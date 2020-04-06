Goldfish MT5

金鱼MT5是一个自动趋势发现黄金。 他在趋势开始前就抓住了趋势.

金鱼MT5不仅仅是一个机器人，它是您在黄金市场的战略优势，基于先进的人工智能技术。





该专家是一个复杂的模型系统，在合成多维函数的空间上训练。



