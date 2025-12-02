ParabolicSariTriX è un indicatore ibrido che combina l'oscillatore di tendenza TriX (tripla media mobile esponenziale) con il sistema parabolico di stop e inversione (Parabolic SAR). L'indicatore viene visualizzato in una finestra separata ed è progettato per identificare punti di ingresso e uscita sulla base di segnali di inversione di tendenza. Fornisce segnali visivi chiari sotto forma di punti SAR, che cambiano posizione rispetto alla linea TriX al variare della tendenza del mercato.

I punti SAR sono posizionati come segue:

Sopra la linea TriX durante una tendenza al ribasso (segnale di vendita)

Sotto la linea TriX durante una tendenza al rialzo (segnale di acquisto)

È importante notare che, poiché l'indicatore è calcolato sulla base dei valori TriX e non del prezzo effettivo, non può essere utilizzato come trailing stop per le posizioni di prezzo. Il suo scopo principale è segnalare le inversioni di tendenza dell'oscillatore TriX, che può servire da filtro per le decisioni di trading se combinato con altri strumenti di analisi.

Questo indicatore funziona al meglio in mercati con una tendenza chiara, mentre può produrre segnali falsi durante i periodi di consolidamento. È applicabile su diversi timeframe e strumenti finanziari, inclusi forex, azioni e materie prime. Si consiglia ai trader di combinarlo con l'analisi dell'azione dei prezzi, i livelli di supporto/resistenza o altri oscillatori per migliorare l'affidabilità dei segnali.