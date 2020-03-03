Ghost version 2

Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold).

Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten.

Wichtigste Merkmale





1. Breakout-Entry-Engine





Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von:

ATR-Volatilitätsfilterung

Höchste-Hoch/Tiefste-Tief-Struktur

EMA-Trendbestätigung (optional)

Präzises Timing kontrolliert durch Trading-Hours-Filter





Er vermeidet Einstiege von geringer Qualität durch die Kontrolle des Spreads in USD, um sicherzustellen, dass die Ausführung nur bei günstigen Marktbedingungen erfolgt.

2. Multi-Positions-Skalierung (Smart Position Stacking)





Für jedes gültige Signal kann der EA mehrere Positionen (bis zu 3) mit einem anpassbaren Lot-Multiplikator öffnen, um profitable Trades zu verstärken, ohne das Anfangsrisiko zu erhöhen.

3. ATR-basierter Stop-Loss & Take-Profit





Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden automatisch aus der Volatilität unter Verwendung von ATR berechnet:

SL = ATR × Multiplikator

TP = ATR × Multiplikator





Dadurch bleibt das Risiko proportional zu den Marktbedingungen und passt sich an Volatilitätsänderungen an.

4. Adaptives Trailing-Stop-System





Der EA enthält zwei Trailing-Modi:





Standard-ATR-Trailing





Hält einen sicheren Abstand zum Preis und folgt dem Markttrend.





Aggressiver Trailing-Modus





Für schnellere Gewinnsicherung:

Tight ATR-basiertes Trailing

Option, einen bestimmten Prozentsatz des nicht realisierten Gewinns zu sichern (z. B. 80 %)

Passt SL automatisch an, wenn die Gewinne steigen





Dies hilft, Gewinne bei starken Bewegungen zu sichern, insbesondere bei V75 und Gold.

5. Erweiterte Geldverwaltung





Wählen Sie zwischen:

Festgelegter Lot-Modus, oder

Dynamischer Risikomodus (Risikoprozent basierend auf der Stop-Loss-Distanz)





Alle Positionsgrößen werden automatisch auf die Broker-Limits normalisiert.

6. Drawdown-Schutzsystem (aktienbasiert)





Um das Konto während extremer Marktbedingungen zu schützen, enthält der EA ein vollständiges Drawdown-Management-Modul:

Max Drawdown % Limit

Automatische Schließung aller Positionen bei Überschreitung (optional)

Stop New Entries während Drawdown (optional)

Equity Recovery Logik Der EA nimmt den Handel automatisch wieder auf, sobald sich das Eigenkapital auf einen bestimmten Prozentsatz des vorherigen Höchststandes erholt.







Dies gewährleistet langfristigen Kapitalschutz und diszipliniertes Risikoverhalten.

7. Handelszeit-Filter





Definieren Sie genaue Zeitfenster für die Handelsaktivität:

Start-Stunde

End-Stunde

End-of-Day-Cutoff-Minute





Ermöglicht die Vermeidung von Phasen mit geringer Liquidität und reduziert das Risiko in der Nacht.

8. Kompatible Instrumente





Volatilitätsindex 75

XAUUSD (Gold)

Funktioniert bei den meisten Brokern, die synthetische Indizes und Metalle anbieten

Wie die Strategie funktioniert

Erkennt Ausbruchsbedingungen auf der Grundlage der jüngsten Hochs/Tiefs Bestätigt die Richtung mit dem optionalen EMA-Trendfilter Überprüft die Volatilität (ATR) und die Spreads in USD Eröffnet 1-3 Trades je nach Ihrer Konfiguration Verwaltet Trades mit dynamischem Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop und Profit-Locking Überwacht fortlaufend das Eigenkapital und erzwingt einen Drawdown-Schutz

Empfohlene Verwendung

Funktioniert gut auf den Zeitrahmen M5-H1

Speziell für Anlagen mit hoher Volatilität entwickelt

Verwendung auf einem VPS für kontinuierliche Leistung

Testen Sie immer auf einer Demo, bevor Sie sie live einsetzen

Stabilität





Volatilitätsanpassung





Risikofokussiert





Vollständig automatisiert





Inklusive integriertem Aktienschutz

---------------