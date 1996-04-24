ICT Concepts Indicator For MT5

ICT-Konzepte-Indikator für MetaTrader 5

Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 5 ist ein fortschrittliches Tool, das speziell für erfahrene Trader entwickelt wurde.

Er bietet ein komplettes Set von Smart Money- und ICT-basierten Analysefunktionen über ein übersichtliches, intuitives Bedienfeld. Mit diesem Indikator können Händler ICT-Konzepte wie Order-Blöcke, Fair Value Gaps (FVG), Breaker-Blöcke, Marktstruktur-Interpretation und Kill Zones nahtlos auf ihre Charts anwenden.

ICT Concepts Indikator Übersicht

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen des ICT Concepts Indicator:

Parameter Einzelheiten Kategorie ICT - Smart Money - Marktsitzungen Plattform MetaTrader 5 Benutzer Level Erfahrene Indikator-Stil Führend - Umkehrung - Nicht-umkehrend Anwendbare Timeframes Mehrere Zeitrahmen Trading-Ansatz Scalping - Intraday - Täglicher Handel Märkte Forex - Aktien - Indizes

Funktionelle Zusammenfassung

Der Indikator bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, die es Händlern ermöglichen, die ICT-Methoden visuell an ihre Charts anzupassen. Benutzer können zentrale Smart Money-Konzepte - wie Order-Blöcke oder Fair Value Gaps - aktivieren oder deaktivieren, um eine klarere und fundiertere Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Zickzack-Modus

Wenn der Zigzag-Modus aktiviert ist (z. B. auf einem 30-Minuten-XAGUSD-Chart), zeichnet er automatisch Zickzack-Muster mit vordefinierten Einstellungen (5, 3, 3).

Diese visuellen Schwankungen helfen Händlern, die Marktstruktur, wichtige Schwunghochs und -tiefs, die Trendrichtung, Korrekturphasen und strukturelle Ereignisse wie BOS und CHOCH zu erkennen.

Orderblock-Modus

Dieser Modus hebt Zonen hervor, in denen sich institutionelle Aufträge zuvor konzentriert haben. Diese Orderblöcke gehen oft bedeutenden Bewegungen voraus und dienen als Bereiche mit hoher Einstiegswahrscheinlichkeit, wenn der Kurs nach einem Pullback wieder dorthin zurückkehrt.

Breaker-Block-Modus

Breaker Blocks veranschaulichen frühere Orderblöcke, die nach einer strukturellen Veränderung ihre Rolle gewechselt haben - von Unterstützung zu Widerstand oder umgekehrt.

Das Erkennen dieser Niveaus hilft Händlern, Einstiegspunkte zu verfeinern, insbesondere nach Liquiditätsschwankungen oder Trendumkehrungen.

Fair Value Gap (FVG)-Modus

Der FVG-Modus identifiziert Bereiche des Marktungleichgewichts, die durch starke Richtungsänderungen verursacht werden.

Diese Lücken fungieren in der Regel als versteckte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus und bieten Chancen, wenn der Preis zurückkehrt, um sie im Zuge der Wiederherstellung des Marktgleichgewichts zu füllen.

Modus Inverse Fair Value Gap (iFVG)

iFVG steht für eine umgewandelte Fair-Value-Lücke.

Zum Beispiel wird eine bullische FVG ungültig und verwandelt sich in einen bearischen Widerstand. Diese Umkehrungen schaffen wertvolle Setups, insbesondere wenn sie mit der Multi-Timeframe-Analyse abgestimmt sind.

Balanced Price Range (BPR)-Modus

Der BPR-Modus kennzeichnet Zonen, in denen sich bullische und bearische FVGs überschneiden und eine ausgeglichene Preisregion bilden.

Diese Niveaus werden oft zu starken Reaktionspunkten für Umkehrungen oder Fortsetzungsgeschäfte, insbesondere wenn sie auf höheren Zeitebenen bestätigt werden.

Kill-Zone-Modus

Der Kill Zone-Modus hebt wichtige Zeiträume mit hoher Volatilität hervor, die häufig in ICT-Strategien verwendet werden, wie z. B. Judas Swing oder Silver Bullet.

Das Erkennen dieser Zeitfenster hilft Händlern, das Einstiegs-Timing zu verbessern und von vorhersehbaren Volatilitätszyklen zu profitieren.

Marktstruktur-Modus (M-Struktur)

Diese Funktion identifiziert CHOCH- und BOS-Ebenen, um Trendverschiebungen zu verdeutlichen. Sie markiert auch Liquiditätszonen und Inducement-Zonen, was Händlern einen tieferen Einblick in Liquiditätsengpässe und optimale, risikoarme Handelsmöglichkeiten gibt.

Zusammenfassung der Einstellungen

Zu den wichtigen Anpassungsoptionen gehören:

- Zu prüfende Kerzen: Die Anzahl der Kerzen, die für die Mustererkennung analysiert werden

- Letzter Block: Option zur Anzeige nur der letzten aktiven Zonen

- Ungetestet: Option zur Anzeige von Zonen, in denen der Preis noch nicht retuschiert wurde

Fazit

Der ICT Concepts Indicator für MetaTrader 5 ist ein leistungsstarkes und umfassendes Tool für Händler, die ICT- und Smart Money-Konzepte anwenden. Er erhöht die Marktklarheit, verbessert die Identifizierung von Orderblöcken und Marktstrukturen und bietet einen strukturierten Rahmen für die Ausführung präziser Handelsstrategien über verschiedene Marktsitzungen hinweg.