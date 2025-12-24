Trade Copier MT5 Copy Trade Orders

Trade Copier MT5 – Handelsaufträge kopieren

Trade Copier für MT5

Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals

Lokaler Betrieb ohne DLL

Optionale langsame Überwachungsmodus

Perfekt für alle Trader, die einen leistungsstarken und zuverlässigen Trade Copier benötigen

MT5 zu MT5 Trade Copier

(MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) | Schneller lokaler Trade Copier Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5

Überblick

Der MT5 zu MT5 Copier (MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) ist ein Trade Copier der nächsten Generation, extrem schnell, lokal betrieben (Local Trade Replicator) und für alle Trader konzipiert, insbesondere für professionelle Trader (Pro Traders), Kontomanager (AM), Signalgeber (Trading Signal Providers), Prop-Firm-Nutzer (Proprietary Trading Firm Users) und weitere.

Er bietet folgende Funktionen:

Vollständige Gesundheitsüberwachung der Slaves (Empfänger) mit Offline-Timer und Deaktivierungskontrollen

Extrem schnelle Handelsreplikation (< 10 Millisekunden)

100% sichere Architektur (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)

Echtzeit-Dashboardüberwachung (Live Visual Interface)

Fortgeschrittenes Health-Monitoring-System für Slaves (Empfänger)

Automatische Warnungen bei Terminal-Abstürzen, Neustarts, Verbindungsabbrüchen und mehr

Dieser Copier bietet eine echte Master → Slave (Sender → Empfänger) Multi-Account-Umgebung und ermöglicht volle Kontrolle sowie Echtzeitüberwachung aller Konten, die mit dem Master (Sender) verbunden sind.

Dashboard-Übersicht

Das integrierte Dashboard (Kontrollpanel / Visuelle Oberfläche) gehört zu den fortschrittlichsten Visualisierungen unter allen Trade Copiern. Es zeigt Echtzeit-Systemstatus, Leistung, Slave-Status (Empfänger), Konfiguration und Synchronisationsvorgänge genau wie im Produkt-Screenshot.

Kontoinformationen

Betriebsmodus → Master-ID (Sender-ID) / Slave-ID (Empfänger-ID)

Kontonummer

Guthaben & Eigenkapital

Bestätigt sofort, dass Sie das Terminal korrekt steuern.

Slave-Überwachung

(Echtzeit-Health-Tracking)

Zeigt alle aktiven Slave-Konten (Empfänger) mit aktuellem Status:

Anzahl aktiver Slaves → z. B. 2 von 34

Status: ONLINE OFFLINE KURZ (<1 Min) OFFLINE LANG (>1 Min)



Wenn ein Slave (Empfänger) offline geht:

Warnlinie erscheint

Aufwärtszähler zeigt Offline-Dauer

Deaktivierungstaste für manuell geschlossene Slave-Terminals

Pop-up-Benachrichtigungen informieren den Master (Sender), wenn:

Ein Slave offline geht

Ein Slave sich wieder verbindet

Ein Slave wieder normal arbeitet

Gewährleistet, dass Sie immer den Status jedes verbundenen Slaves kennen, ohne deren Terminals öffnen zu müssen.

Synchronisationsstatus

Letzte Operation (z. B. zuletzt ausgeführte Kopie)

Bearbeitungsstatus → Normal / Warten / Halten

Durchschnittliche Latenz (Verzögerung in Millisekunden)

Letzte Synchronisationszeit (Zeitstempel)

Bietet volle Transparenz für Kopiervorgänge.

Leistung

Latenz (Millisekunden) → z. B. 0,0 ms

Verbindungsqualität → Ausgezeichnet / Gut / Schlecht

Letzter kopierter oder ausgeführter Trade

Bestätigung des Betriebsmodus

Schnell sehen, wie stabil und schnell das System läuft.

Konfiguration

Lot-Multiplikator (Lot Size Multiplier)

Risikomodus (Risk Management Mode)

Erlaubter Slippage (Max Allowed Slippage)

SL/TP kopieren (Stop Loss / Take Profit kopieren): Ja / Benutzerdefiniert / Nein

Umkehrmodus (Handelsrichtung invertieren): EIN / AUS

Sie wissen genau, wie Trades kopiert werden, ohne Eingaben erneut öffnen zu müssen.

Slave-Überwachung

(Offline-Erkennungssystem)

Jeder Slave (Empfänger) sendet Status an Master (Sender)

Wenn Signal stoppt → als OFFLINE erkannt

Dashboard hebt den Slave sofort hervor

Zähler zeigt Offline-Dauer

Deaktivierungstaste erscheint automatisch

Pop-up-Benachrichtigungen informieren sofort

Schützt das System vor Terminal-Freezes, MT5-Abstürzen, VPS-Ausfällen, Internetunterbrechungen, geschlossenen Terminals, CPU-Überlastung, verlorenen Verbindungen usw.

Vorteil: Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Slave offline geht, inkl. Dauer.

Parameter

Haupteinstellungen

CopyMode: Standard MODE_MASTER → Auswahl Master/Slave (Sender/Empfänger)

MasterID: Standard 1 → Einzigartige ID für Master (Sender)

CopyFromMasterID: Standard 1 → Master-ID zum Kopieren (nur für Slave / Empfänger)

SlaveNumber: Standard 1, Bereich 1–34 → Mehrere Slaves (Empfänger) identifizieren

Trade-Einstellungen

SendPending: Standard true → Kopiert Pending Orders

CopyWithReversal: Standard false → Handelsrichtung invertieren

CopyStopLoss: Standard true → Stop Loss kopieren

CustomStopLoss: Standard 0 → Überschreibt SL, falls >0

CopyTakeProfit: Standard true → Take Profit kopieren

CustomTakeProfit: Standard 0 → Überschreibt TP, falls >0

SlippagePips: Standard 10 → Maximal erlaubter Slippage

MaxSpread: Standard 0,0 → Maximal erlaubter Spread

Trade-Filter

CopyLongOnly: Standard false → Nur BUY-Trades kopieren

CopyShortOnly: Standard false → Nur SELL-Trades kopieren

Symbol-Mapping

EnableSymbolMapping: Standard true → Automatisches Symbol-Mapping (Broker-Symbolanpassung)

SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD: GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30: US30mini"

"EURUSD:EURUSDm,GBPUSD: GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30: US30mini" Präfix / Suffix / RemoveSuffixes: Standard ""

Erweiterte Einstellungen

MaxTrades: Standard 600 → Maximal zu bearbeitende Trades

ShowEvents: Standard true → Ereigniswarnungen anzeigen

SlaveMagicNumber: Standard 1 → Magic Number für Slave-Trades

Lot-Management

UseBalanceRatio: Standard true → Berechnung nach Balance-Verhältnis

BalanceBasedLot: Standard true → Lot-Größe basierend auf Balance

LotMultiplier: Standard 1

FixedLotSize: Standard 0,0 → Überschreibt andere Lot-Berechnungen, falls >0

MaxLotSize: Standard 0,0 → Maximal erlaubte Lot-Größe

Tagesfilter

AllowMonday bis AllowSunday: Standard true → Handel an diesen Tagen erlaubt

Benachrichtigungen

EnableNotifications: Standard true

EmailAddress: Standard "" → E-Mail-Benachrichtigungen

Dashboard-Einstellungen

Panels anzeigen/verbergen: Oben, Links, Mitte, Rechts, Unten → Standard true

ShowAllPanels: Standard true → Überschreibt einzelne Einstellungen

ShowTopRightPanel: Standard true → Schnellaktionen

Multi-Master Konfigurationshinweise

Note_MM: "Tipp: MetaTrader (MT5) nach Wechsel von Master/Slave neu starten, um richtige Synchronisation sicherzustellen."

Wichtige Hinweise zur Nutzung

MetaTrader (MT5) nach Änderung von Master/Slave-Modus neu starten

Sicherstellen, dass MasterID und SlaveNumber eindeutig sind

AutoTrading muss aktiviert sein

Zugriff auf gemeinsame Dateien im MetaTrader-Common-Ordner erforderlich

Sicherstellen, dass alle Symbole verfügbar und handelbar sind

Hauptfunktionen

Vollständige Slave-Gesundheitsüberwachung mit Offline-Timer und Deaktivierung

Ultra-schnelle Ausführung (<10 ms)

Intelligente Synchronisationslogik

Automatische Präfix-/Suffix-Erkennung

Automatisches Symbol-Mapping (Broker-Symbolanpassung)

Umkehrmodus (Handelsrichtung invertieren)

Tages-/Zeitfilter

Kopieren von Pending Orders

Erweiterte Lot-Kontrolle (Balance-basiert, fix, Multiplikator, Verhältnis)

Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen

Professionelles Dashboard mit Performance

Multi-Master / Multi-Slave Unterstützung

Einrichtungsguide

Master-Terminal (Sender)

EA (Expert Advisor) anhängen

CopyMode = MODE_MASTER setzen

MasterID einstellen

AlgoTrading aktivieren

Slave-Terminal (Empfänger)

EA (Expert Advisor) anhängen

CopyMode = MODE_SLAVE setzen

CopyFromMasterID einstellen

Eindeutige SlaveNumber vergeben

AlgoTrading aktivieren

FAQ

Allgemein

F1: Unterstützt nur MT5 → MT5? A: Ja

F2: Multi-Master und Multi-Slave unterstützt? A: Vollständig unterstützt

F3: Latenz auf VPS? A: Typischerweise 5–10 ms

F4: Werden Pending Orders kopiert? A: Ja, SendPending = true aktivieren

F5: Ist es für Prop-Firmen sicher? A: Ja, keine DLLs oder externe Dateien

Slave-Überwachung

F1: Was passiert, wenn ein Slave offline geht? A: Dashboard zeigt klare Warnung und Dauer

F2: Erhalte ich Benachrichtigungen? A: Ja, sofortige Pop-ups

F3: Kann ich einen Offline-Slave entfernen? A: Ja, Deaktivierungstaste nutzen

F4: Erkennt es MT5-Abstürze oder Freezes? A: Ja

F5: Muss ich Slave-Terminals manuell prüfen? A: Nein, Dashboard überwacht alles

Symbol-Mapping

F1: Warum ist Symbol-Mapping nötig? A: Für Broker mit unterschiedlichen Formaten oder ungewöhnlichen Symbolen

F2: Kann ich mehrere Symbole zuordnen? A: Ja, unbegrenztes Mapping unterstützt

F3: Verlangsamt Symbol-Mapping das System? A: Nein, es läuft sofort

Weitere FAQ

F1: Kann der Copier nur Trades mit bestimmter Magic Number kopieren? A: Ja, Magic Number Filter aktivierbar

F3: Kann der EA Lot-Größe basierend auf Slave-Balance berechnen? A: Ja, bei aktiviertem BalanceBasedLot wird Lot-Größe automatisch angepasst

F4: Was passiert, wenn ein Symbol auf dem Slave nicht existiert? A: Trade wird nicht kopiert, Warnung im Log. Symbol-Mapping kann das Problem lösen.

Komplettanleitung zur Nutzung des Copier MT5 To MT5 EA

Ihr ultimativer MT5 zu MT5 Trade Copier

Einführung in automatisiertes Trade-Copying

Willkommen in der Welt des automatisierten Trade-Copying! Der Copier MT5 To MT5 EA ist ein leistungsstarker MT5 Trade Copier und Kontospiegelungs-Tool, das Trades automatisch von einem MetaTrader 5 Konto ("Master" / "Sender") zu einem anderen Konto ("Slave" / "Empfänger") kopiert.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt, von der Installation bis zur erweiterten Konfiguration. Am Ende können Sie Ihr eigenes robustes Copy-Trading-System sicher betreiben.

Revolutionäres Slave-Monitor-Feature

Ihr allsehendes Dashboard für Multi-Account-Management

Dieses Feature unterscheidet unseren lokalen Trade Copier von allen anderen!

Traditionelle Systeme lassen Sie im Unklaren über den Status der Slaves/Empfänger. Unser fortschrittlicher Slave-Monitor zeigt Echtzeit-Status aller Slaves/Empfänger in einem zentralen Dashboard.

Installation, Einrichtung und fortgeschrittenes Monitoring folgen analog zu den vorherigen Schritten…

Viel Spaß beim Kopieren!