ParabolicSariTriX es un indicador híbrido que combina el oscilador de tendencia TriX (Media Móvil Exponencial Triple) con el sistema parabólico de parada y reversión (Parabolic SAR). El indicador se muestra en una ventana separada y está diseñado para identificar puntos de entrada/salida basados en señales de reversión de tendencia. Proporciona señales visuales claras en forma de puntos SAR, que cambian su posición relativa a la línea TriX a medida que cambia la tendencia del mercado.

Los puntos SAR se posicionan:

Por encima de la línea TriX durante una tendencia bajista (señal de venta)

Por debajo de la línea TriX durante una tendencia alcista (señal de compra)

Es importante señalar que, dado que el indicador se calcula en función de los valores TriX y no del precio real, no puede utilizarse como un trailing stop para posiciones de precio. Su propósito principal es señalar las reversiones de tendencia del oscilador TriX, lo que puede servir como filtro para las decisiones de trading cuando se combina con otras herramientas de análisis.

Este indicador funciona mejor en mercados con tendencia clara, mientras que puede producir señales falsas durante periodos de consolidación. Es aplicable en varios marcos temporales e instrumentos financieros, incluyendo forex, acciones y materias primas. Se recomienda a los traders combinarlo con análisis de acción del precio, niveles de soporte/resistencia u otros osciladores para mejorar la fiabilidad de las señales.