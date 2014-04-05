Swing Points Liquidity

Produkt-Beschreibung: Swing-Punkte & Liquidität (MT5)

Was es tut:

Dieser Indikator identifiziert automatisch signifikante "Swing Highs" und "Swing Lows" (Fraktale) auf Ihrem Chart. Er geht davon aus, dass diese Punkte Liquidität ( wo Stop Losses und Buy/Sell Stops ruhen) oder Angebots- und Nachfragezonen darstellen .

Wenn ein Swing High gebildet wird, projiziert es eine rote Box/Linie nach rechts (Angebot/Widerstand).

Wenn ein Swing Low gebildet wird, projiziert es eine grüne Box/Linie nach rechts (Nachfrage/Unterstützung).

Wenn sich der Kurs vorwärts bewegt, dehnen sich diese Linien aus, bis der Kurs sie berührt ("füllt"), woraufhin die Liquidität als "genommen" oder die Zone als "gemildert" betrachtet wird.

Hauptmerkmale und Eingaben Erläuterung

Wenn Sie den Indikator auf Ihr Diagramm ziehen, wird die Registerkarte Eingaben angezeigt. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie diese konfigurieren können:

1. Swing-Einstellungen (Sensitivität)

Bars Right (inpSwingSizeR): Die Anzahl der Bars nach einem Hoch/Tief, die benötigt werden, um es zu bestätigen. Verwendung: Höhere Zahlen (z.B. 10+) bedeuten weniger, stärkere Zonen. Niedrigere Zahlen (z. B. 3-5) bedeuten mehr Zonen, die jedoch schwächer sein können.

Bars Left (inpSwingSizeL): Die Anzahl der Bars vor dem Hoch/Tief, die niedriger/höher sein müssen.

2. Anzeigeeinstellungen (Visuals)

Show Boxes: Zeichnet die rechteckige Angebots-/Nachfragezone.

Show Lines (Linien anzeigen): Zeichnet eine gerade Linie vom exakten Pivot-Preis.

Show Labels (Bubbles): Setzt einen kleinen Punkt über/unter dem Swing-Punkt, um den genauen Ursprung zu markieren.

Erweitern bis zum Füllen: Wahr: Die Zone dehnt sich nach rechts aus, bis der Preis sie berührt. False: Die Zone bleibt kurz (meist für visuelles Backtesting).



3. Bedingungen (Filterung)

Hide Filled (inpHideFilled) : (Wichtige Funktion) True: Sobald der Kurs die Linie/Box berührt, verschwindet er aus dem Chart. So bleibt Ihr Chart sauber und zeigt nur "frische" Levels an. False: Die alten durchbrochenen Zonen bleiben sichtbar (Geisterzonen).

Volumen > (inpVolTresh): Filtert Swing-Punkte heraus, die bei geringem Volumen entstanden sind. (z.B. wenn Sie diesen Wert auf 500 setzen, werden Schwünge, die auf Bars mit <500 Ticks entstanden sind, nicht angezeigt).

4. Erscheinungsbild

Farben: Sie können die Farben Rot (Verkauf/Liquidität) und Grün (Kauf/Unterstützung) an Ihr Chartthema anpassen.

Boxbreite: Steuert , wie "dick" das Rechteck ist.

Wie man es für den Handel verwendet

Es gibt drei gängige Möglichkeiten, mit diesem Produkt/Indikator zu handeln:

Strategie A: Der Retest (Angebot & Nachfrage)

Warten Sie darauf, dass sich ein Swing Pointbildet und der Indikator eine Box zeichnet. Warten Sie darauf, dass der Kurs sich entfernt und die Box "offen" lässt. Einstieg: Wenn der Kurs später in die Box zurückkehrt, suchen Sie nach einer Umkehrkerze. Warum: Sie handeln die "Unfilled" Orderblöcke.

Strategie B: Liquiditätsläufe (Targeting)