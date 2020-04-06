Goldfish MT5

Goldfish MT5 - это автоматический поисковик трендов для золота. Он улавливает тренд до его начала

Goldfish MT5 -это не просто робот, это ваше стратегическое преимущество на рынке золота, основанное на передовых технологиях искусственного интеллекта

Этот эксперт представляет собой комплексную систему моделей, обученных на пространстве синтезированных многомерных функций

Он использует систему, которая определяет уровни тренда и автоматически пробивает сильные глобальные уровни в зависимости от рыночных условий.



Регистрация в режиме реального времени /https://www.mql5.com/ru/signals/2345071/

Предупреждение о риске:

Ценообразование:

Стартовая цена: 300 долларов
Постепенное повышение цены: цена будет увеличиваться на 100 долларов после каждых 10 покупок.
Окончательная цена: 1000 долларов

          

    Почему стоит выбрать Goldfish MT5?

    • Никаких опасных методов: Не использует сетку, мартингейл или другие высокорисковые стратегии управления капиталом.
    • Прозрачность и честность: Не читает историю, не фильтрует сделки и не использует методы переоснащения, которые приводят к нереалистичным тестам на истории.
    • Скальпинг на основе линий тренда: Заключает сделки только тогда, когда долгосрочные и краткосрочные линии тренда совпадают, подтверждая импульс прорыва.


       Рекомендации: 

    • Валютная пара: XAUUSD (Золото)
    • Таймфрейм: M30
    • Минимальный депозит: 100$ долларов за лот 0,01.
    • Кредитное плечо: Любое
    • Тип счета: Любой
    • VPS: Рекомендуется для обеспечения работы советника в режиме 24/7

    Технические характеристики:
    • Каждая сделка защищена стоп-лоссом.
    • Простота установки —настройки по умолчанию оптимизированы для большинства брокеров.
    • Не использует сетку, мартингейл или другие высокорисковые стратегии.
    • Совместим с любым брокером

      Предупреждение о риске:

        Торговля сопряжена с рисками. Пользователям настоятельно рекомендуется оценивать как результаты тестирования, так и реальные торговые результаты, чтобы принимать обоснованные решения. Торгуйте только теми средствами, которые вы можете позволить себе потерять, и используйте соответствующее управление рисками.

      Ценовая политика

        • Опция аренды временно недоступна. Если вы хотите арендовать - напишите мне сообщение и я включу данную опцию по аренде на определенный срок


      Настройка фильтра новостей

      • Перейдите в меню терминала Сервис>>Параметры>>Советники.
      • Разрешить "Веб-запросы" и добавить в список новостей календаря строку https://forexsb.com"

      Пожалуйста, обратите внимание. Новостной фильтр - отличная защита, и он работает только при реальной торговле.

      Поддержка

      • Только оригинальные системы по адресу MQL5.com
      • Я всегда на связи. Не стесняйтесь обращаться ко мне личным сообщением.



