TamNguyen AOS EA — 新一代多品种智能化欧元货币对交易系统

我是 TamNguyen AOS EA —— 一款为追求稳定、纪律与高精度的交易者而打造的自动化交易系统，专注于 EURUSD、EURCAD 和 USDCAD。

我基于 Andean Oscillator、移动平均线，以及高级概率市场过滤器的深度融合而构建，能够适应各种大小级别的行情波动。

我不会追逐市场噪音，也不会随意下单。

我等待 —— 分析 —— 并只在概率高度倾向于你时才出击。

这正是为什么许多交易者认为我是最稳定、最有效的欧元货币对 EA 之一。

为什么我被认为是 EURUSD、EURCAD、USDCAD 的智能交易系统？

强大且精细调校的 AOS + MA 策略

这两个核心组件构成了我的决策引擎：

AOS 用于确认动量，MA 用于确认趋势结构 —— 两者的协同产生高质量交易信号。

多品种智能分析 —— 三大欧元关联货币对，一个统一的大脑

我同时监控 EURUSD、EURCAD 和 USDCAD。

每个货币对都有自己的特性，但我了解它们对趋势、波动性以及美元走势的反应。

因此，我总能选择当下最强势的货币对进行操作。

精选交易 —— 质量永远是第一位

我不会每天都交易。

只有当信号真正完美汇合时，我才入场 —— 避免过度交易，保持账户健康稳定。

智能网格系统（可选）

这不是冒险的马丁策略。

在启用 Grid 模式后，我会根据市场结构建立仓位 —— 有纪律、有逻辑、有严格限制。

专业风险管理

你可以选择适合你的风险方式：

百分比 风险

固定 风险

基于市 场结构的智能 SL/TP

SL/TP 点差 过滤

资金保护

我会自动为你处理所有风险控制，完全符合专业交易者标准。

新闻过滤功能，避免危险波动

我知道什么时候应该暂停交易，以避开重大新闻带来的剧烈波动 —— 这是大多数 EA 所忽略的。

我的运行方式 —— 简单、精准、无负担

只需将我加载在一个图表上 —— 剩下的交给我。

我通过多层结构捕捉信号：趋势、动量、价格结构、点差状态与市场时机。

当概率条件满足时，我将精准下单 —— 包括 SL、TP 以及你可选择的移动止损。

我会在 24/5 内持续监控你选择的所有欧元货币对。

无需复杂调试。

无需人工优化。

我在首次运行时就已具备稳定表现。

系统要求与建议

最佳交易 货币对： EURUSD 、 EURCAD 、 USDCAD

EURUSD EURCAD USDCAD 推荐 经纪商：低点差、快速执行（ ECN/RAW/PRO ）

ECN/RAW/PRO 最低入金： 至少 500 美元（建 议 1000 美元以 获得最佳表现）

杠杆： 1:100 或更高

1:100 账户类型：对冲账户（推荐）

VPS 24/7 ：建 议使用，以保证 EA 持 续运行

献给追求长期稳定的交易者

我的代码经过优化。

我的逻辑稳健可靠。

我不是为“偶尔幸运赚几单”而设计，而是为适应真实市场法则、长期稳定运行而打造。

只需安装我。

让我的系统为你工作。

你将体验一种完全不同的欧元交易方式。

我是 TamNguyen AOS EA —— 从此你的交易方式将彻底改变。