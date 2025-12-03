WprMfiSar

WPR+MFI Fusion mit Parabolic SAR

Beschreibung:
Der Indikator kombiniert zwei Oszillatoren (Williams Percent Range und Money Flow Index) mit dem Trendindikator Parabolic SAR in einem Fenster. Die WPR- und MFI-Werte werden gemittelt, und auf Basis der resultierenden Linie wird der Parabolic SAR aufgebaut.

Funktionsprinzip:

  1. Avg(WPR,MFI)-Linie – Durchschnittswert zwischen WPR (umgewandelt in den Bereich 0-100) und MFI

  2. Parabolic SAR-Punkte – werden auf den Werten der Avg(WPR,MFI)-Linie aufgebaut

Signale:

  1. Kreuzungen von Niveaus:

    • Die Linie kreuzt 20 von unten nach oben → mögliches Kaufsignal

    • Die Linie kreuzt 80 von oben nach unten → mögliches Verkaufssignal

  2. Position des SAR:

    • SAR-Punkte unterhalb der Linie → Aufwärtstrend

    • SAR-Punkte oberhalb der Linie → Abwärtstrend

  3. Kombinierte Analyse:

    • Kauf: Linie über 20 und SAR unterhalb der Linie

    • Verkauf: Linie unter 80 und SAR oberhalb der Linie

Einstellungen:

  • InpWPRPeriod  – WPR-Periode (Standard: 14)

  • InpMFIPeriod  – MFI-Periode (Standard: 14)

  • InpMFIVolume  – Volumentyp für MFI (Standard: VOLUME_TICK)

  • InpSARStep  – Inkrementschritt für SAR (Standard: 0,02)

  • InpSARMax  – maximaler Schritt für SAR (Standard: 0,2)

Technische Spezifikationen:

  • Verwendet 7 Berechnungsbuffer

  • Minimale erforderliche Balken: max(WPR-Periode, MFI-Periode) + 2

  • Automatische Freigabe von Ressourcen bei Deinitialisierung

  • Die Niveaus 80 und 20 werden im Indikatorfenster angezeigt

Hinweis:
Der Indikator muss vor der Verwendung im Handel getestet werden.


