Ghost version 2

Dieser Expert Advisor wurde für Instrumente mit hoher Volatilität entwickelt, insbesondere für den Volatility 75 Index (VIX75) und XAUUSD (Gold).
Er verwendet ein robustes ATR-basiertes Ausbruchsmodell, eine mehrschichtige Positionsskalierung und eine optionale Trendfilterung, um ein starkes direktionales Momentum zu identifizieren und gleichzeitig eine präzise Risikokontrolle zu gewährleisten.
Wichtigste Merkmale
1. Breakout-Entry-Engine
Der EA erkennt Momentum-Breakouts mithilfe von:
ATR-Volatilitätsfilterung
Höchste-Hoch/Tiefste-Tief-Struktur
EMA-Trendbestätigung (optional)
Präzises Timing kontrolliert durch Trading-Hours-Filter
Er vermeidet Einstiege von geringer Qualität durch die Kontrolle des Spreads in USD, um sicherzustellen, dass die Ausführung nur bei günstigen Marktbedingungen erfolgt.
2. Multi-Positions-Skalierung (Smart Position Stacking)
Für jedes gültige Signal kann der EA mehrere Positionen (bis zu 3) mit einem anpassbaren Lot-Multiplikator öffnen, um profitable Trades zu verstärken, ohne das Anfangsrisiko zu erhöhen.
3. ATR-basierter Stop-Loss & Take-Profit
Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden automatisch aus der Volatilität unter Verwendung von ATR berechnet:
SL = ATR × Multiplikator
TP = ATR × Multiplikator
Dadurch bleibt das Risiko proportional zu den Marktbedingungen und passt sich an Volatilitätsänderungen an.
4. Adaptives Trailing-Stop-System
Der EA enthält zwei Trailing-Modi:
Standard-ATR-Trailing
Hält einen sicheren Abstand zum Preis und folgt dem Markttrend.
Aggressiver Trailing-Modus
Für schnellere Gewinnsicherung:
Tight ATR-basiertes Trailing
Option, einen bestimmten Prozentsatz des nicht realisierten Gewinns zu sichern (z. B. 80 %)
Passt SL automatisch an, wenn die Gewinne steigen
Dies hilft, Gewinne bei starken Bewegungen zu sichern, insbesondere bei V75 und Gold.
5. Erweiterte Geldverwaltung
Wählen Sie zwischen:
Festgelegter Lot-Modus, oder
Dynamischer Risikomodus (Risikoprozent basierend auf der Stop-Loss-Distanz)
Alle Positionsgrößen werden automatisch auf die Broker-Limits normalisiert.
6. Drawdown-Schutzsystem (aktienbasiert)
Um das Konto während extremer Marktbedingungen zu schützen, enthält der EA ein vollständiges Drawdown-Management-Modul:
Max Drawdown % Limit
Automatische Schließung aller Positionen bei Überschreitung (optional)
Stop New Entries während Drawdown (optional)
-
Equity Recovery Logik
Der EA nimmt den Handel automatisch wieder auf, sobald sich das Eigenkapital auf einen bestimmten Prozentsatz des vorherigen Höchststandes erholt.
Dies gewährleistet langfristigen Kapitalschutz und diszipliniertes Risikoverhalten.
7. Handelszeit-Filter
Definieren Sie genaue Zeitfenster für die Handelsaktivität:
Start-Stunde
End-Stunde
End-of-Day-Cutoff-Minute
Ermöglicht die Vermeidung von Phasen mit geringer Liquidität und reduziert das Risiko in der Nacht.
8. Kompatible Instrumente
Volatilitätsindex 75
XAUUSD (Gold)
Funktioniert bei den meisten Brokern, die synthetische Indizes und Metalle anbieten
Wie die Strategie funktioniert
Erkennt Ausbruchsbedingungen auf der Grundlage der jüngsten Hochs/Tiefs
Bestätigt die Richtung mit dem optionalen EMA-Trendfilter
Überprüft die Volatilität (ATR) und die Spreads in USD
Eröffnet 1-3 Trades je nach Ihrer Konfiguration
Verwaltet Trades mit dynamischem Stop-Loss, Take-Profit, Trailing Stop und Profit-Locking
Überwacht fortlaufend das Eigenkapital und erzwingt einen Drawdown-Schutz
Empfohlene Verwendung
Funktioniert gut auf den Zeitrahmen M5-H1
Speziell für Anlagen mit hoher Volatilität entwickelt
Verwendung auf einem VPS für kontinuierliche Leistung
Testen Sie immer auf einer Demo, bevor Sie sie live einsetzen
Stabilität
Volatilitätsanpassung
Risikofokussiert
Vollständig automatisiert
Inklusive integriertem Aktienschutz
GHOST EA ist ein schnelles, adaptives Ausbruchssystem, das für die extreme Volatilität des Volatility 75 Index und des XAUUSD entwickelt wurde.
Es wurde für Händler entwickelt, die eine reibungslose Ausführung, intelligente Risikokontrolle und leistungsstarke Automatisierung wünschen.
GHOST identifiziert Ausbrüche mit hohem Momentum unter Verwendung von ATR-gesteuerten Volatilitätsfiltern, EMA-Trendbestätigung, dynamischen SL/TP und mehrschichtigen Skalierungseinträgen.
Mit eingebautem Schutz vor Equity Drawdown, aggressivem Trailing und Profit-Locking bleibt der EA auch in turbulenten Märkten diszipliniert.
Intelligente Volatilitäts-Breakout-Engine
ATR-adaptive Stops & Gewinnziele
Schnelles Trailing + Gewinnsperre
Multi-Trade-Skalierung
Vollständiges Aktienschutzsystem
GHOST handelt leise, präzise und unerbittlich - wie ein Geist.
Anmerkung:
