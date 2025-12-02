ParabolicSariTriXは、トレンドオシレーターのTriX（トリプル指数移動平均）とパラボリック反転システム（Parabolic SAR）を組み合わせたハイブリッド指標です。この指標は別ウィンドウに表示され、トレンド反転シグナルに基づいてエントリーとイグジットのポイントを識別するように設計されています。SARポイントの形で明確な視覚的シグナルを提供し、市場のトレンドが変化するにつれてTriXラインに対する位置が変わります。

SARポイントは以下のように配置されます：

下降トレンド時 ：TriXラインの 上 （売りシグナル）

上昇トレンド時：TriXラインの下（買いシグナル）

この指標は実際の価格ではなくTriXの値に基づいて計算されるため、価格ポジションのトレーリングストップとして使用することはできないことに注意が必要です。その主な目的は、TriXオシレーターのトレンド反転をシグナルすることで、他の分析ツールと組み合わせた際に取引判断のフィルターとして機能します。

この指標はトレンドが明確な市場で最も効果的に機能し、一方で統合期間には偽のシグナルを生成する可能性があります。為替、株式、商品を含むさまざまな時間枠と金融商品に適用可能です。シグナルの信頼性を高めるために、プライスアクション分析、サポート／レジスタンスレベル、または他のオシレーターと組み合わせることをトレーダーに推奨します。