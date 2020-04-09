Buy Sell Keyboard - Professioneller Expert Advisor für impulsbasiertes Trading mit der Tastatur

Blitzschnelles Trading mit der Tastatur. Vollständige Marktkontrolle mit einem einzigen Tastendruck. Weisen Sie Hotkeys für sofortige Orderausführung ohne Maus und Dialogfenster zu.

Hauptfunktionen:

Impuls-Algorithmus für präzise Markteintritte

Geheime Formel professioneller Trader. Der Algorithmus erkennt Marktimpuls-Momente, wenn der Preis bereit für eine starke Bewegung ist. Filterung falscher Ausbrüche, Bestimmung von Akkumulationspunkten, Signale mit Impulsbestätigung.

Sofortiges Trading mit der Tastatur

A/S - Sofortiger Kauf/Verkauf (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung (A/a, S/s), mit Setzung der MagicNumber

Q/W/Z/X - Intelligenter Positionsschließung (unabhängig von Groß-/Kleinschreibung (Q/q, W/w, Z/z, X/x)

Zero Delay - Ausführung in Millisekunden

Minimalistischer Modus - Möglichkeit, das Panel zu deaktivieren und nur mit der Tastatur zu arbeiten

Intelligentes Positionsmanagement

Schließen Sie Trades mit chirurgischer Präzision. 4 Schließungsstrategien:

Q - Alle profitablen Positionen im Portfolio schließen (alle Symbole, entsprechend ihrer MagicNumber)

W - Alle verlustbringenden Positionen im Portfolio schließen (alle Symbole, entsprechend ihrer MagicNumber)

Z - Profitablen Positionen im aktuellen Symbol schließen (entsprechend ihrer MagicNumber)

X - Verlustbringenden Positionen im aktuellen Symbol schließen (entsprechend ihrer MagicNumber)

Professionelles Risikomanagement

Automatisches Schließen nach Zeit: Konfigurierbare Timeouts für automatische Gewinnmitnahme und Verlustbegrenzung

Profitablen Positionen werden nach eingestellter Zeit geschlossen (z.B. 1 Minute)

Alle Positionen werden nach eingestellter Zeit zwangsgeschlossen (z.B. 2 Minuten)

Manuelle Stop Loss und Take Profit für jede Position

Echtzeit-Spread-Kontrolle

Losgrößenberechnung basierend auf Depot-Prozentsatz

Isolierung durch Magic Number

Schutz vor Überschreitung des maximalen Spreads

Echtzeit-Visualisierung

Das professionelle Panel zeigt:

Aktuelles Trading-Signal (KAUFEN/VERKAUFEN/ABWARTEN)

Spread-Status und Handelsverfügbarkeit

Anzahl offener Positionen

Historie der letzten Aktionen

Magic Number und Status der Audio-Benachrichtigungen

Verbleibende Zeit bis zur automatischen Schließung

Möglichkeit, das Panel für eine cleanes Chartbild auszublenden

Für wen dieser Advisor ist:

Scalper - Benötigen Ausführungsgeschwindigkeit

Daytrader - Präzise Impulseintritte sind wichtig

Portfoliomanager - Flexible Positionsverwaltung benötigt

Professionelle - Schätzen vollständige Risikokontrolle

Newstrader - Sofortige Reaktion auf Marktereignisse

Multi-Währungs-Trader - Management mehrerer Instrumente gleichzeitig

Technische Spezifikationen:

Funktioniert mit allen Forex-Paaren und Indizes

Optimiert für M1-H1 Timeframes

Vollständige Konfiguration aller Parameter

Detaillierte Operationsprotokollierung

Audio-Signale für Signale

Unterstützung für festes Los und berechnung basierend auf Depot

Automatische Echtzeit-Datenaktualisierung

Kompatibilität mit jedem Broker

Minimale Systembelastung

Vollständige Isolierung von Trades durch Magic Number

Flexible Schnittstelle: Arbeit über Panel oder nur mit Tastatur

Verwandeln Sie Ihre Tastatur in ein Trading-Kommandozentrum. Erhalten Sie den Geschwindigkeits- und Präzisionsvorteil, der nur professionellen Tradern zur Verfügung steht.