Market Watch Escáner de Sentimiento Pro (MT5)

Visión general

Market Watch Sentiment Scanner Pro es una utilidad de alto rendimiento para MetaTrader 5 diseñada para eliminar el ruido de los gráficos manuales. Escanea instantáneamente cada símbolo en su ventana de "Observación del Mercado", los procesa a través de un complejo algoritmo de 10 indicadores técnicos diferentes, y crea un "Mapa de Calor" visual de señales de Compra/Venta directamente en su gráfico.

En lugar de hojear 50 gráficos uno por uno, esta herramienta le ofrece una visión completa del mercado en cuestión de segundos. Utiliza un sofisticado "Sistema de Votación " en el que los osciladores y las medias móviles contribuyen a una Puntuación de Sentimiento final, garantizando que usted sólo se centre en las configuraciones de alta probabilidad.

Características principales

1. Detección automática de "Vigilancia del Mercado

Lista dinámica: No hay necesidad de escribir manualmente los nombres de los símbolos. El escáner detecta automáticamente los pares, criptomonedas, índices o acciones que estén actualmente en su ventana de Market Watch de MT5 .

Plug & Play: Si añade o elimina un símbolo de la vigilancia del mercado, el escáner se actualiza automáticamente en el siguiente tick.

2. Algoritmo Multi-Indicador Avanzado

El escáner no se basa en un único indicador. Calcula una puntuación ponderada basada en una confluencia de herramientas de tendencia e impulso en el marco temporal M5:

Osciladores (Momentum): RSI (14), Estocástico (5,3,3), CCI (14), Williams %R (14).

Filtros de tendencia: MACD (12,26,9) y 3 medias móviles (EMA 25, EMA 50, EMA 200).

Detección de Reversión:Detecta automáticamente condiciones de Sobrecompra / Sobreventa (por ejemplo, RSI > 70 o < 30) para ajustar la puntuación contra falsas rupturas.

3. Sistema de señales de 5 niveles

El cuadro de mandos clasifica cada símbolo en cinco sentimientos claros mediante botones codificados por colores:

🟢 F UERTE COMPRA (Lima): Alta confluencia de Tendencia + Momentum.

🟢 COMPRA (Verde mar): Movimiento alcista moderado .

⚪ ESPERAR (Gris): Mercado oscilante o señales contradictorias (Modo Seguridad).

🔴 VENDER (Rojo Indio): Movimiento bajista moderado .

🔴 VENTA FUERTE (Rojo): Alta confluencia de Tendencia Bajista + Momento Negativo.

4. Cambio de gráfico con un solo clic

Navegación interactiva : ¿Ve una "Compra fuerte"? Simplemente haga clic en el botón y su gráfico cambiará instantáneamente a ese símbolo. Esto le permite verificar la configuración visualmente sin tener que buscar en los menús.

Diseño de botones anchos: Los botones son extra anchos (300px) para acomodar nombres de símbolos largos (por ejemplo, Bitcoin vs Dólar USA o Exxon Mobil Corp) sin cortar el texto.

5. Motor "Zero-Lag" de alto rendimiento

Almacenamiento inteligente: A diferencia de los escáneres estándar que ralentizan MT5, esta herramienta carga los indicadores en memoria una sola vez.

Respuesta instantánea: El cálculo de más de 50 símbolos se realiza en microsegundos, lo que garantiza que los botones respondan instantáneamente a los clics y que el terminal se mantenga rápido y fluido.

6. Diseño responsivo