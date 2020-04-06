Goldfish MT5 - это автоматический поисковик трендов для золота. Он улавливает тренд до его начала

Goldfish MT5 -это не просто робот, это ваше стратегическое преимущество на рынке золота, основанное на передовых технологиях искусственного интеллекта

Этот эксперт представляет собой комплексную систему моделей, обученных на пространстве синтезированных многомерных функций

Он использует систему, которая определяет уровни тренда и автоматически пробивает сильные глобальные уровни в зависимости от рыночных условий.





Регистрация в режиме реального времени /https://www.mql5.com/ru/signals/2345071/

Предупреждение о риске: Ценообразование: Стартовая цена: 300 долларов

Постепенное повышение цены: цена будет увеличиваться на 100 долларов после каждых 10 покупок.

Окончательная цена: 1000 долларов

Почему стоит выбрать Goldfish MT5?







Никаких опасных методов: Не использует сетку, мартингейл или другие высокорисковые стратегии управления капиталом.

Прозрачность и честность: Не читает историю, не фильтрует сделки и не использует методы переоснащения, которые приводят к нереалистичным тестам на истории.

Скальпинг на основе линий тренда: Заключает сделки только тогда, когда долгосрочные и краткосрочные линии тренда совпадают, подтверждая импульс прорыва.







Рекомендации: