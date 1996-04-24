Burst Scalp

Burst Scalp - Professioneller Handelsassistent EA

Transformieren Sie Ihren Trading-Workflow mit AI-gestützter Präzision

Burst Scalp ist ein umfassendes Handelsmanagement-Tool für aktive Trader, die Präzision, Geschwindigkeit und Kontrolle verlangen. Ob Sie Indizes scalpieren, Forex-Paare handeln oder Swing-Positionen verwalten, dieser EA rationalisiert Ihren gesamten Handelsprozess von der Analyse bis zur Ausführung.

🎯 Hauptmerkmale

Intelligente Positionsgrößenbestimmung

  • Visuelle Pip-Messung: Klicken Sie auf zwei Punkte in Ihrem Chart, um den genauen Abstand zwischen Einstieg und Stopp zu messen.
  • Risikobasierte Kalkulation: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf Ihrem Risikobetrag und dem Pip-Abstand
  • Mathematische Operationen: Mit dem eingebauten Rechner können Sie Werte im Handumdrehen ändern (dividieren, multiplizieren, addieren, subtrahieren)
  • Multi-Asset-Unterstützung: Funktioniert einwandfrei mit Forex, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen

Ausführung von Trades mit einem Klick

  • BUY/SELL-Schaltflächen: Sofortiges Ausführen von Geschäften mit vorberechneter Positionsgröße
  • Automatischer Stop Loss: SL wird in der von Ihnen gemessenen Entfernung gesetzt
  • Intelligenter Gewinnmitnahme: Konfigurierbares Risiko-Ertrags-Verhältnis (1:1, 1:2, 1:3, oder benutzerdefiniert)
  • Toggle TP On/Off: Perfekt für Scalping- und Swing-Trading-Stile

Fortgeschrittenes Positionsmanagement

  • Position verwalten: Schließen Sie 50% Ihrer Position und verschieben Sie den SL, um mit einem Klick die Gewinnschwelle zu erreichen.
  • Trailing Stop Loss: Aktivieren Sie intelligentes Trailing, das Ihren SL-Abstand beibehält, während Sie alle 0,5x dieses Abstands trailen.
  • Multi-Asset-Kompatibilität: Verarbeitet automatisch alle Broker-Füllmodi (FOK, IOC, RETURN)

EMA/VWAP-Cross-Warnungen

  • Verpassen Sie nie ein Setup: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich der 9 EMA dem Daily VWAP nähert oder diesen kreuzt
  • Multi-Channel-Warnungen: Popup, Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone und E-Mail-Warnungen
  • Konfigurierbarer Schwellenwert: Legen Sie fest, wie nahe (in Pips) ein Alarm ausgelöst wird
  • Intelligente Abklingzeit: Verhindert Alarm-Spam und hält Sie auf dem Laufenden

Professionelles UI Dashboard

  • Sauberes, modernes Design: Funktioniert mit jedem Diagramm-Farbschema
  • Vorlagenfreundlich: Lässt sich mit Ihren Diagrammvorlagen speichern
  • Intuitives Layout: Alle Steuerelemente sind logisch angeordnet
  • Status in Echtzeit: Klare Rückmeldung zu jeder Aktion

🚀 Perfekt für:

  • Scalper, die mehrere schnelle Trades verwalten
  • Day Trader, die eine schnelle Ausführung benötigen
  • Swing Trader, die Trailing Stops verwenden
  • Risikobewusste Trader, die jede Position berechnen
  • Multi-Market Traders, die zwischen verschiedenen Vermögenswerten wechseln

⚙️ Vollständig anpassbare Einstellungen

Handels-Parameter:

  • Standard-Risikobetrag (Standard: $100)
  • Gewinnmitnahme aktivieren/deaktivieren
  • Risiko:Gewinn-Verhältnis (1:1, 1:2, 1:3, oder ein beliebiges benutzerdefiniertes Verhältnis)

Einstellungen für Alarme:

  • Aktivieren/Deaktivieren von Cross Alerts
  • Alarm-Schwellenwert (Pips)
  • Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone
  • E-Mail-Benachrichtigungen
  • Popup-Benachrichtigungen
  • Abklingzeit

📊 So funktioniert es

Richten Sie Ihren Handel ein:

  1. Klicken Sie auf "Messung starten".
  2. Klicken Sie auf Ihren Einstiegspunkt im Chart
  3. Klicken Sie auf Ihren Stop-Loss-Punkt
  4. Pip-Abstand wird automatisch berechnet
  5. Geben Sie Ihren Risikobetrag ein (oder verwenden Sie die Standardeinstellung)
  6. Die Losgröße wird in Echtzeit berechnet

Ausführen:

  1. Klicken Sie auf BUY oder SELL
  2. Position wird mit gesetztem SL und TP eröffnet
  3. Der Handel wird mit der berechneten Losgröße ausgeführt

Verwalten:

  1. Klicken Sie auf "Position verwalten", um 50 % Gewinn mitzunehmen und SL auf Breakeven zu setzen
  2. Klicken Sie auf "Trail", um den intelligenten Trailing-Stop zu aktivieren
  3. Lassen Sie den EA Ihre Gewinne automatisch schützen

💡 Einzigartige Vorteile

Keine manuellen Berechnungen: Alles wird automatisch berechnet ✅ Visuelle Messung: Sehen Sie genau, was Sie handeln ✅ Eingebauter Taschenrechner: Ändern Sie Werte mit +, -, *, / Operationen ✅ Vorlagenunterstützung: Lädt perfekt aus gespeicherten Vorlagen ✅ Multi-Broker-kompatibel: Funktioniert mit jedem Broker, jedem Asset ✅ Sauberer Code: Professionell, optimiert und zuverlässig ✅ Keine DLL-Abhängigkeiten: Reines MQL5, keine externen Bibliotheken ✅ Echtzeit-Überwachung: Trails stoppt und warnt kontinuierlich

📈 Handels-Workflow Beispiel

Scalping US30:

  1. 9 EMA kreuzt VWAP → Warnung auf dem Telefon erhalten
  2. 20-Punkte-Stop-Loss auf dem Chart messen
  3. EA berechnet 0,50 Lotgröße für $100 Risiko
  4. Klicken Sie auf BUY → Position öffnet sich mit 20pt SL, 60pt TP (1:3 R:R)
  5. Preis bewegt sich um 10 Punkte → Klicken Sie auf "Position verwalten".
  6. 50% mit Gewinn geschlossen, die verbleibenden 50% mit Break-Even
  7. Klicken Sie auf "Trail" → Die verbleibende Position wird automatisch nachgezogen
  8. Volle Automatisierung, null Stress

🎨 Highlights der Schnittstelle

  • 2x2-Schaltflächen-Raster: KAUFEN, VERKAUFEN, Position verwalten, Trail
  • Echtzeit-Status: Immer wissen, was gerade passiert
  • Farbkodiertes Feedback: Grün für Erfolg, rot für Fehler, gelb für Warnungen
  • Reaktionsfähiges Design: Funktioniert auf jeder Bildschirmgröße
  • Dunkles Thema: Schont die Augen bei langen Handelssitzungen

🔧 Technische Daten

  • Plattform: MetaTrader 5
  • Sprache: MQL5
  • Abhängigkeiten: Keine (verwendet Standard-MQL5-Bibliotheken)
  • Chart-Typen: Alle
  • Zeitrahmen: Alle
  • Vermögenswerte: Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto, Aktien
  • Ausführung: Marktaufträge mit anpassbarer Abweichung
  • Positionsverwaltung: Volle Positionskontrolle mit teilweisen Schließungen

📦 Was Sie bekommen

  • Burst Scalp EA (.ex5)
  • Vollständiger Quellcode (.mq5)
  • Umfassendes Benutzerhandbuch
  • Kostenlose Updates
  • Unterstützung über MQL5 Messaging

🛡️ Risikohinweis

Der Handel birgt Risiken. Burst Scalp ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsentscheidungen, kein automatisches Handelssystem. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

🎁 Besonderes Einführungsangebot

Holen Sie sich Burst Scalp noch heute und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsabläufe. Professionelle Tools sollten nicht kompliziert sein - sie sollten Ihr Leben einfacher machen.

Laden Sie jetzt herunter und handeln Sie intelligenter, nicht härter.

📞 Unterstützung

Haben Sie Fragen? Funktionswünsche? Kontaktieren Sie uns über MQL5 Messaging oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Wir sind bestrebt, Burst Scalp zum besten Handelsassistenten auf dem Markt zu machen.

Version: 1.00
Aktualisiert: Januar 2026
Entwickler: Orikri Tim-Efobi


