WprMfiSar
- Indikatoren
- Askar Koibagarov
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 9
WPR+MFI Fusion mit Parabolic SAR
Beschreibung:
Der Indikator kombiniert zwei Oszillatoren (Williams Percent Range und Money Flow Index) mit dem Trendindikator Parabolic SAR in einem Fenster. Die WPR- und MFI-Werte werden gemittelt, und auf Basis der resultierenden Linie wird der Parabolic SAR aufgebaut.
Funktionsprinzip:
-
Avg(WPR,MFI)-Linie – Durchschnittswert zwischen WPR (umgewandelt in den Bereich 0-100) und MFI
-
Parabolic SAR-Punkte – werden auf den Werten der Avg(WPR,MFI)-Linie aufgebaut
Signale:
-
Kreuzungen von Niveaus:
-
Die Linie kreuzt 20 von unten nach oben → mögliches Kaufsignal
-
Die Linie kreuzt 80 von oben nach unten → mögliches Verkaufssignal
-
-
Position des SAR:
-
SAR-Punkte unterhalb der Linie → Aufwärtstrend
-
SAR-Punkte oberhalb der Linie → Abwärtstrend
-
-
Kombinierte Analyse:
-
Kauf: Linie über 20 und SAR unterhalb der Linie
-
Verkauf: Linie unter 80 und SAR oberhalb der Linie
-
Einstellungen:
-
InpWPRPeriod – WPR-Periode (Standard: 14)
-
InpMFIPeriod – MFI-Periode (Standard: 14)
-
InpMFIVolume – Volumentyp für MFI (Standard: VOLUME_TICK)
-
InpSARStep – Inkrementschritt für SAR (Standard: 0,02)
-
InpSARMax – maximaler Schritt für SAR (Standard: 0,2)
Technische Spezifikationen:
-
Verwendet 7 Berechnungsbuffer
-
Minimale erforderliche Balken: max(WPR-Periode, MFI-Periode) + 2
-
Automatische Freigabe von Ressourcen bei Deinitialisierung
-
Die Niveaus 80 und 20 werden im Indikatorfenster angezeigt
Hinweis:
Der Indikator muss vor der Verwendung im Handel getestet werden.