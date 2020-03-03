Ghost version 2

Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold).

Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten.

Wichtigste Merkmale


1. Breakout-Entry-Engine


Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von:

  • ATR-Volatilitätsfilterung

  • Höchste-Hoch/Tiefste-Tief-Struktur

  • EMA-Trendbestätigung (optional)

  • Präzises Timing kontrolliert durch Trading-Hours-Filter


Er vermeidet Einstiege von geringer Qualität durch die Kontrolle des Spreads in USD, um sicherzustellen, dass die Ausführung nur bei günstigen Marktbedingungen erfolgt.

2. Multi-Positions-Skalierung (Smart Position Stacking)


Für jedes gültige Signal kann der EA mehrere Positionen (bis zu 3) mit einem anpassbaren Lot-Multiplikator öffnen, um profitable Trades zu verstärken, ohne das Anfangsrisiko zu erhöhen.

3. ATR-basierter Stop-Loss & Take-Profit


Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden automatisch aus der Volatilität unter Verwendung von ATR berechnet:

  • SL = ATR × Multiplikator

  • TP = ATR × Multiplikator


Dadurch bleibt das Risiko proportional zu den Marktbedingungen und passt sich an Volatilitätsänderungen an.

4. Adaptives Trailing-Stop-System


Der EA enthält zwei Trailing-Modi:


Standard-ATR-Trailing


Hält einen sicheren Abstand zum Preis und folgt dem Markttrend.


Aggressiver Trailing-Modus


Für schnellere Gewinnsicherung:

  • Tight ATR-basiertes Trailing

  • Option, einen bestimmten Prozentsatz des nicht realisierten Gewinns zu sichern (z. B. 80 %)

  • Passt SL automatisch an, wenn die Gewinne steigen


Dies hilft, Gewinne bei starken Bewegungen zu sichern, insbesondere bei V75 und Gold.

5. Erweiterte Geldverwaltung


Wählen Sie zwischen:

  • Festgelegter Lot-Modus, oder

  • Dynamischer Risikomodus (Risikoprozent basierend auf der Stop-Loss-Distanz)


Alle Positionsgrößen werden automatisch auf die Broker-Limits normalisiert.

6. Drawdown-Schutzsystem (aktienbasiert)


Um das Konto während extremer Marktbedingungen zu schützen, enthält der EA ein vollständiges Drawdown-Management-Modul:

  • Max Drawdown % Limit

  • Automatische Schließung aller Positionen bei Überschreitung (optional)

  • Stop New Entries während Drawdown (optional)

  • Equity Recovery Logik

    • Der EA nimmt den Handel automatisch wieder auf, sobald sich das Eigenkapital auf einen bestimmten Prozentsatz des vorherigen Höchststandes erholt.


Dies gewährleistet langfristigen Kapitalschutz und diszipliniertes Risikoverhalten.

7. Handelszeit-Filter


Definieren Sie genaue Zeitfenster für die Handelsaktivität:

  • Start-Stunde

  • End-Stunde

  • End-of-Day-Cutoff-Minute


Ermöglicht die Vermeidung von Phasen mit geringer Liquidität und reduziert das Risiko in der Nacht.

8. Kompatible Instrumente


Volatilitätsindex 75

XAUUSD (Gold)

Funktioniert bei den meisten Brokern, die synthetische Indizes und Metalle anbieten

Wie die Strategie funktioniert

  1. Erkennt Ausbruchsbedingungen auf der Grundlage der jüngsten Hochs/Tiefs

  2. Bestätigt die Richtung mit dem optionalen EMA-Trendfilter

  3. Überprüft die Volatilität (ATR) und die Spreads in USD

  4. Eröffnet 1-3 Trades je nach Ihrer Konfiguration

  5. Verwaltet Trades mit dynamischem Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop und Profit-Locking

  6. Überwacht fortlaufend das Eigenkapital und erzwingt einen Drawdown-Schutz

Empfohlene Verwendung

  • Funktioniert gut auf den Zeitrahmen M5-H1

  • Speziell für Anlagen mit hoher Volatilität entwickelt

  • Verwendung auf einem VPS für kontinuierliche Leistung

  • Testen Sie immer auf einer Demo, bevor Sie sie live einsetzen

Stabilität


Volatilitätsanpassung


Risikofokussiert


Vollständig automatisiert


Inklusive integriertem Aktienschutz

---------------

GHOST EA ist ein schnelles, adaptives Ausbruchssystem, das für die extreme Volatilität des Volatility 75 Index und des XAUUSD entwickelt wurde.

Es wurde für Händler entwickelt, die eine reibungslose Ausführung, intelligente Risikokontrolle und leistungsstarke Automatisierung wünschen.


GHOST identifiziert Ausbrüche mit hohem Momentum unter Verwendung von ATR-gesteuerten Volatilitätsfiltern, EMA-Trendbestätigung, dynamischen SL/TP und mehrschichtigen Skalierungseinträgen.

Mit eingebautem Schutz vor Equity Drawdown, aggressivem Trailing und Profit-Locking bleibt der EA auch in turbulenten Märkten diszipliniert.


Intelligente Volatilitäts-Breakout-Engine

ATR-adaptive Stops & Gewinnziele

Schnelles Trailing + Gewinnsperre

Multi-Trade-Skalierung

Vollständiges Aktienschutzsystem


GHOST handelt leise, präzise und unerbittlich - wie ein Geist.


Anmerkung:

Unten sind Screenshots für den Test für 3 Monate der EA macht über 10 k in 3 Monaten, Anfangsbilanz ist 10 k ( auf Zeitrahmen 15 min )


