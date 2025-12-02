ParabolicSariTriX

ParabolicSariTriX, Trend göstergesi TriX (Üçlü Üstel Hareketli Ortalama) ile Parabolik Dur ve Ters Dönüş sistemini (Parabolic SAR) birleştiren hibrit bir göstergedir. Gösterge ayrı bir pencerede görüntülenir ve trend dönüş sinyallerine dayalı olarak giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için tasarlanmıştır. Piyasa eğilimi değiştikçe TriX çizgisine göre konum değiştiren SAR noktaları şeklinde net görsel sinyaller sağlar.

SAR noktaları şu şekilde konumlanır:

  • Düşüş eğilimi sırasında: TriX çizgisinin üzerinde (satış sinyali)

  • Yükseliş eğilimi sırasında: TriX çizgisinin altında (alım sinyali)

Gösterge, gerçek fiyat yerine TriX değerlerine dayalı olarak hesaplandığı için fiyat pozisyonları için iz sürücü stop (trailing stop) olarak kullanılamayacağını belirtmek önemlidir. Temel amacı, TriX osilatörünün trend dönüşlerini sinyal vermektir; bu, diğer analiz araçlarıyla birleştirildiğinde işlem kararları için bir filtre görevi görebilir.

Bu gösterge, net trend olan piyasalarda en iyi şekilde çalışırken, konsolidasyon dönemlerinde yanlış sinyaller üretebilir. Forex, hisse senetleri ve emtialar dahil olmak üzere çeşitli zaman dilimleri ve finansal enstrümanlarda uygulanabilir. Sinyallerin güvenilirliğini artırmak için işlemcilerin fiyat hareketi analizi, destek/direnç seviyeleri veya diğer osilatörlerle birleştirmeleri önerilir.


