Buy Sell Keyboard

Buy Sell Keyboard - Professioneller Expert Advisor für impulsbasiertes Trading mit der Tastatur
Blitzschnelles Trading mit der Tastatur. Vollständige Marktkontrolle mit einem einzigen Tastendruck. Weisen Sie Hotkeys für sofortige Orderausführung ohne Maus und Dialogfenster zu.

Hauptfunktionen:

Impuls-Algorithmus für präzise Markteintritte
Geheime Formel professioneller Trader. Der Algorithmus erkennt Marktimpuls-Momente, wenn der Preis bereit für eine starke Bewegung ist. Filterung falscher Ausbrüche, Bestimmung von Akkumulationspunkten, Signale mit Impulsbestätigung.

Sofortiges Trading mit der Tastatur
A/S - Sofortiger Kauf/Verkauf (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung (A/a, S/s), mit Setzung der MagicNumber
Q/W/Z/X - Intelligenter Positionsschließung (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung (Q/q, W/w, Z/z, X/x)
Zero Delay - Ausführung in Millisekunden
Minimalistischer Modus - Möglichkeit, das Panel zu deaktivieren und nur mit der Tastatur zu arbeiten

Intelligentes Positionsmanagement
Schließen Sie Trades mit chirurgischer Präzision. 4 Schließungsstrategien:
Q - Alle profitablen Positionen im Portfolio schließen (alle Symbole, entsprechend ihrer MagicNumber)
W - Alle verlustbringenden Positionen im Portfolio schließen (alle Symbole, entsprechend ihrer MagicNumber)
Z - Profitablen Positionen im aktuellen Symbol schließen (entsprechend ihrer MagicNumber)
X - Verlustbringenden Positionen im aktuellen Symbol schließen (entsprechend ihrer MagicNumber)

Professionelles Risikomanagement
Automatisches Schließen nach Zeit: Konfigurierbare Timeouts für automatische Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung
Profitablen Positionen werden nach eingestellter Zeit geschlossen (z.B. 1 Minute)
Alle Positionen werden nach eingestellter Zeit zwangsgeschlossen (z.B. 2 Minuten)
Manuelle Stop Loss und Take Profit für jede Position
Echtzeit-Spread-Kontrolle
Losgrößenberechnung basierend auf Depot-Prozentsatz
Isolierung durch Magic Number
Schutz vor Überschreitung des maximalen Spreads

Echtzeit-Visualisierung
Das professionelle Panel zeigt:
Aktuelles Trading-Signal (KAUFEN/VERKAUFEN/ABWARTEN)
Spread-Status und Handelsverfügbarkeit
Anzahl offener Positionen
Historie der letzten Aktionen
Magic Number und Status der Audio-Benachrichtigungen
Verbleibende Zeit bis zur automatischen Schließung
Möglichkeit, das Panel für eine cleanes Chartbild auszublenden

Für wen dieser Advisor ist:
Scalper - Benötigen Ausführungsgeschwindigkeit
Daytrader - Präzise Impulseintritte sind wichtig
Portfoliomanager - Flexible Positionsverwaltung benötigt
Professionelle - Schätzen vollständige Risikokontrolle
Newstrader - Sofortige Reaktion auf Marktereignisse
Multi-Währungs-Trader - Management mehrerer Instrumente gleichzeitig

Technische Spezifikationen:
Funktioniert mit allen Forex-Paaren und Indizes
Optimiert für M1-H1 Timeframes
Vollständige Konfiguration aller Parameter
Detaillierte Operationsprotokollierung
Audio-Signale für Signale
Unterstützung für festes Los und berechnung basierend auf Depot
Automatische Echtzeit-Datenaktualisierung
Kompatibilität mit jedem Broker
Minimale Systembelastung
Vollständige Isolierung von Trades durch Magic Number
Flexible Schnittstelle: Arbeit über Panel oder nur mit Tastatur

Verwandeln Sie Ihre Tastatur in ein Trading-Kommandozentrum. Erhalten Sie den Geschwindigkeits- und Präzisionsvorteil, der nur professionellen Tradern zur Verfügung steht.

Empfohlene Produkte
Supporting for scapling XAUUSD
Kieu Quyen Ly
Utilitys
Dieser EA wird hauptsächlich für Scalping auf XAUUSD verwendet. Zweck   Entfernt Emotionen aus dem Trade-Management – schützt Positionen automatisch und nimmt Gewinne, sodass du keine schwierigen Entscheidungen unter Druck treffen musst. Was er macht   ️ Automatischer Stop-Loss   Setzt SL basierend auf jüngsten Hochs/Tiefs + Puffer   Kein Stress mehr bei manueller Platzierung   Automatische Teil­gewinne   Zwei Modi:   Feste Bewegung: Schliesst 50 % nach X Preisbewegung   R-Verhältnis: Sc
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
All in One Candlestick Pattern Scanner MT5
Amir Atif
4.8 (5)
Utilitys
Candlestick Pattern Scanner ist ein Dashboard- und Alarmsystem für mehrere Zeitrahmen und Symbole, das alle Zeitrahmen und Währungspaare auf verschiedene Candlestick-Muster überprüft, die sich in ihnen bilden. Der Scanner ist mit Unterstützungs- und Widerstandszonen integriert , so dass Sie die Candlestick-Muster in den wichtigsten Bereichen des Charts überprüfen können, um Ausbruchs- und Umkehrmuster im Preisdiagramm zu finden. Laden Sie die Demoversion herunter ( funktioniert in den Zeitrahmen
Trade Mate
Sotirios Apostolos Adaloglou
Utilitys
Trade Mate ist das Handelswerkzeug für manuelle Händler, die ihren Handel auf die nächste Stufe heben wollen. Mit fortschrittlichen Funktionen wie automatischem Trailing-Stop-Loss, Losgrößenberechnung, schwebenden Aufträgen, teilweiser Schließung, Verwaltung offener Handelsgeschäfte und täglichem Drawdown-Schutz (erleichtert die Einhaltung des täglichen Aktienrisikos) bietet Trade Mate alles, was Sie für einen präzisen und sicheren Handel benötigen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden - p
Eabotpro Copy Trade
Dany Abou Haidar
Utilitys
Eabotpro Copy Trade ist ein einfacher und robuster dateibasierter Handelskopierer EA für MetaTrader 5. Er kann in zwei Modi innerhalb der gleichen Datei arbeiten: MASTER (schreibt alle Trades in eine gemeinsame Datei) und SLAVE (liest die Datei und kopiert die Trades auf ein anderes Konto). Das macht es einfach, Trades zwischen mehreren MT5-Konten auf demselben PC oder VPS ohne DLLs oder externe Server zu kopieren. Hauptmerkmale: - Einzelner EA mit dualem Modus: MASTER oder SLAVE (wählbar durc
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Order Blocks Breaker MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Ich stelle Ihnen Order Blocks Breaker vor, eine brandneue Methode zur Identifizierung und Nutzung von Orderblöcken in Ihrer Handelsstrategie. Nachdem ich mehrere Orderblock-Tools mit einzigartigen Konzepten entwickelt habe, bin ich stolz darauf, dieses Tool zu präsentieren, das die Dinge auf die nächste Stufe hebt. Im Gegensatz zu früheren Tools identifiziert Order Blocks Breaker nicht nur Orderblöcke, sondern hebt auch Breaker Order Blocks hervor - Schlüsselbereiche , in denen der Preis nach ei
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Total Trade Manager SL BE TP
Izzet Deniz Erpolat
3 (2)
Utilitys
Mit dem Total Trade Manager können Sie Ihren Handel verwalten, um Ihre Gewinne zu maximieren und Ihre Verluste zu minimieren. Dies ist für Händler, die auf der Suche nach Konsistenz in ihrem Handel sind, unerlässlich. Die Funktionen: Teilweiser Stop-Loss: Mit dieser Funktion können Sie einen bestimmten Prozentsatz Ihres Handels schließen, sobald er ins Minus geht. Wenn Ihr Stop Loss also 20 Pips beträgt, können Sie 75 % Ihres Handels bei 10 Pips schließen und den Rest der Position weiterlaufen l
Price Action Trade Panel EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (4)
Utilitys
Price Action Trade Panel MT5   berechnet den Saldo der Kauf-/Verkaufskraft jedes Symbols/Instruments basierend auf reinen Price Action-Daten der angegebenen (standardmäßig 8) vergangenen Kerzen. Auf diese Weise erhalten Sie die bestmögliche Marktstimmung, indem Sie die Preisbewegung von 32 Symbolen/Instrumenten überwachen, die auf dem Indikatorfeld verfügbar sind. Ein Kauf-/Verkaufsstärke-Niveau von über 60% ergibt ein recht solides Niveau für den Kauf/Verkauf des spezifischen Symbols (bei Verw
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie, wie ich, gerne mit dem Trend? Dann wird Ihnen dieser Indikator helfen! Rainbow Trend ist ein Trendindikator, der mehrere gleitende Durchschnitte auf dem Chart verwendet. Er misst verschiedene Trendstärkezonen für verschiedene Zeiträume: sehr langfristig, langfristig, mittelfristig, kurzfristig und sehr kurzfristig. Jede Zone hat ihre eigene Farbe, und es ist möglich, einen akustischen Alarm auszulösen, wenn der Preis eine Zone verlässt und in eine andere eintritt. Seine Konfiguratio
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT5
Mehnoosh Karimi
Utilitys
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 Der Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert für MetaTrader 5 ist eine präzisionsgefertigte Handelslösung zur Verbesserung von Disziplin, Risikokontrolle und Ausführungsgenauigkeit. Ausgestattet mit adaptiven Tools wie dynamischen Trailing Stops, Break-Even-Automatisierung und Multi-Symbol-Handling hilft er Händlern, ihre Strategien intelligent zu verwalten und gleichzeitig die strengen Anforderungen von Eigenhandelsfirmen zu erfüllen. Mit sieb
Object Synchronizer MT 5
Suthichai Rasithong
Utilitys
Object Synchronizer MT5 : Bessere Fokussierung/Analyse des Preisdiagramms in vielen Timeframes. Ist es Ihnen zu langweilig, Vorlagen für das gleiche Symbol für viele Zeitrahmen zu speichern und zu laden? Hier ist die Alternative. Mit diesem Indikator können Sie Objekte in vielen Charts erstellen, Sie können das gleiche Objekt in jedem Chart ändern und Sie können das gleiche Objekt in jedem Chart löschen. Alle von Ihnen erstellten/geänderten Objekte werden immer in allen Chartfenstern (mit demsel
Signal Anywhere Provider with Server
Zhong Zhong Zi
Utilitys
Signal Anywhere ist eine erweiterte Version von Panel Anywhere , die ein zusätzliches Panel namens Signal Panel enthält. Dieses Panel ermöglicht es Ihnen, Trades von einem Signal Anywhere Provider zu einem Signal Anywhere Subscriber nahtlos zu kopieren. Mit Signal Anywhere können Sie Marktsymbole anzeigen und Signale gleichzeitig kopieren, ohne zwischen Expert Advisors (EAs) wechseln zu müssen. Merkmale des Signal-Panels: Lokales und internetbasiertes Kopieren von Trades Such-, Anfrage- und Ann
Price Cross Trend Line Alert
Cuong Pham
Utilitys
Dies ist ein Support-Tool, das Sie benachrichtigt, wenn der Preis eine Trendlinie kreuzt. Sie können eine beliebige Trendlinie manuell zeichnen und sie während der Arbeitszeit auf dem Chart ändern oder ziehen. Dieses Tool aktualisiert automatisch die neue Position der Trendlinie, um Sie zu benachrichtigen. Wie man es benutzt: nachdem Sie es auf dem Chart hinzugefügt haben, zeichnen Sie eine Trendlinie und legen den Namen der Trendlinie fest, wie er in der Eingabe des Tools steht (der Parameter L
Auto Break Even Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
Auto Break-Even Dienstprogramm MT5 Visualisieren Sie Ihre Break-Even-Levels sofort! Auto Break-Even Utility MT5 ist ein leistungsstarkes und unkompliziertes Tool für Händler, die ihre Break-Even-Punkte genau überwachen möchten. Dieses Dienstprogramm verschiebt keine Stop-Loss-Levels und verwaltet keine Trades, sondern stellt in Echtzeit visuell dar, wo Ihre Break-Even-Levels sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen liegen. Warum das Auto Break-Even Utility MT5 verwenden? Beim Handel mit
Enhanced Candlestick DCA
Khac Thanh Bui
Experten
Enhanced Candlestick DCA EA - Professionelle Handelsstrategie Beschreibung Der Enhanced Candlestick DCA EA ist ein hochentwickeltes Multi-Strategie-Handelssystem, das die Analyse japanischer Candlestick-Muster mit fortschrittlichem Dollar Cost Averaging (DCA) Positionsmanagement kombiniert. Dieser EA wurde mit Blick auf Sicherheit und Rentabilität entwickelt und passt sich durch sein intelligentes Einstiegssystem und sein umfassendes Risikomanagement dynamisch an wechselnde Marktbedingungen an.
Compare Symbols Specifications
Sergej Chukhista
4 (1)
Utilitys
Compare Symbols Specifications ist ein Hilfsindikator, der eine zusammenfassende interaktive Tabelle der analysierten Parameter darstellt. Die Handelsbedingungen auf dem Markt ändern sich ständig und die Verfolgung dieser Änderungen ist eine zeitraubende Aufgabe. Mit diesem Tool können Sie die Handelsbedingungen aller Symbole in Sekundenschnelle vergleichen und diejenigen Symbole für den Handel auswählen, die den Anforderungen des Handelssystems entsprechen. Dieses Tool wird für alle Händler nü
MyBase MT5
Igor Semyonov
Utilitys
Das Dienstprogramm ist für die Erstellung von Informationen für den Sprint EA gedacht. Für die Aufbereitung von Informationen für verschiedene Finanzinstrumente muss der EA mit einem Chart des entsprechenden Finanzinstruments verbunden sein. Der EA bereitet die Informationen nur im Online-Modus vor. Eingabe-Parameter Symbol Name - Name des Finanzinstruments des Charts, an den der EA gebunden ist. Verbindungskontrolle - Kontrolle der Verbindungsunterbrechungen mit dem Handelsserver: true - aktivi
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indikatoren
Auto Optimized RSI   ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln. Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader. Im Gegensatz zu herköm
Breakevan Utility
Jose Luis Thenier Villa
Utilitys
BreakEvan Dienstprogramm Ist ein einfaches Tool in einem Panel mit diesem Dienstprogramm: Dieses Dienstprogramm zeichnet eine goldene Linie in das angewandte Diagramm, die den Break-Even-Preis unter Berücksichtigung aller für dieses spezifische Symbol geöffneten Positionen anzeigt. Auch das Informationspanel zeigt: Saldo Breakeven-Preis für diesen Chart Force Breakeven (für dieses Symbol) als ON/OFF Force Breakeven Global (unter Berücksichtigung aller eröffneten Trades) als ON/OFF Gesamtzahl de
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Kronos Clock and Alarms
Luigi Lopez
Utilitys
Kronos ist ein Multitimer, der die lokale Zeit, die Serverzeit und den Countdown der aktuellen Periode anzeigt. Das Programm ist mehrsprachig, mit einer Auswahl von Englisch, Italienisch und Spanisch als Eingabesprachen. Erhältlich in vier Farben und mit einer Auswahl von fünf Schriftarten, die verwendet werden können. Wie jedes andere Programm, das wir entwickelt haben, wurde die grafische Schnittstelle so entwickelt, dass sie nicht invasiv und intuitiv ist. Beim Start sind die drei Fenster, au
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indikatoren
Über den Indikator Dieser Indikator basiert auf Monte-Carlo-Simulationen der Schlusskurse eines Finanzinstruments. Monte Carlo ist per Definition eine statistische Methode, die verwendet wird, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Ergebnisse in einem Prozess zu modellieren, der auf zuvor beobachteten Ergebnissen basierende Zufallszahlen einsetzt. Wie funktioniert es? Dieser Indikator erzeugt mehrere Preisszenarien für ein Wertpapier, indem er auf historischen Daten basierende zufällige Preisä
Trading Utility
Tahir Hussain
Utilitys
Trading Utility nur für Forex-Währungspaare, nicht für Gold Funktionen Automatische Lotberechnung auf Basis des Risikos Automatischer StopLoss Automatischer TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Schließen in Prozent in Bezug auf die PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit mit Abständen BuyStop Sell Stop mit Abständen Handelsinformationen Risiko in Prozent Bei mehreren Geschäften Takeprofit und Stoploss zusammenfassen
SL TP Manager Utility MT5
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitys
SL-TP Manager Utility for MT5 - Professional Risk Management Tool Advanced Position Protection & Profit Management SL-TP Manager Utility ist ein leistungsstarkes, intuitives Tool für Trader, die ihr Risikomanagement genau kontrollieren wollen. Dieses Dienstprogramm bietet eine elegante Schnittstelle zum Einstellen, Ändern und Verwalten Ihrer Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Level mit nur wenigen Klicks. Hauptmerkmale: Dual-Modus-Betrieb: Setzen Sie die Werte in Pips oder als absoluten
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indikatoren
Ein Indikator für das Muster #31 ("Long Island") aus der Encyclopedia of Chart Patterns von Thomas N. Bulkowski. Die zweite Lücke verläuft in die entgegengesetzte Richtung. Parameter: Alerts - Alarm anzeigen, wenn ein Pfeil erscheint Push - sendet eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Pfeil erscheint (erfordert Konfiguration im Terminal) GapSize - Mindestgröße der Lücke in Punkten ArrowType - ein Symbol von 1 bis 17 ArrowVShift - vertikale Verschiebung der Pfeile in Punkten ShowLevels - zeigt Eb
Trendlines Oscillator
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der Trendlinien-Oszillator hilft Händlern bei der Erkennung von Trends und Momentum auf der Grundlage der normalisierten Abstände zwischen dem aktuellen Kurs und den zuletzt erkannten Aufwärts- und Abwärtstrendlinien. Der Indikator bietet Aufwärts- und Abwärtsmomentum, eine Signallinie mit Kreuzungen und mehrere Glättungsoptionen. ANWENDUNG Der Trendlinien-Oszillator arbeitet systematisch: Identifizierung von Pivot-Hochs und -Tiefs. Verbindung von Pivots zur Bildung von Aufwärts- (Unterstützun
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Delphin-Indikator Entschlüsseln Sie den Rhythmus des Marktes mit dem Visual Dolphin Indicator, Ihrem ultimativen Werkzeug, um Markttrends mit Klarheit und Zuversicht zu erkennen und zu nutzen. Dieser Indikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde, eliminiert das Rauschen und das Rätselraten und liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart. Die Logik hinter den Wellen Das Herzstück des Visual Dolphin Indicator ist ein ausgek
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Utilitys
Entdecken Sie das sofortige Kopieren von Trades mit dem revolutionären X2 Copy MT5. Mit nur 10 Sekunden Einrichtungszeit erhalten Sie ein leistungsstarkes Tool zur Synchronisierung von Trades zwischen MetaTrader-Terminals auf einem einzelnen Windows-Computer oder VPS mit beispielloser Geschwindigkeit – unter 0,1 Sekunden. Egal, ob Sie mehrere Konten verwalten, Signalen folgen oder Ihre Strategie skalieren, X2 Copy MT5 passt sich Ihrem Workflow mit unübertroffener Präzision und Kontrolle an. Höre
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilitys
DashPlus ist ein fortschrittliches Handelsmanagement-Tool, das entwickelt wurde, um die Effizienz und Effektivität Ihrer Trades auf der MetaTrader 5-Plattform zu verbessern. Es bietet eine umfassende Palette an Funktionen, darunter Risikoberechnung, Auftragsverwaltung, fortschrittliche Rastersysteme, chartbasierte Werkzeuge und Leistungsanalysen. Hauptfunktionen 1. Recovery Grid Implementiert ein durchschnittliches und flexibles Rastersystem, um Trades unter ungünstigen Marktbedingungen zu verwa
News Filter EA
Rashed Samir
Utilitys
News Filter EA: Erweiterter Algo-Handelsassistent News Filter EA ist ein fortschrittlicher Algo-Handelsassistent, der Ihre Handelserfahrung verbessern soll. Mit dem News Filter EA können Sie einen Forex-Wirtschaftsnachrichtenfilter in Ihren bestehenden Expert Advisor integrieren, selbst wenn Sie keinen Zugang zu dessen Quellcode haben. Zusätzlich zum Nachrichtenfilter können Sie auch Handelstage und -stunden für Ihren Experten festlegen. Der News Filter EA enthält außerdem Funktionen für das Ri
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Utilitys
Dies ist genau das, was der Name sagt. Visuelle Strategieerstellung . Einzigartig in seiner Art. Verwandeln Sie Ihre Handelsstrategien und Ideen in Expert Advisors, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Erzeugen Sie mit wenigen Klicks mql-Quellcode-Dateien und erhalten Sie voll funktionsfähige Expert Advisors, die für die Live-Ausführung, den Strategietester und die Cloud-Optimierung bereit sind. Es gibt nur sehr wenige Optionen für diejenigen, die keine Programmierkenntnisse haben und ihr
Weitere Produkte dieses Autors
Volatility Exhaustion
Askar Koibagarov
Indikatoren
Volatility Exhaustion Indikator Beschreibung für Benutzer Volatility Exhaustion ist ein einzigartiger Indikator, der eine spezielle Volatilitätsanalysetechnologie verwendet. Er identifiziert kritische Momente auf dem Markt, wenn die aktuelle Aktivität extreme Werte im Vergleich zu historischen Daten erreicht. Hauptmerkmale: Einfache Interpretation : Der Indikator verwendet ein binäres Signalsystem Vielseitigkeit : Funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Instrument Effektivität : Besond
ParabolicSariTriX
Askar Koibagarov
Indikatoren
ParabolicSariTriX   ist ein hybrider Indikator, der den Trend-Oszillator TriX (dreifacher exponentieller gleitender Durchschnitt) mit dem Parabolic SAR-System (parabolisches Stop- und Reverse-System) kombiniert. Der Indikator wird in einem separaten Fenster angezeigt und dient dazu, Ein- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Trendumkehrsignalen zu identifizieren. Er liefert klare visuelle Signale in Form von SAR-Punkten, die ihre Position relativ zur TriX-Linie ändern, sobald sich der Marktt
WprMfiSar
Askar Koibagarov
Indikatoren
WPR+MFI Fusion mit Parabolic SAR Beschreibung: Der Indikator kombiniert zwei Oszillatoren (Williams Percent Range und Money Flow Index) mit dem Trendindikator Parabolic SAR in einem Fenster. Die WPR- und MFI-Werte werden gemittelt, und auf Basis der resultierenden Linie wird der Parabolic SAR aufgebaut. Funktionsprinzip: Avg(WPR,MFI)-Linie   – Durchschnittswert zwischen WPR (umgewandelt in den Bereich 0-100) und MFI Parabolic SAR-Punkte   – werden auf den Werten der Avg(WPR,MFI)-Linie aufgebaut
FractalBreakoutLevels
Askar Koibagarov
Indikatoren
FractalBreakoutLevels Überblick: Dieser Indikator zeichnet dynamische Preisniveaus auf der Grundlage der Analyse von Preisbewegungen. Er kombiniert historische Preisdaten, um Schlüsselbereiche zu identifizieren, die als Referenz für den Handel dienen können. Funktionsweise: Der Indikator analysiert die Marktstruktur, indem er die Beziehung zwischen aktuellen und historischen Preisdaten untersucht. Er zeichnet eine durchgehende Linie, die sich sich ändernden Marktbedingungen anpasst und als dyn
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension