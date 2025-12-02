Volatility Exhaustion

Volatility Exhaustion Indikator

Beschreibung für Benutzer

Volatility Exhaustion ist ein einzigartiger Indikator, der eine spezielle Volatilitätsanalysetechnologie verwendet. Er identifiziert kritische Momente auf dem Markt, wenn die aktuelle Aktivität extreme Werte im Vergleich zu historischen Daten erreicht.

Hauptmerkmale:

Einfache Interpretation: Der Indikator verwendet ein binäres Signalsystem
Vielseitigkeit: Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Instrument
Effektivität: Besonders nützlich in Seitwärts- und Trendmärkten
Visuelle Übersichtlichkeit: Klare Farbunterscheidung der Signale

Visuelle Darstellung:

🔵 Blaue Histogrammbalken (Höhe 10): Signal erhöhter Marktaktivität – günstiger Zeitpunkt für den Einstieg
🔴 Rote Histogrammbalken (Höhe 10): Phase geringer Aktivität – es wird empfohlen, vom Handel abzusehen
Keine Balken: Unzureichende Daten für die Analyse

Technische Spezifikationen

Eingabeparameter:

  • Period (Standard: 14): Länge des analysierten historischen Zeitraums (standardmäßig 14 Balken für die Analyse)

  • Factor (Standard: 1.5): Signalempfindlichkeitskoeffizient (1,5 Schwellenwert-Empfindlichkeitsniveau)

Indikatorpuffer:

  1. Puffer 0 (blau): Enthält den Wert 10 bei Vorhandensein eines Signals, 0 bei Fehlen

  2. Puffer 1 (rot): Enthält den Wert 10 bei Fehlen eines Signals, 0 bei Vorhandensein

  3. Puffer 2 und 3: Interne Berechnungspuffer (werden nicht für den Handel verwendet)

Anbindung an den Expert Advisor

// Globale Variablendeklaration
int handle_volatility_exhaustion = INVALID_HANDLE;
double signal_buffer[];

// In der OnInit()-Funktion
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Initialisierungsfunktion                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
    // Alle GetLastError()-Fehler zurücksetzen
    ResetLastError();

    handle_volatility_exhaustion = iCustom(_Symbol, _Period, "Volatility Exhaustion.ex5",
        14,    // Period
        1.5    // Factor
    );

    if(handle_volatility_exhaustion == INVALID_HANDLE)
    {
        Print("Fehler beim Laden des Volatility Exhaustion Indikators: ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }

    ArraySetAsSeries(signal_buffer, true);

    return(INIT_SUCCEEDED);
}


