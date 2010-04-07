Modern Dark Chart Theme
- Bibliotheken
- Anastase Byiringiro
- Version: 1.1
📊 Modernes dunkles Chart-Thema
DasModern Dark Chart Theme ist ein sauberer, professioneller Chartstil im dunklen Modus, der für Händler entwickelt wurde, die Wert auf Klarheit, Konzentration und eine geringere Belastung der Augen während langer Handelssitzungen legen.
Das Thema verwendet sorgfältig ausbalancierte dunkle Farbtöne mit kontrastreichen Kerzenfarben, so dass Preisaktionen unter allen Marktbedingungen leicht zu lesen sind. Es ist für manuelle Trader, Scalper, Swing Trader und algorithmische Trader optimiert, die eine ablenkungsfreie Handelsumgebung wünschen.
✨ Hauptmerkmale
-
Professioneller dunkler Hintergrund, optimiert für lange Handelszeiten
-
Klarer Kontrast zwischen bullischen und bearischen Kerzen
-
Minimales visuelles Rauschen für eine bessere Analyse des Kursgeschehens
-
Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern
-
Leicht und schnell - keine Leistungseinbußen
-
Ein-Klick-Anwendung auf jeden Chart
🎯 Für wen ist dieses Thema geeignet?
-
Händler, die eine saubere und moderne Chartdarstellung bevorzugen
-
Benutzer, die nachts oder in schwach beleuchteten Umgebungen handeln
-
Trader, die sich auf Preisaktionen und Strukturen konzentrieren
-
Jeder, der einen professionell aussehenden Arbeitsbereich haben möchte
⚙️ Einfach zu verwenden
Wenden Sie das Thema einfach auf Ihren Chart an und beginnen Sie sofort mit dem Handel. Es sind keine komplexen Einstellungen oder Anpassungen erforderlich.
💬 Ihr Feedback ist wichtig
Dieses Theme ist Teil meiner Bemühungen, die Trading-Community mit hochwertigen Tools zu unterstützen.
👉 Bitte hinterlassen Sie Ihr Feedback und Ihre Vorschläge.
Ihre Ideen werden mir helfen:
-
Dieses Thema zu verbessern
-
Mehr kostenlose Tools zu veröffentlichen
-
fortgeschrittene Tools und Hilfsprogramme für Trader zu entwickeln
-
Professionelle Ressourcen für MetaTrader-Benutzer bereitzustellen
Wenn Ihnen dieses Thema hilft, lassen Sie mich wissen, was Sie sonst noch gerne sehen würden - Indikatoren, Skripte, Hilfsprogramme oder Chart-Tools.
🚀 Bald kommt mehr
Basierend auf dem Feedback der Community, plane ich die Veröffentlichung:
-
Weitere Chart-Themen
-
Kostenlose Trading-Hilfsprogramme
-
Professionelle Handelswerkzeuge
-
Fortgeschrittene visuelle und Risikomanagement-Hilfsmittel
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre Hilfe bei der Gestaltung zukünftiger Versionen.
🛠 Unterstützung & Kontakt
Wenn Sie Hilfe benötigen, Fragen haben oder Verbesserungsvorschläge machen wollen, freue ich mich immer über Ihre Rückmeldung.
Ihr Feedback hilft mir:
-
Vorhandene Tools zu verbessern
-
Mehr kostenlose Tools zu veröffentlichen
-
Neue professionelle Trading-Tools zu entwickeln
📩 Wie man Kontakt aufnimmt
Bitte kontaktieren Sie mich über das Nachrichtensystem der MQL5-Website in meinem Verkäuferprofil.
👉 Gehen Sie zu meinem MQL5-Profil und verwenden Sie "Nachricht senden"
(Dies ist der schnellste und sicherste Weg, um Unterstützung zu erhalten.)
💬 Feedback & Vorschläge
Wenn Sie Ideen haben für:
-
Neue Werkzeuge
-
Verbesserungen
-
Visuelle Upgrades
-
Handelsprogramme, die Sie gerne sehen würden
Bitte teilen Sie diese mit. Ihr Feedback hat direkten Einfluss auf zukünftige Versionen.
⭐ Unterstützen Sie das Projekt
Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, bitte:
-
Hinterlassen Sie eine Bewertung
-
Schreiben Sie eine Rezension
-
Teilen Sie Ihre Erfahrungen
Ihre Unterstützung hilft mir, weiterhin Tools für die Handelsgemeinschaft zu entwickeln