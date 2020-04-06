GoTrade

Das vollautomatische Handelssystem ist ein High-Tech-Tool, das für den Handel auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Die von diesem System generierten Signale beruhen auf einer sorgfältigen Analyse der überkauften/überverkauften Zonen und der Anwendung von Trendfiltern. Dadurch können Sie Risiken reduzieren und die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Geschäfte erhöhen.

Die effektivsten Signalmuster werden bei AUDCAD, NZDCAD, USDCAD, AUDNZD beobachtet. So wird sichergestellt, dass Sie sich auf die vielversprechendsten Marktinstrumente konzentrieren können.

Die Verwaltung unseres Handelssystems ist dank eines einfachen Einstellungsblocks intuitiv. Sie können das System an Ihre Präferenzen und Ihr Risikoniveau anpassen.

Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Instrument zur Verbesserung Ihrer Forex-Performance sind, wird unser automatisiertes Handelssystem Ihr zuverlässiger Helfer bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele sein.

Einstellungen:

Personalisierung Bedeutung
Magic (0 - 99) Eine eindeutige Nummer für den Roboter, um seine Positionen zu identifizieren. Gültige Werte von 0 bis 99
Lot Lautstärke der ersten Position (wenn die folgende Einstellung "0" ist)
Lot per balance sheet unit (0 = off) Für jeden angegebenen Teil der Waage wird ein Volumen in Höhe von Lot geöffnet. "0" = aus.
Volumen der ersten Position, wenn diese Einstellung ungleich "0" ist: Saldo / Lot pro Bilanzeinheit * Lot
Zum Beispiel: Saldo = 1000 $, Lot pro Bilanzeinheit = 250 $, Lot = 0,01.
1000 / 250 * 0,01 = 0,04 Volumen der ersten zu öffnenden Position.
Das Volumen wird sich dynamisch im Verhältnis zum Saldo ändern.
 Volume multiplier to open the next position (0 = off) Positionsvolumen-Multiplikator für die Öffnung einer Position auf das folgende Signal. "0" = aus.
