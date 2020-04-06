Goldfish MT5
- Experts
- Elvira Zalalutdinova
- Versão: 1.13
- Atualizado: 28 novembro 2025
- Ativações: 10
Goldfish MT5 é um motor de busca automático de tendências para o ouro. Ele capta a tendência antes de começar
Goldfish MT5 não é apenas um robô, é sua vantagem estratégica no mercado de ouro com base em tecnologias avançadas de inteligência artificial
Este especialista é um sistema complexo de modelos treinados no espaço de funções multidimensionais sintetizadas
Ele usa um sistema que detecta os níveis de tendência e rompe automaticamente os níveis globais fortes, dependendo das condições do mercado.
Registro em tempo real https://www.mql5.com/ru/signals/2345071
Aviso de risco:
Preços:
Recomendação:
Política de preços
- Preço inicial: US 3 300
- Aumento gradual do preço: o preço aumentará em US.100 a cada 10 compras.
- Preço final: 1000 dólares
Por Que escolher o Goldfish ?
- Nenhum método perigoso: não usa grade, Martingale ou outras estratégias de gerenciamento de dinheiro de alto risco.
- Transparência e honestidade: não lê o histórico, não filtra transações e não usa métodos de re-configuração que levam a testes de histórico irrealistas.
- Scalping baseado em linhas de tendência: negocia apenas quando as linhas de tendência de longo e curto prazo coincidem, confirmando o momento da ruptura.
- Par de moedas: XAUUSD (Ouro)
- Tempo: M30
- Depósito mínimo:$ 100 por lote 0,01.
- Alavancagem: qualquer
- Tipo de Conta: qualquer
- VPS: recomendado para garantir o funcionamento do EA no modo 24/7
Especificações técnicas:
- Cada transação é protegida por um stop loss.
- Fácil de instalar-as configuraç
- ões padrão são otimizadas para a maioria dos corretores.
- Não usa grade, Martingale ou outras estratégias de alto risco.
- Compatível com qualquer corretor
Aviso de risco:
A negociação envolve riscos. Os usuários são fortemente encorajados a avaliar os resultados do teste e os resultados de negociação reais para tomar decisões informadas. Negocie apenas os fundos que você pode perder e use a gestão de risco adequada.
A opção de aluguel está temporariamente indisponível. Se você quiser alugar-escreva-me uma mensagem e eu incluirei esta opção para alugar por um determinado período
Configurar o filtro de notícias
- Vá para o menu do terminal Ferramentas>>Opções > > Expert Advisors.
- Permitir "solicitações da Web" e adicionar uma linha à lista de notícias do calendário https://forexsb.com"
-
Por favor, note. O filtro de notícias é uma ótima proteção e só funciona com negociação real.
Por favor, note. O filtro de notícias é uma ótima proteção e só funciona com negociação real.