Swing Points Liquidity

Descripción del producto: Puntos Swing y Liquidez (MT5)

Lo que hace:
Este indicador identifica automáticamente "Swing Highs" y "Swing Lows" (Fractales) significativos en su gráfico. Asume que estos puntos representan Liquidez ( donde descansan los Stop Loss y los Stop de Compra/Venta) o Zonas de Oferta y Demanda.

  • Cuando se forma un Swing High, proyecta una Caja/Línea Roja a la derecha (Oferta/Resistencia).

  • Cuando se forma un Swing Low, proyecta una Caja/Línea Verde a la derecha (Demanda/Soporte).

  • A medida que el precio avanza, estas líneas se extienden hasta que el precio las toca ("llena"), momento en el que la liquidez se considera "tomada" o la zona "mitigada".

Características principales y explicación de los datos de entrada

Cuando arrastre el indicador a su gráfico, verá la pestaña Entradas. A continuación le explicamos cómo configurarlas:

1. Ajustes de Swing (Sensibilidad)

  • Barras Derechas (inpSwingSizeR): El número de barras después de un máximo/mínimo necesarias para confirmarlo.

    • Uso:Números más altos (por ejemplo, 10+) significan menos zonas más fuertes. Números más bajos (ej. 3-5) significan más zonas, pero pueden ser más débiles.

  • Barras Izquierdas (inpSwingSizeL): El número de barras antes del máximo/mínimo que deben ser más bajas/más altas.

2. Ajustes de visualización (Visuales)

  • Mostrar Cuadros: Dibuja la zona rectangular de Oferta/Demanda.

  • Mostrar Líneas: Dibuja una línea recta desde el precio pivote exacto.

  • Mostrar Etiquetas (Burbujas): Pone un pequeño punto encima/debajo del punto de giro para marcar el origen exacto.

  • Extender Hasta Relleno:

    • Verdadero: La zona sigue extendiéndose hacia la derecha hasta que el precio la toca.

    • Falso: La zona se mantiene corta (sobre todo para backtesting visual).

3. Condiciones (Filtrado)

  • Ocultar Relleno (inpHideFilled): (Característica importante)

    • Verdadero: Una vez que el precio toca la línea/caja, desaparece del gráfico. Esto mantiene su gráfico limpio y muestra sólo niveles "frescos".

    • Falso: Mantiene visibles las zonas rotas antiguas (zonas fantasma).

  • Volumen > (inpVolTresh): Filtra los puntos de oscilación que se produjeron con poco volumen. (por ejemplo, si lo establece en 500, los swings formados en barras con <500 ticks no se mostrarán).

4. Apariencia

  • Colores: Puede personalizar los colores Rojo (Venta/Liquidez) y Verde (Compra/Soporte) para que coincidan con el tema de su gráfico.

  • 5 . Ancho de la Caja: Controla que tan "grueso" es el rectángulo.

Cómo utilizarlo para operar

Aquí hay tres formas comunes de operar usando este Producto/Indicador:

Estrategia A: El Retest (Oferta y Demanda)

  1. Esperara que se forme un Swing Pointy el indicador dibuje un Box.

  2. Espere a que el precio se aleje, dejando la caja "abierta".

  3. Entrada: Cuando el precio regrese a la caja más tarde, busque una vela de reversión.

  4. Por qué: Está operando los bloques de órdenes "Unfilled".

Estrategia B: Corridas de Liquidez (Targeting)

  1. Si ya está en una operación, observe las Líneas generadas por este indicador.

  2. Objetivo: Utilice la línea de Swing Point opuesta más cercana como su Take Profit.

  3. Por qué:Los creadores de mercado a menudo empujan el precio a estos niveles para activar stop losses (Liquidez) antes de revertir.


