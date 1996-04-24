ICT Concepts Indicator For MT5

Indicador ICT Concepts para MetaTrader 5

El Indicador ICT Concepts para MetaTrader 5 es una herramienta avanzada diseñada específicamente para operadores experimentados.
Proporciona un conjunto completo de funciones analíticas basadas en Smart Money y TIC a través de un panel de control limpio e intuitivo. Con este indicador, los operadores pueden aplicar sin problemas los conceptos de las TIC, tales como bloques de órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Breaker Blocks, interpretación de la estructura del mercado, y Kill Zones directamente en sus gráficos.

Visión general del indicador ICT Concepts

A continuación se muestra una visión general de las características clave incluidas en el Indicador de Conceptos ICT:

Parámetros

Detalles

Categoría

TIC - Dinero inteligente - Sesiones de mercado

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de usuario

Experimentado

Estilo de Indicador

Líder - Reversión - No repintado

Plazos aplicables

Multi-marco de tiempo

Enfoque de negociación

Scalping - Intradía - Trading diario

Mercados

Divisas - Acciones - Índices

Resumen funcional

El indicador ofrece una amplia personalización, lo que permite a los operadores adaptar visualmente las metodologías TIC a sus gráficos. Los usuarios pueden activar o desactivar los conceptos básicos de Smart Money, como los bloques de órdenes o las brechas de valor razonable, para tomar decisiones más claras e informadas.

Modo Zigzag

Cuando está activado (por ejemplo, en un gráfico XAGUSD de 30 minutos), el Modo Zigzag dibuja automáticamente patrones en zigzag utilizando ajustes predefinidos (5, 3, 3).
Estas oscilaciones visuales ayudan a los operadores a identificar la estructura del mercado, los máximos y mínimos de las oscilaciones, la dirección de la tendencia, las fases correctivas y los eventos estructurales como BOS y CHOCH.

Modo Bloqueo de órdenes

Este modo destaca las zonas en las que se concentraron previamente las órdenes institucionales. Estos Bloques de Órdenes suelen preceder a movimientos significativos y sirven como zonas de alta probabilidad de entrada cuando el precio vuelve a ellas tras un retroceso.

Modo Bloques de ruptura

Los Bloques de ruptura ilustran antiguos Bloques de órdenes que han cambiado de función -pasando de soporte a resistencia o viceversa- tras un cambio estructural.
Detectar estos niveles ayuda a los operadores a afinar los puntos de entrada, especialmente después de barridos de liquidez o cambios de tendencia.

Modo Fair Value Gap (FVG)

El modo FVG identifica las zonas de desequilibrio del mercado causadas por fuertes movimientos direccionales.
Estas brechas suelen funcionar como niveles ocultos de soporte o resistencia, ofreciendo oportunidades a medida que el precio vuelve a llenarlas en el proceso de restablecer el equilibrio del mercado.

Modo Inverse Fair Value Gap (iFVG)

El iFVG representa un Fair Value Gap transformado.
Por ejemplo, un FVG alcista que se invalida y se convierte en una resistencia bajista. Estas inversiones crean valiosas configuraciones, particularmente cuando se alinean con análisis de marcos temporales múltiples.

Modo de Rango de Precios Equilibrado (BPR)

El modo BPR marca zonas donde las FVG alcistas y bajistas se superponen, formando una región de precios equilibrada.
Estos niveles a menudo se convierten en fuertes puntos de reacción para las inversiones o las operaciones de continuación, especialmente cuando se confirman en plazos superiores.

Modo Kill Zone

El modo Kill Zone destaca los periodos clave de alta volatilidad que se utilizan con frecuencia en las estrategias TIC, como Judas Swing o Silver Bullet.
Reconocer estas ventanas temporales ayuda a los operadores a mejorar el momento de entrada y a sacar partido de los ciclos de volatilidad predecibles.

Modo de estructura de mercado (M Structure)

Esta función identifica los niveles CHOCH y BOS para aclarar los cambios de tendencia. También marca las Zonas de Liquidez y las Zonas de Inducción, ofreciendo a los operadores una visión más profunda de los agarrones de liquidez y de las oportunidades óptimas de negociación de bajo riesgo.

Resumen de ajustes

Las opciones de personalización importantes incluyen:

- Velas a Comprobar: El número de velas analizadas para la detección de patrones

- Último Bloque: Opción para mostrar sólo las zonas activas más recientes

- Untested: Opción para mostrar zonas que el precio aún no ha retocado

Conclusión

El indicador ICT Concepts para MetaTrader 5 es una herramienta potente y completa diseñada para los operadores que aplican los conceptos ICT y Smart Money. Aumenta la claridad del mercado, mejora la identificación de bloques de órdenes y estructuras de mercado, y proporciona un marco estructurado para ejecutar estrategias de negociación precisas en diferentes sesiones de mercado.

