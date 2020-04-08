Swing Points Liquidity
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Descripción del producto: Puntos Swing y Liquidez (MT5)
Lo que hace:
Este indicador identifica automáticamente "Swing Highs" y "Swing Lows" (Fractales) significativos en su gráfico. Asume que estos puntos representan Liquidez ( donde descansan los Stop Loss y los Stop de Compra/Venta) o Zonas de Oferta y Demanda.
-
Cuando se forma un Swing High, proyecta una Caja/Línea Roja a la derecha (Oferta/Resistencia).
-
Cuando se forma un Swing Low, proyecta una Caja/Línea Verde a la derecha (Demanda/Soporte).
-
A medida que el precio avanza, estas líneas se extienden hasta que el precio las toca ("llena"), momento en el que la liquidez se considera "tomada" o la zona "mitigada".
Características principales y explicación de los datos de entrada
Cuando arrastre el indicador a su gráfico, verá la pestaña Entradas. A continuación le explicamos cómo configurarlas:
1. Ajustes de Swing (Sensibilidad)
-
Barras Derechas (inpSwingSizeR): El número de barras después de un máximo/mínimo necesarias para confirmarlo.
-
Uso:Números más altos (por ejemplo, 10+) significan menos zonas más fuertes. Números más bajos (ej. 3-5) significan más zonas, pero pueden ser más débiles.
-
-
Barras Izquierdas (inpSwingSizeL): El número de barras antes del máximo/mínimo que deben ser más bajas/más altas.
2. Ajustes de visualización (Visuales)
-
Mostrar Cuadros: Dibuja la zona rectangular de Oferta/Demanda.
-
Mostrar Líneas: Dibuja una línea recta desde el precio pivote exacto.
-
Mostrar Etiquetas (Burbujas): Pone un pequeño punto encima/debajo del punto de giro para marcar el origen exacto.
-
Extender Hasta Relleno:
-
Verdadero: La zona sigue extendiéndose hacia la derecha hasta que el precio la toca.
-
Falso: La zona se mantiene corta (sobre todo para backtesting visual).
-
3. Condiciones (Filtrado)
-
Ocultar Relleno (inpHideFilled): (Característica importante)
-
Verdadero: Una vez que el precio toca la línea/caja, desaparece del gráfico. Esto mantiene su gráfico limpio y muestra sólo niveles "frescos".
-
Falso: Mantiene visibles las zonas rotas antiguas (zonas fantasma).
-
-
Volumen > (inpVolTresh): Filtra los puntos de oscilación que se produjeron con poco volumen. (por ejemplo, si lo establece en 500, los swings formados en barras con <500 ticks no se mostrarán).
4. Apariencia
-
Colores: Puede personalizar los colores Rojo (Venta/Liquidez) y Verde (Compra/Soporte) para que coincidan con el tema de su gráfico.
-
5 . Ancho de la Caja: Controla que tan "grueso" es el rectángulo.
Cómo utilizarlo para operar
Aquí hay tres formas comunes de operar usando este Producto/Indicador:
Estrategia A: El Retest (Oferta y Demanda)
-
Esperara que se forme un Swing Pointy el indicador dibuje un Box.
-
Espere a que el precio se aleje, dejando la caja "abierta".
-
Entrada: Cuando el precio regrese a la caja más tarde, busque una vela de reversión.
-
Por qué: Está operando los bloques de órdenes "Unfilled".
Estrategia B: Corridas de Liquidez (Targeting)
-
Si ya está en una operación, observe las Líneas generadas por este indicador.
-
Objetivo: Utilice la línea de Swing Point opuesta más cercana como su Take Profit.
-
Por qué:Los creadores de mercado a menudo empujan el precio a estos niveles para activar stop losses (Liquidez) antes de revertir.