auf Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren können.

Hauptmerkmale

1. Automatisierte "Market Watch"-Erkennung

Dynamische Liste: Sie müssen die Symbolnamen nicht manuell eingeben. Der Scanner erkennt automatisch alle Paare, Kryptowährungen, Indizes oder Aktien, die sich derzeit in Ihrem MT5 Market Watch-Fenster befinden.

Plug & Play: Wenn Sie ein Symbol aus der Marktbeobachtung hinzufügen oder entfernen, wird der Scanner beim nächsten Tick automatisch aktualisiert.

2. Fortschrittlicher Multi-Indikator-Algorithmus

Der Scanner verlässt sich nicht auf einen einzigen Indikator. Er berechnet ein gewichtetes Ergebnis, das auf einem Zusammenspiel von Trend- und Momentum-Tools auf dem M5-Zeitrahmen basiert:

Oszillatoren (Momentum): RSI (14), Stochastic (5,3,3), CCI (14), Williams %R (14).

Trend-Filter: MACD (12,26,9) und 3 gleitende Durchschnitte (EMA 25, EMA 50, EMA 200).

Reversal-Erkennung: Automatische Erkennung von überkauften/überverkauften Bedingungen (z.B. RSI > 70 oder < 30), um den Score gegen falsche Ausbrüche anzupassen.

3. 5-stufiges Signalsystem

Das Dashboard kategorisiert jedes Symbol mit Hilfe von farbkodierten Schaltflächen in fünf klare Stimmungen:

🟢 S TRONG BUY (Limette): Starkes Zusammentreffen von Trend + Momentum.

🟢 KAUFEN (Seegrün): Moderate Aufwärtsbewegung.

⚪ WAIT (Grau): Schwankender Markt oder widersprüchliche Signale (Sicherheitsmodus).

🔴 VERKAUFEN (Indisch Rot): Mäßige Abwärtsbewegung.

🔴 S TRONG SELL (Rot): Starkes Zusammentreffen von Abwärtstrend und negativem Momentum.

4. Ein-Klick-Chart-Wechsel

Interaktive Navigation: Entdecken Sie einen "Strong Buy"? Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche , und Ihr Chart wechselt sofort zu diesem Symbol. So können Sie das Setup visuell überprüfen, ohne sich durch die Menüs zu wühlen.

Breites Schaltflächendesign: Die Schaltflächen sind extra breit (300px), um lange Symbolnamen (z.B. Bitcoin vs. US Dollar oder Exxon Mobil Corp)unterzubringen, ohne den Text abzuschneiden.

5. Leistungsstarker "Zero-Lag"-Motor

Smart Caching: Im Gegensatz zu Standard-Scannern, die den MT5 verlangsamen, lädt dieses Tool die Indikator-Handles nur einmalin den Speicher .

Sofortige Reaktion:Die Berechnung von mehr als 50 Symbolen erfolgt in Mikrosekunden, so dass die Schaltflächen sofort auf Klicks reagieren und das Terminal schnell und flüssig bleibt.

6. Reaktionsfähiges Layout