Swing Points Liquidity

Descripción del producto: Puntos Swing y Liquidez (MT5)

Lo que hace:

Este indicador identifica automáticamente "Swing Highs" y "Swing Lows" (Fractales) significativos en su gráfico. Asume que estos puntos representan Liquidez ( donde descansan los Stop Loss y los Stop de Compra/Venta) o Zonas de Oferta y Demanda.

Cuando se forma un Swing High, proyecta una Caja/Línea Roja a la derecha (Oferta/Resistencia).

Cuando se forma un Swing Low, proyecta una Caja/Línea Verde a la derecha (Demanda/Soporte).

A medida que el precio avanza, estas líneas se extienden hasta que el precio las toca ("llena"), momento en el que la liquidez se considera "tomada" o la zona "mitigada".

Características principales y explicación de los datos de entrada

Cuando arrastre el indicador a su gráfico, verá la pestaña Entradas. A continuación le explicamos cómo configurarlas:

1. Ajustes de Swing (Sensibilidad)

Barras Derechas (inpSwingSizeR): El número de barras después de un máximo/mínimo necesarias para confirmarlo. Uso:Números más altos (por ejemplo, 10+) significan menos zonas más fuertes. Números más bajos (ej. 3-5) significan más zonas, pero pueden ser más débiles.

Barras Izquierdas (inpSwingSizeL): El número de barras antes del máximo/mínimo que deben ser más bajas/más altas.

2. Ajustes de visualización (Visuales)

Mostrar Cuadros: Dibuja la zona rectangular de Oferta/Demanda.

Mostrar Líneas: Dibuja una línea recta desde el precio pivote exacto.

Mostrar Etiquetas (Burbujas): Pone un pequeño punto encima/debajo del punto de giro para marcar el origen exacto.

Extender Hasta Relleno: Verdadero: La zona sigue extendiéndose hacia la derecha hasta que el precio la toca. Falso: La zona se mantiene corta (sobre todo para backtesting visual).



3. Condiciones (Filtrado)

Ocultar Relleno (inpHideFilled) : (Característica importante) Verdadero: Una vez que el precio toca la línea/caja, desaparece del gráfico. Esto mantiene su gráfico limpio y muestra sólo niveles "frescos". Falso: Mantiene visibles las zonas rotas antiguas (zonas fantasma).

Volumen > (inpVolTresh): Filtra los puntos de oscilación que se produjeron con poco volumen. (por ejemplo, si lo establece en 500, los swings formados en barras con <500 ticks no se mostrarán).

4. Apariencia

Colores: Puede personalizar los colores Rojo (Venta/Liquidez) y Verde (Compra/Soporte) para que coincidan con el tema de su gráfico.

5 . Ancho de la Caja: Controla que tan "grueso" es el rectángulo.

Cómo utilizarlo para operar

Aquí hay tres formas comunes de operar usando este Producto/Indicador:

Estrategia A: El Retest (Oferta y Demanda)

Esperara que se forme un Swing Pointy el indicador dibuje un Box. Espere a que el precio se aleje, dejando la caja "abierta". Entrada: Cuando el precio regrese a la caja más tarde, busque una vela de reversión. Por qué: Está operando los bloques de órdenes "Unfilled".

Estrategia B: Corridas de Liquidez (Targeting)