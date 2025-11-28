Goldfish MT5

Goldfish MT5 - ist ein automatischer Trendjäger für Gold. Er fängt den Trend ein, bevor er beginnt

Goldfish MT5 - ist nicht nur ein Roboter, sondern Ihr strategischer Vorteil auf dem Goldmarkt, der auf fortschrittlicher KI-Technologie basiert
Dieser Expert Advisor ist ein Ensemble von Modellen, die auf einem Raum von synthetisierten hochdimensionalen Merkmalen trainiert wurden
Er verwendet ein System, das Trendniveaus identifiziert und automatisch starke globale Niveaus auf der Grundlage der Marktbedingungen durchbricht.



Real -Time Signa /https://www.mql5.com/ru/signals/2345071/
Risk Warning:
Pricing:

  • Einführungspreis: $300
  • PreispolitikInkrementelle Preiserhöhung: Der Preis wird nach jeweils 10 Käufen um $100 erhöht.
  • Endgültiger Preis: $1000

Warum Goldfish wählen?

  • Keine gefährlichen Methoden: Es werden keine Grid-, Martingale- oder andere risikoreiche Geldmanagementstrategien verwendet.
  • Transparent und ehrlich: Kein Auslesen der Historie, kein Filtern von Trades und keine Overfitting-Techniken, die unrealistische Backtests erzeugen.
  • Trendlinienbasiertes Scalping: Führt nur dann Trades aus, wenn sowohl die lang- als auch die kurzfristigen Trendlinien übereinstimmen und das Ausbruchsmomentum bestätigen.

Empfehlungen:
  • Währungspaar: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M30
  • Mindesteinlage: $100 pro 0,01 Lot.
  • Hebelwirkung: Beliebig
  • Kontotyp: Beliebig
  • VPS: Empfohlen, um sicherzustellen, dass der EA 24/7 funktioniert

    Spezifikationen:

  • Jeder Handel ist mit einem Stop-Loss geschützt.
  • Einfach zu installieren - die Standardeinstellungen sind für die meisten Broker optimiert.
  • Verwendet keine Grid-, Martingale- oder andere risikoreiche Strategien.
  • Kompatibel mit jedem Broker

      • Risiko-Warnung:

      Der Handel ist mit Risiken verbunden. Es wird dringend empfohlen, sowohl Backtest- als auch Live-Handelsergebnisse auszuwerten, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Handeln Sie nur mit Mitteln, deren Verlust Sie sich leisten können, und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.



    Preispolitik

    • Die Mietoption ist vorübergehend nicht verfügbar. Wenn Sie mieten möchten, senden Sie mir bitte eine Nachricht und ich werde die Mietoption für einen bestimmten Zeitraum aktivieren


      Einrichtung des News-Filters

    • Gehen Sie im Terminal-Menü auf Extras>>Optionen>>Expertenratgeber.
    • Erlauben Sie "Web Requests" und fügen Sie der Liste den News-Kalender-Link " https://forexsb.com"


      hinzu. News-Filter ist ein großer Schutz und es funktioniert nur bei Live-Handel.


      • Support

      Original-Systeme nur bei MQL5.com
       Ichbin immer in Kontakt. Fühlen Sie sich frei, mich mit einer persönlichen Nachricht zu kontaktieren.





