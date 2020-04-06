Goldfish MT5
- 专家
- Elvira Zalalutdinova
- 版本: 1.13
- 更新: 28 十一月 2025
- 激活: 10
金鱼MT5是一个自动趋势发现黄金。 他在趋势开始前就抓住了趋势.
金鱼MT5不仅仅是一个机器人，它是您在黄金市场的战略优势，基于先进的人工智能技术。
该专家是一个复杂的模型系统，在合成多维函数的空间上训练。
它使用一个系统来检测趋势水平，并根据市场条件自动突破强劲的全球水平。
风险警告:
定价:
起步价：us3 300
逐步涨价：每购买10次，价格就会上涨100美元。
最终价格：$1,000
为什么选择金鱼？
建议:
技术规格:
风险警告:
交易涉及风险。 我们强烈鼓励用户评估测试结果和实际交易结果，以便做出明智的决定。 只用你能承受损失的资金进行交易，并使用适当的风险管理。
定价政策
租赁选项暂时不可用. 如果你想租，给我写信息，我将启用此选项租用一段时间。
新闻过滤器设置
支援服务
为什么选择金鱼？
- 没有危险的方法：不使用网格，鞅或其他高风险的资金管理策略。
- 透明和诚实：不读取历史记录，不
- 过滤交易，也不使用导致不切实际的历史记录测试的过度拟合技术。
- 基于趋势线的倒卖：仅在长期和短期趋势线重合时进行交易，确认突破势头
建议:
- 货币对：XAUUSD（黄金）
- 时间范围：M30
- 最低存款:每0.01地段100元.
- 杠杆：任何
- 帐户类型：任何
- VPS：建议确保顾问的24/7操作
技术规格:
- 每笔交易都有止损保护。
- 易于安装-默认设置针对大多数经纪商进行了优化。
- 它不使用网格，鞅或其他高风险策略。
风险警告:
交易涉及风险。 我们强烈鼓励用户评估测试结果和实际交易结果，以便做出明智的决定。 只用你能承受损失的资金进行交易，并使用适当的风险管理。
定价政策
租赁选项暂时不可用. 如果你想租，给我写信息，我将启用此选项租用一段时间。
新闻过滤器设置
- 转到终端的菜单工具>>选项>>专家顾问
- 允许"Web请求"并添加到列表新闻日历链接 https://forexsb.com"
- 请注意。 新闻过滤器是很好的保护,它只适用于现场交易.
支援服务
只有原始系统在MQL5.com
我总是保持联系。 不要犹豫，通过私信与我联系。