ParabolicSariTriX ist ein hybrider Indikator, der den Trend-Oszillator TriX (dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt) mit dem Parabolic SAR-System (parabolisches Stop- und Reverse-System) kombiniert. Der Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und dient dazu, Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Trendumkehrsignalen zu identifizieren. Er liefert klare visuelle Signale in Form von SAR-Punkten, die ihre Position relativ zur TriX-Linie ändern, sobald sich der Markttrend verschiebt.

Die SAR-Punkte sind wie folgt positioniert:

Über der TriX-Linie während eines rückläufigen Trends (Verkaufssignal)

Unter der TriX-Linie während eines aufsteigenden Trends (Kauf signal)

Es ist wichtig zu beachten, dass der Indikator auf TriX-Werten und nicht auf dem tatsächlichen Preis basiert und daher nicht als Trailing-Stop für Preispositionen verwendet werden kann. Sein Hauptzweck ist die Signalisierung von Trendumkehrungen des TriX-Oszillators, was in Kombination mit anderen Analysewerkzeugen als Filter für Handelsentscheidungen dienen kann.

Dieser Indikator funktioniert am besten in Märkten mit klaren Trends, während er in Konsolidierungsphasen falsche Signale erzeugen kann. Er ist auf verschiedenen Zeitrahmen und Finanzinstrumenten anwendbar, einschließlich Forex, Aktien und Rohstoffen. Tradern wird empfohlen, ihn mit Price-Action-Analysen, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus oder anderen Oszillatoren zu kombinieren, um die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen.