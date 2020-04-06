TamNguyen AOS EA
- 专家
- Duc Tam Nguyen
- 版本: 1.3
- 激活: 5
TamNguyen AOS EA — 新一代多品种智能化欧元货币对交易系统
我是 TamNguyen AOS EA —— 一款为追求稳定、纪律与高精度的交易者而打造的自动化交易系统，专注于 EURUSD、EURCAD 和 USDCAD。
我基于 Andean Oscillator、移动平均线，以及高级概率市场过滤器的深度融合而构建，能够适应各种大小级别的行情波动。
我不会追逐市场噪音，也不会随意下单。
我等待 —— 分析 —— 并只在概率高度倾向于你时才出击。
这正是为什么许多交易者认为我是最稳定、最有效的欧元货币对 EA 之一。
为什么我被认为是 EURUSD、EURCAD、USDCAD 的智能交易系统？
强大且精细调校的 AOS + MA 策略
这两个核心组件构成了我的决策引擎：
AOS 用于确认动量，MA 用于确认趋势结构 —— 两者的协同产生高质量交易信号。
多品种智能分析 —— 三大欧元关联货币对，一个统一的大脑
我同时监控 EURUSD、EURCAD 和 USDCAD。
每个货币对都有自己的特性，但我了解它们对趋势、波动性以及美元走势的反应。
因此，我总能选择当下最强势的货币对进行操作。
精选交易 —— 质量永远是第一位
我不会每天都交易。
只有当信号真正完美汇合时，我才入场 —— 避免过度交易，保持账户健康稳定。
智能网格系统（可选）
这不是冒险的马丁策略。
在启用 Grid 模式后，我会根据市场结构建立仓位 —— 有纪律、有逻辑、有严格限制。
专业风险管理
你可以选择适合你的风险方式：
- 百分比风险
- 固定风险
- 基于市场结构的智能 SL/TP
- 点差过滤
- 资金保护
我会自动为你处理所有风险控制，完全符合专业交易者标准。
新闻过滤功能，避免危险波动
我知道什么时候应该暂停交易，以避开重大新闻带来的剧烈波动 —— 这是大多数 EA 所忽略的。
我的运行方式 —— 简单、精准、无负担
只需将我加载在一个图表上 —— 剩下的交给我。
我通过多层结构捕捉信号：趋势、动量、价格结构、点差状态与市场时机。
当概率条件满足时，我将精准下单 —— 包括 SL、TP 以及你可选择的移动止损。
我会在 24/5 内持续监控你选择的所有欧元货币对。
无需复杂调试。
无需人工优化。
我在首次运行时就已具备稳定表现。
系统要求与建议
- 最佳交易货币对：EURUSD、EURCAD、USDCAD
- 推荐经纪商：低点差、快速执行（ECN/RAW/PRO）
- 最低入金：至少 500 美元（建议 1000 美元以获得最佳表现）
- 杠杆：1:100 或更高
- 账户类型：对冲账户（推荐）
- VPS 24/7：建议使用，以保证 EA 持续运行
献给追求长期稳定的交易者
我的代码经过优化。
我的逻辑稳健可靠。
我不是为“偶尔幸运赚几单”而设计，而是为适应真实市场法则、长期稳定运行而打造。
只需安装我。
让我的系统为你工作。
你将体验一种完全不同的欧元交易方式。
我是 TamNguyen AOS EA —— 从此你的交易方式将彻底改变。