Goldfish MT5 es un Buscador de tendencias automático para el oro. Capta la tendencia antes de que comience





Goldfish MT5 no es solo un robot, es su ventaja estratégica en el mercado del oro, basada en la avanzada tecnología de inteligencia artificial





Este experto es un sistema integrado de modelos entrenados en el espacio de funciones multidimensionales sintetizadas













Registro en tiempo real /https://www.mql5.com/ru/signals/2345071/



Advertencia de riesgo:



Precio inicial: $ 300

Aumento gradual del precio: el precio aumentará en $ 100 después de cada 10 compras.

Precio final: $ 1000





¿Por qué elegir Goldfish ? Utiliza un sistema que detecta los niveles de tendencia y rompe automáticamente los niveles globales fuertes según las condiciones del mercado.

No hay métodos peligrosos: no utiliza redes, martingala u otras estrategias de gestión de dinero de alto riesgo.

Transparencia y honestidad: No Lee la historia, filtra las transacciones y utiliza técnicas de reequipamiento que conducen a pruebas de historia poco realistas.

Scalping basado en líneas de tendencia: Cierra operaciones solo cuando las líneas de tendencia a largo y corto plazo coinciden, lo que confirma el impulso de la ruptura.



Recomendación:





Par de divisas: xauusd (oro)

Marco De Tiempo: M30

Depósito mínimo: $ 100 dólares por lote de 0,01.

Apalancamiento: Cualquier

Tipo de cuenta: Cualquiera

VPS: Recomendado para el asesor experto 24/7



Especificaciones técnicas:





Cada operación está protegida por un Stop loss.

Fácil de instalar: la configuración predeterminada está optimizada para la mayoría de los corredores.

No utiliza Grid, martingala u otras estrategias de alto riesgo.

Compatible con cualquier broker





El comercio conlleva riesgos. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que evalúen tanto los resultados de las pruebas como los resultados comerciales reales para tomar decisiones informadas. Opere solo con los fondos que pueda permitirse perder y use la gestión de riesgos adecuada.





Política de precios





La opción de Alquiler no está disponible temporalmente. Si desea alquilar, envíeme un mensaje y activaré esta opción de Alquiler por un período determinado







Configuración del filtro de noticias

Vaya al menú de terminal Herramientas> > Opciones > > Asesores expertos.

Permitir "solicitudes Web" y agregar una línea a la lista de noticias del calendario https://forexsb.com"

Por favor, preste atención. El filtro de noticias es una excelente protección, y solo funciona con el comercio real.



Apoyo



Sólo los sistemas originales en la dirección MQL5.com

Siempre estoy en contacto. No dude en ponerse en contacto conmigo por mensaje privado












