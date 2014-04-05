FractalBreakoutLevels

Überblick:

Dieser Indikator zeichnet dynamische Preisniveaus auf der Grundlage der Analyse von Preisbewegungen. Er kombiniert historische Preisdaten, um Schlüsselbereiche zu identifizieren, die als Referenz für den Handel dienen können.

Funktionsweise:

Der Indikator analysiert die Marktstruktur, indem er die Beziehung zwischen aktuellen und historischen Preisdaten untersucht. Er zeichnet eine durchgehende Linie, die sich sich ändernden Marktbedingungen anpasst und als dynamisches Unterstützungs-/Widerstandsniveau dient.

Prinzip der Niveaubildung:

Der Indikator verwendet eine Kombination aus Analysen über mehrere aufeinanderfolgende Balken

Niveaus werden unter spezifischen Preisbeziehungen gebildet

Bei fehlenden klaren Signalen behält der Indikator den vorherigen Wert bei und erzeugt so eine durchgehende Linie

Technische Spezifikationen:

Arbeitet direkt auf dem Preisdiagramm

Zeichnet ein durchgehendes Niveau (blaue Linie)

Hat keine externen Einstellungen, arbeitet mit Standard-Preisdaten

Zeichnet historische Werte nicht neu

Anwendung:

Der Indikator kann für folgende Zwecke verwendet werden:

Identifizierung potentieller Unterstützungs-/Widerstandsniveaus

Erkennung möglicher Trendumkehrpunkte

Setzen von Stop-Loss-Niveaus in Bezug auf das gezeichnete Niveau

Bestätigung von Ausbrüchen und Trendfortsetzungen

Merkmale:

Funktioniert auf allen Zeitebenen

Kann als eigenständiges Werkzeug oder in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden

Bietet visuelle Klarheit der Marktstruktur

Hinweis:

Tests auf verschiedenen Instrumenten und Zeitebenen werden für optimale Ergebnisse empfohlen. Der Indikator ist ein analytisches Werkzeug und sollte als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden.