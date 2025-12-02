ParabolicSariTriX

ParabolicSariTriX est un indicateur hybride qui combine l'oscillateur de tendance TriX (triple moyenne mobile exponentielle) avec le système parabolique d'arrêt et de renversement (Parabolic SAR). L'indicateur s'affiche dans une fenêtre séparée et est conçu pour identifier les points d'entrée et de sortie sur la base de signaux d'inversion de tendance. Il fournit des signaux visuels clairs sous forme de points SAR, qui changent de position par rapport à la ligne TriX au fur et à mesure que la tendance du marché évolue.

Les points SAR sont positionnés comme suit :

  • Au-dessus de la ligne TriX pendant une tendance baissière (signal de vente)

  • En dessous de la ligne TriX pendant une tendance haussière (signal d'achat)

Il est important de noter que, comme l'indicateur est calculé sur la base des valeurs TriX et non du prix réel, il ne peut pas être utilisé comme un trailing stop pour les positions sur les prix. Son objectif principal est de signaler les inversions de tendance de l'oscillateur TriX, ce qui peut servir de filtre pour les décisions de trading lorsqu'il est combiné à d'autres outils d'analyse.

Cet indicateur fonctionne mieux sur des marchés ayant une tendance claire, tandis qu'il peut produire de faux signaux pendant les périodes de consolidation. Il est applicable sur différents délais et instruments financiers, y compris le forex, les actions et les matières premières. Il est recommandé aux traders de le combiner avec l'analyse de l'action des prix, les niveaux de support/résistance ou d'autres oscillateurs pour améliorer la fiabilité des signaux.


