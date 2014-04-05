FractalBreakoutLevels
- Indikatoren
- Askar Koibagarov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 9
FractalBreakoutLevels
Überblick:
Dieser Indikator zeichnet dynamische Preisniveaus auf der Grundlage der Analyse von Preisbewegungen. Er kombiniert historische Preisdaten, um Schlüsselbereiche zu identifizieren, die als Referenz für den Handel dienen können.
Funktionsweise:
Der Indikator analysiert die Marktstruktur, indem er die Beziehung zwischen aktuellen und historischen Preisdaten untersucht. Er zeichnet eine durchgehende Linie, die sich sich ändernden Marktbedingungen anpasst und als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau dient.
Prinzip der Niveaubildung:
-
Der Indikator verwendet eine Kombination aus Analysen über mehrere aufeinanderfolgende Balken
-
Niveaus werden unter spezifischen Preisbeziehungen gebildet
-
Bei fehlenden klaren Signalen behält der Indikator den vorherigen Wert bei und erzeugt so eine durchgehende Linie
Technische Spezifikationen:
-
Arbeitet direkt auf dem Preisdiagramm
-
Zeichnet ein durchgehendes Niveau (blaue Linie)
-
Hat keine externen Einstellungen, arbeitet mit Standard-Preisdaten
-
Zeichnet historische Werte nicht neu
Anwendung:
Der Indikator kann für folgende Zwecke verwendet werden:
-
Identifizierung potentieller Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
-
Erkennung möglicher Trendumkehrpunkte
-
Setzen von Stop-Loss-Niveaus in Bezug auf das gezeichnete Niveau
-
Bestätigung von Ausbrüchen und Trendfortsetzungen
Merkmale:
-
Funktioniert auf allen Zeitebenen
-
Kann als eigenständiges Werkzeug oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden
-
Bietet visuelle Klarheit der Marktstruktur
Hinweis:
Tests auf verschiedenen Instrumenten und Zeitebenen werden für optimale Ergebnisse empfohlen. Der Indikator ist ein analytisches Werkzeug und sollte als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden.