Transformieren Sie Ihren Trading-Workflow mit AI-gestützter Präzision

Burst Scalp - Professioneller Handelsassistent EA

Burst Scalp ist ein umfassendes Handelsmanagement-Tool für aktive Trader, die Präzision, Geschwindigkeit und Kontrolle verlangen. Ob Sie Indizes scalpieren, Forex-Paare handeln oder Swing-Positionen verwalten, dieser EA rationalisiert Ihren gesamten Handelsprozess von der Analyse bis zur Ausführung.

🎯 Hauptmerkmale

Intelligente Positionsgrößenbestimmung

Visuelle Pip-Messung : Klicken Sie auf zwei Punkte in Ihrem Chart, um den genauen Abstand zwischen Einstieg und Stopp zu messen.

: Klicken Sie auf zwei Punkte in Ihrem Chart, um den genauen Abstand zwischen Einstieg und Stopp zu messen. Risikobasierte Kalkulation : Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf Ihrem Risikobetrag und dem Pip-Abstand

: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf Ihrem Risikobetrag und dem Pip-Abstand Mathematische Operationen : Mit dem eingebauten Rechner können Sie Werte im Handumdrehen ändern (dividieren, multiplizieren, addieren, subtrahieren)

: Mit dem eingebauten Rechner können Sie Werte im Handumdrehen ändern (dividieren, multiplizieren, addieren, subtrahieren) Multi-Asset-Unterstützung: Funktioniert einwandfrei mit Forex, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen

Ausführung von Trades mit einem Klick

BUY/SELL-Schaltflächen : Sofortiges Ausführen von Geschäften mit vorberechneter Positionsgröße

: Sofortiges Ausführen von Geschäften mit vorberechneter Positionsgröße Automatischer Stop Loss : SL wird in der von Ihnen gemessenen Entfernung gesetzt

: SL wird in der von Ihnen gemessenen Entfernung gesetzt Intelligenter Gewinnmitnahme : Konfigurierbares Risiko-Ertrags-Verhältnis (1:1, 1:2, 1:3, oder benutzerdefiniert)

: Konfigurierbares Risiko-Ertrags-Verhältnis (1:1, 1:2, 1:3, oder benutzerdefiniert) Toggle TP On/Off: Perfekt für Scalping- und Swing-Trading-Stile

Fortgeschrittenes Positionsmanagement

Position verwalten : Schließen Sie 50% Ihrer Position und verschieben Sie den SL, um mit einem Klick die Gewinnschwelle zu erreichen.

: Schließen Sie 50% Ihrer Position und verschieben Sie den SL, um mit einem Klick die Gewinnschwelle zu erreichen. Trailing Stop Loss : Aktivieren Sie intelligentes Trailing, das Ihren SL-Abstand beibehält, während Sie alle 0,5x dieses Abstands trailen.

: Aktivieren Sie intelligentes Trailing, das Ihren SL-Abstand beibehält, während Sie alle 0,5x dieses Abstands trailen. Multi-Asset-Kompatibilität: Verarbeitet automatisch alle Broker-Füllmodi (FOK, IOC, RETURN)

EMA/VWAP-Cross-Warnungen

Verpassen Sie nie ein Setup : Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich der 9 EMA dem Daily VWAP nähert oder diesen kreuzt

: Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn sich der 9 EMA dem Daily VWAP nähert oder diesen kreuzt Multi-Channel-Warnungen : Popup, Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone und E-Mail-Warnungen

: Popup, Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone und E-Mail-Warnungen Konfigurierbarer Schwellenwert : Legen Sie fest, wie nahe (in Pips) ein Alarm ausgelöst wird

: Legen Sie fest, wie nahe (in Pips) ein Alarm ausgelöst wird Intelligente Abklingzeit: Verhindert Alarm-Spam und hält Sie auf dem Laufenden

Professionelles UI Dashboard

Sauberes, modernes Design : Funktioniert mit jedem Diagramm-Farbschema

: Funktioniert mit jedem Diagramm-Farbschema Vorlagenfreundlich : Lässt sich mit Ihren Diagrammvorlagen speichern

: Lässt sich mit Ihren Diagrammvorlagen speichern Intuitives Layout : Alle Steuerelemente sind logisch angeordnet

: Alle Steuerelemente sind logisch angeordnet Status in Echtzeit: Klare Rückmeldung zu jeder Aktion

🚀 Perfekt für:

Scalper , die mehrere schnelle Trades verwalten

, die mehrere schnelle Trades verwalten Day Trader , die eine schnelle Ausführung benötigen

, die eine schnelle Ausführung benötigen Swing Trader , die Trailing Stops verwenden

, die Trailing Stops verwenden Risikobewusste Trader , die jede Position berechnen

, die jede Position berechnen Multi-Market Traders, die zwischen verschiedenen Vermögenswerten wechseln

⚙️ Vollständig anpassbare Einstellungen

Handels-Parameter:

Standard-Risikobetrag (Standard: $100)

Gewinnmitnahme aktivieren/deaktivieren

Risiko:Gewinn-Verhältnis (1:1, 1:2, 1:3, oder ein beliebiges benutzerdefiniertes Verhältnis)

Einstellungen für Alarme:

Aktivieren/Deaktivieren von Cross Alerts

Alarm-Schwellenwert (Pips)

Push-Benachrichtigungen für Mobiltelefone

E-Mail-Benachrichtigungen

Popup-Benachrichtigungen

Abklingzeit

📊 So funktioniert es

Richten Sie Ihren Handel ein:

Klicken Sie auf "Messung starten". Klicken Sie auf Ihren Einstiegspunkt im Chart Klicken Sie auf Ihren Stop-Loss-Punkt Pip-Abstand wird automatisch berechnet Geben Sie Ihren Risikobetrag ein (oder verwenden Sie die Standardeinstellung) Die Losgröße wird in Echtzeit berechnet

Ausführen:

Klicken Sie auf BUY oder SELL Position wird mit gesetztem SL und TP eröffnet Der Handel wird mit der berechneten Losgröße ausgeführt

Verwalten:

Klicken Sie auf "Position verwalten", um 50 % Gewinn mitzunehmen und SL auf Breakeven zu setzen Klicken Sie auf "Trail", um den intelligenten Trailing-Stop zu aktivieren Lassen Sie den EA Ihre Gewinne automatisch schützen

💡 Einzigartige Vorteile

✅ Keine manuellen Berechnungen: Alles wird automatisch berechnet ✅ Visuelle Messung: Sehen Sie genau, was Sie handeln ✅ Eingebauter Taschenrechner: Ändern Sie Werte mit +, -, *, / Operationen ✅ Vorlagenunterstützung: Lädt perfekt aus gespeicherten Vorlagen ✅ Multi-Broker-kompatibel: Funktioniert mit jedem Broker, jedem Asset ✅ Sauberer Code: Professionell, optimiert und zuverlässig ✅ Keine DLL-Abhängigkeiten: Reines MQL5, keine externen Bibliotheken ✅ Echtzeit-Überwachung: Trails stoppt und warnt kontinuierlich

📈 Handels-Workflow Beispiel

Scalping US30:

9 EMA kreuzt VWAP → Warnung auf dem Telefon erhalten 20-Punkte-Stop-Loss auf dem Chart messen EA berechnet 0,50 Lotgröße für $100 Risiko Klicken Sie auf BUY → Position öffnet sich mit 20pt SL, 60pt TP (1:3 R:R) Preis bewegt sich um 10 Punkte → Klicken Sie auf "Position verwalten". 50% mit Gewinn geschlossen, die verbleibenden 50% mit Break-Even Klicken Sie auf "Trail" → Die verbleibende Position wird automatisch nachgezogen Volle Automatisierung, null Stress

🎨 Highlights der Schnittstelle

2x2-Schaltflächen-Raster : KAUFEN, VERKAUFEN, Position verwalten, Trail

: KAUFEN, VERKAUFEN, Position verwalten, Trail Echtzeit-Status : Immer wissen, was gerade passiert

: Immer wissen, was gerade passiert Farbkodiertes Feedback : Grün für Erfolg, rot für Fehler, gelb für Warnungen

: Grün für Erfolg, rot für Fehler, gelb für Warnungen Reaktionsfähiges Design : Funktioniert auf jeder Bildschirmgröße

: Funktioniert auf jeder Bildschirmgröße Dunkles Thema: Schont die Augen bei langen Handelssitzungen

🔧 Technische Daten

Plattform : MetaTrader 5

: MetaTrader 5 Sprache : MQL5

: MQL5 Abhängigkeiten : Keine (verwendet Standard-MQL5-Bibliotheken)

: Keine (verwendet Standard-MQL5-Bibliotheken) Chart-Typen : Alle

: Alle Zeitrahmen : Alle

: Alle Vermögenswerte : Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto, Aktien

: Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto, Aktien Ausführung : Marktaufträge mit anpassbarer Abweichung

: Marktaufträge mit anpassbarer Abweichung Positionsverwaltung: Volle Positionskontrolle mit teilweisen Schließungen

📦 Was Sie bekommen

Burst Scalp EA (.ex5)

Vollständiger Quellcode (.mq5)

Umfassendes Benutzerhandbuch

Kostenlose Updates

Unterstützung über MQL5 Messaging

🛡️ Risikohinweis

Der Handel birgt Risiken. Burst Scalp ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung Ihrer Handelsentscheidungen, kein automatisches Handelssystem. Praktizieren Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und riskieren Sie nie mehr als Sie sich leisten können zu verlieren.

🎁 Besonderes Einführungsangebot

Holen Sie sich Burst Scalp noch heute und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsabläufe. Professionelle Tools sollten nicht kompliziert sein - sie sollten Ihr Leben einfacher machen.

Laden Sie jetzt herunter und handeln Sie intelligenter, nicht härter.

📞 Unterstützung

Haben Sie Fragen? Funktionswünsche? Kontaktieren Sie uns über MQL5 Messaging oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Wir sind bestrebt, Burst Scalp zum besten Handelsassistenten auf dem Markt zu machen.

Version: 1.00

Aktualisiert: Januar 2026

Entwickler: Orikri Tim-Efobi