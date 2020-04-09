Buy Sell Keyboard
Buy Sell Keyboard - Professioneller Expert Advisor für impulsbasiertes Trading mit der Tastatur
Blitzschnelles Trading mit der Tastatur. Vollständige Marktkontrolle mit einem einzigen Tastendruck. Weisen Sie Hotkeys für sofortige Orderausführung ohne Maus und Dialogfenster zu.
Hauptfunktionen:
Impuls-Algorithmus für präzise Markteintritte
Geheime Formel professioneller Trader. Der Algorithmus erkennt Marktimpuls-Momente, wenn der Preis bereit für eine starke Bewegung ist. Filterung falscher Ausbrüche, Bestimmung von Akkumulationspunkten, Signale mit Impulsbestätigung.
Sofortiges Trading mit der Tastatur
A/S - Sofortiger Kauf/Verkauf (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung (A/a, S/s), mit Setzung der MagicNumber
Q/W/Z/X - Intelligenter Positionsschließung (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zero Delay - Ausführung in Millisekunden
Minimalistischer Modus - Möglichkeit, das Panel zu deaktivieren und nur mit der Tastatur zu arbeiten
Intelligentes Positionsmanagement
Schließen Sie Trades mit chirurgischer Präzision. 4 Schließungsstrategien:
Q - Alle profitablen Positionen im Portfolio schließen (alle Symbole, entsprechend ihrer MagicNumber)
W - Alle verlustbringenden Positionen im Portfolio schließen (alle Symbole, entsprechend ihrer MagicNumber)
Z - Profitablen Positionen im aktuellen Symbol schließen (entsprechend ihrer MagicNumber)
X - Verlustbringenden Positionen im aktuellen Symbol schließen (entsprechend ihrer MagicNumber)
Professionelles Risikomanagement
Automatisches Schließen nach Zeit: Konfigurierbare Timeouts für automatische Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung
Profitablen Positionen werden nach eingestellter Zeit geschlossen (z.B. 1 Minute)
Alle Positionen werden nach eingestellter Zeit zwangsgeschlossen (z.B. 2 Minuten)
Manuelle Stop Loss und Take Profit für jede Position
Echtzeit-Spread-Kontrolle
Losgrößenberechnung basierend auf Depot-Prozentsatz
Isolierung durch Magic Number
Schutz vor Überschreitung des maximalen Spreads
Echtzeit-Visualisierung
Das professionelle Panel zeigt:
Aktuelles Trading-Signal (KAUFEN/VERKAUFEN/ABWARTEN)
Spread-Status und Handelsverfügbarkeit
Anzahl offener Positionen
Historie der letzten Aktionen
Magic Number und Status der Audio-Benachrichtigungen
Verbleibende Zeit bis zur automatischen Schließung
Möglichkeit, das Panel für eine cleanes Chartbild auszublenden
Für wen dieser Advisor ist:
Scalper - Benötigen Ausführungsgeschwindigkeit
Daytrader - Präzise Impulseintritte sind wichtig
Portfoliomanager - Flexible Positionsverwaltung benötigt
Professionelle - Schätzen vollständige Risikokontrolle
Newstrader - Sofortige Reaktion auf Marktereignisse
Multi-Währungs-Trader - Management mehrerer Instrumente gleichzeitig
Technische Spezifikationen:
Funktioniert mit allen Forex-Paaren und Indizes
Optimiert für M1-H1 Timeframes
Vollständige Konfiguration aller Parameter
Detaillierte Operationsprotokollierung
Audio-Signale für Signale
Unterstützung für festes Los und berechnung basierend auf Depot
Automatische Echtzeit-Datenaktualisierung
Kompatibilität mit jedem Broker
Minimale Systembelastung
Vollständige Isolierung von Trades durch Magic Number
Flexible Schnittstelle: Arbeit über Panel oder nur mit Tastatur
Verwandeln Sie Ihre Tastatur in ein Trading-Kommandozentrum. Erhalten Sie den Geschwindigkeits- und Präzisionsvorteil, der nur professionellen Tradern zur Verfügung steht.