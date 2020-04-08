ParabolicSariTriX é um indicador híbrido que combina o oscilador de tendência TriX (Média Móvel Exponencial Tripla) com o sistema parabólico de parada e reversão (Parabolic SAR). O indicador é exibido em uma janela separada e foi projetado para identificar pontos de entrada e saída com base em sinais de reversão de tendência. Ele fornece sinais visuais claros na forma de pontos SAR, que mudam de posição em relação à linha TriX conforme a tendência do mercado se altera.

Os pontos SAR são posicionados da seguinte forma:

Acima da linha TriX durante uma tendência de baixa (sinal de venda)

Abaixo da linha TriX durante uma tendência de alta (sinal de compra)

É importante notar que, como o indicador é calculado com base nos valores do TriX e não no preço real, ele não pode ser usado como uma stop loss móvel (trailing stop) para posições de preço. Seu principal objetivo é sinalizar reversões na tendência do oscilador TriX, o que pode servir como filtro para decisões de trading quando combinado com outras ferramentas de análise.

Este indicador funciona melhor em mercados com tendência bem definida, enquanto pode gerar sinais falsos durante períodos de consolidação. É aplicável em vários prazos e instrumentos financeiros, incluindo forex, ações e commodities. Recomenda-se que traders o combinem com análise de ação do preço, níveis de suporte/resistência ou outros osciladores para aumentar a confiabilidade dos sinais.