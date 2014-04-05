FractalBreakoutLevels

Überblick:
Dieser Indikator zeichnet dynamische Preisniveaus auf der Grundlage der Analyse von Preisbewegungen. Er kombiniert historische Preisdaten, um Schlüsselbereiche zu identifizieren, die als Referenz für den Handel dienen können.

Funktionsweise:
Der Indikator analysiert die Marktstruktur, indem er die Beziehung zwischen aktuellen und historischen Preisdaten untersucht. Er zeichnet eine durchgehende Linie, die sich sich ändernden Marktbedingungen anpasst und als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau dient.

Prinzip der Niveaubildung:

  • Der Indikator verwendet eine Kombination aus Analysen über mehrere aufeinanderfolgende Balken

  • Niveaus werden unter spezifischen Preisbeziehungen gebildet

  • Bei fehlenden klaren Signalen behält der Indikator den vorherigen Wert bei und erzeugt so eine durchgehende Linie

Technische Spezifikationen:

  • Arbeitet direkt auf dem Preisdiagramm

  • Zeichnet ein durchgehendes Niveau (blaue Linie)

  • Hat keine externen Einstellungen, arbeitet mit Standard-Preisdaten

  • Zeichnet historische Werte nicht neu

Anwendung:
Der Indikator kann für folgende Zwecke verwendet werden:

  • Identifizierung potentieller Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

  • Erkennung möglicher Trendumkehrpunkte

  • Setzen von Stop-Loss-Niveaus in Bezug auf das gezeichnete Niveau

  • Bestätigung von Ausbrüchen und Trendfortsetzungen

Merkmale:

  • Funktioniert auf allen Zeitebenen

  • Kann als eigenständiges Werkzeug oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden

  • Bietet visuelle Klarheit der Marktstruktur

Hinweis:
Tests auf verschiedenen Instrumenten und Zeitebenen werden für optimale Ergebnisse empfohlen. Der Indikator ist ein analytisches Werkzeug und sollte als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden.


