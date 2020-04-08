ParabolicSariTriX

ParabolicSariTriX — это гибридный индикатор, сочетающий в себе трендовый осциллятор TriX (Triple Exponential Moving Average) и параболическую систему остановки и разворота Parabolic SAR. Индикатор отображается в отдельном окне и предназначен для определения точек входа/выхода на основе разворота тренда. Он формирует четкие визуальные сигналы в виде точек SAR, которые меняют свое положение относительно линии TriX при смене рыночной тенденции.

Точки SAR располагаются:

  • Выше линии TriX при медвежьем тренде (сигнал к продаже)

  • Ниже линии TriX при бычьем тренде (сигнал к покупке)

Важно отметить, что поскольку индикатор рассчитывается на основе значений TriX, а не непосредственно цены, он не может использоваться в качестве трейлинг-стопа для ценовых позиций. Его основное назначение — сигнализировать о разворотах тренда осциллятора TriX, что может служить фильтром для принятия торговых решений в сочетании с другими инструментами анализа.


