Trade Copier MT5 Copy Trade Orders

Trade Copier MT5 – Handelsaufträge kopieren

Trade Copier für MT5

  • Unterstützt mehrere Master- und Slave-Terminals
  • Lokaler Betrieb ohne DLL
  • Optionale langsame Überwachungsmodus
  • Perfekt für alle Trader, die einen leistungsstarken und zuverlässigen Trade Copier benötigen

MT5 zu MT5 Trade Copier

(MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) | Schneller lokaler Trade Copier Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5

Überblick

Der MT5 zu MT5 Copier (MetaTrader 5 zu MetaTrader 5 Copier) ist ein Trade Copier der nächsten Generation, extrem schnell, lokal betrieben (Local Trade Replicator) und für alle Trader konzipiert, insbesondere für professionelle Trader (Pro Traders), Kontomanager (AM), Signalgeber (Trading Signal Providers), Prop-Firm-Nutzer (Proprietary Trading Firm Users) und weitere.
Er bietet folgende Funktionen:

  • Vollständige Gesundheitsüberwachung der Slaves (Empfänger) mit Offline-Timer und Deaktivierungskontrollen
  • Extrem schnelle Handelsreplikation (< 10 Millisekunden)
  • 100% sichere Architektur (keine DLLs, keine externen Abhängigkeiten)
  • Echtzeit-Dashboardüberwachung (Live Visual Interface)
  • Fortgeschrittenes Health-Monitoring-System für Slaves (Empfänger)
  • Automatische Warnungen bei Terminal-Abstürzen, Neustarts, Verbindungsabbrüchen und mehr

Dieser Copier bietet eine echte Master → Slave (Sender → Empfänger) Multi-Account-Umgebung und ermöglicht volle Kontrolle sowie Echtzeitüberwachung aller Konten, die mit dem Master (Sender) verbunden sind.

Dashboard-Übersicht

Das integrierte Dashboard (Kontrollpanel / Visuelle Oberfläche) gehört zu den fortschrittlichsten Visualisierungen unter allen Trade Copiern. Es zeigt Echtzeit-Systemstatus, Leistung, Slave-Status (Empfänger), Konfiguration und Synchronisationsvorgänge genau wie im Produkt-Screenshot.

Kontoinformationen

  • Betriebsmodus → Master-ID (Sender-ID) / Slave-ID (Empfänger-ID)
  • Kontonummer
  • Guthaben & Eigenkapital

Bestätigt sofort, dass Sie das Terminal korrekt steuern.

Slave-Überwachung

(Echtzeit-Health-Tracking)
Zeigt alle aktiven Slave-Konten (Empfänger) mit aktuellem Status:

  • Anzahl aktiver Slaves → z. B. 2 von 34
  • Status:
    • ONLINE
    • OFFLINE KURZ (<1 Min)
    • OFFLINE LANG (>1 Min)

Wenn ein Slave (Empfänger) offline geht:

  • Warnlinie erscheint
  • Aufwärtszähler zeigt Offline-Dauer
  • Deaktivierungstaste für manuell geschlossene Slave-Terminals

Pop-up-Benachrichtigungen informieren den Master (Sender), wenn:

  • Ein Slave offline geht
  • Ein Slave sich wieder verbindet
  • Ein Slave wieder normal arbeitet

Gewährleistet, dass Sie immer den Status jedes verbundenen Slaves kennen, ohne deren Terminals öffnen zu müssen.

Synchronisationsstatus

  • Letzte Operation (z. B. zuletzt ausgeführte Kopie)
  • Bearbeitungsstatus → Normal / Warten / Halten
  • Durchschnittliche Latenz (Verzögerung in Millisekunden)
  • Letzte Synchronisationszeit (Zeitstempel)

Bietet volle Transparenz für Kopiervorgänge.

Leistung

  • Latenz (Millisekunden) → z. B. 0,0 ms
  • Verbindungsqualität → Ausgezeichnet / Gut / Schlecht
  • Letzter kopierter oder ausgeführter Trade
  • Bestätigung des Betriebsmodus

Schnell sehen, wie stabil und schnell das System läuft.

Konfiguration

  • Lot-Multiplikator (Lot Size Multiplier)
  • Risikomodus (Risk Management Mode)
  • Erlaubter Slippage (Max Allowed Slippage)
  • SL/TP kopieren (Stop Loss / Take Profit kopieren): Ja / Benutzerdefiniert / Nein
  • Umkehrmodus (Handelsrichtung invertieren): EIN / AUS

Sie wissen genau, wie Trades kopiert werden, ohne Eingaben erneut öffnen zu müssen.

Slave-Überwachung

(Offline-Erkennungssystem)

  • Jeder Slave (Empfänger) sendet Status an Master (Sender)
  • Wenn Signal stoppt → als OFFLINE erkannt
  • Dashboard hebt den Slave sofort hervor
  • Zähler zeigt Offline-Dauer
  • Deaktivierungstaste erscheint automatisch
  • Pop-up-Benachrichtigungen informieren sofort

Schützt das System vor Terminal-Freezes, MT5-Abstürzen, VPS-Ausfällen, Internetunterbrechungen, geschlossenen Terminals, CPU-Überlastung, verlorenen Verbindungen usw.
Vorteil: Sofortige Benachrichtigung, wenn ein Slave offline geht, inkl. Dauer.

Parameter

Haupteinstellungen

  • CopyMode: Standard MODE_MASTER → Auswahl Master/Slave (Sender/Empfänger)
  • MasterID: Standard 1 → Einzigartige ID für Master (Sender)
  • CopyFromMasterID: Standard 1 → Master-ID zum Kopieren (nur für Slave / Empfänger)
  • SlaveNumber: Standard 1, Bereich 1–34 → Mehrere Slaves (Empfänger) identifizieren

Trade-Einstellungen

  • SendPending: Standard true → Kopiert Pending Orders
  • CopyWithReversal: Standard false → Handelsrichtung invertieren
  • CopyStopLoss: Standard true → Stop Loss kopieren
  • CustomStopLoss: Standard 0 → Überschreibt SL, falls >0
  • CopyTakeProfit: Standard true → Take Profit kopieren
  • CustomTakeProfit: Standard 0 → Überschreibt TP, falls >0
  • SlippagePips: Standard 10 → Maximal erlaubter Slippage
  • MaxSpread: Standard 0,0 → Maximal erlaubter Spread

Trade-Filter

  • CopyLongOnly: Standard false → Nur BUY-Trades kopieren
  • CopyShortOnly: Standard false → Nur SELL-Trades kopieren

Symbol-Mapping

  • EnableSymbolMapping: Standard true → Automatisches Symbol-Mapping (Broker-Symbolanpassung)
  • SymbolMappings:  "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD: GBPUSDm,XAUUSD:Gold,US30: US30mini"
  • Präfix / Suffix / RemoveSuffixes: Standard ""

Erweiterte Einstellungen

  • MaxTrades: Standard 600 → Maximal zu bearbeitende Trades
  • ShowEvents: Standard true → Ereigniswarnungen anzeigen
  • SlaveMagicNumber: Standard 1 → Magic Number für Slave-Trades

Lot-Management

  • UseBalanceRatio: Standard true → Berechnung nach Balance-Verhältnis
  • BalanceBasedLot: Standard true → Lot-Größe basierend auf Balance
  • LotMultiplier: Standard 1
  • FixedLotSize: Standard 0,0 → Überschreibt andere Lot-Berechnungen, falls >0
  • MaxLotSize: Standard 0,0 → Maximal erlaubte Lot-Größe

Tagesfilter

  • AllowMonday bis AllowSunday: Standard true → Handel an diesen Tagen erlaubt

Benachrichtigungen

  • EnableNotifications: Standard true
  • EmailAddress: Standard "" → E-Mail-Benachrichtigungen

Dashboard-Einstellungen

  • Panels anzeigen/verbergen: Oben, Links, Mitte, Rechts, Unten → Standard true
  • ShowAllPanels: Standard true → Überschreibt einzelne Einstellungen
  • ShowTopRightPanel: Standard true → Schnellaktionen

Multi-Master Konfigurationshinweise

  • Note_MM:  "Tipp: MetaTrader (MT5) nach Wechsel von Master/Slave neu starten, um richtige Synchronisation sicherzustellen."

Wichtige Hinweise zur Nutzung

  • MetaTrader (MT5) nach Änderung von Master/Slave-Modus neu starten
  • Sicherstellen, dass MasterID und SlaveNumber eindeutig sind
  • AutoTrading muss aktiviert sein
  • Zugriff auf gemeinsame Dateien im MetaTrader-Common-Ordner erforderlich
  • Sicherstellen, dass alle Symbole verfügbar und handelbar sind

Hauptfunktionen

  • Vollständige Slave-Gesundheitsüberwachung mit Offline-Timer und Deaktivierung
  • Ultra-schnelle Ausführung (<10 ms)
  • Intelligente Synchronisationslogik
  • Automatische Präfix-/Suffix-Erkennung
  • Automatisches Symbol-Mapping (Broker-Symbolanpassung)
  • Umkehrmodus (Handelsrichtung invertieren)
  • Tages-/Zeitfilter
  • Kopieren von Pending Orders
  • Erweiterte Lot-Kontrolle (Balance-basiert, fix, Multiplikator, Verhältnis)
  • Pop-up-, E-Mail- und Push-Benachrichtigungen
  • Professionelles Dashboard mit Performance
  • Multi-Master / Multi-Slave Unterstützung

Einrichtungsguide

Master-Terminal (Sender)

  • EA (Expert Advisor) anhängen
  • CopyMode = MODE_MASTER setzen
  • MasterID einstellen
  • AlgoTrading aktivieren

Slave-Terminal (Empfänger)

  • EA (Expert Advisor) anhängen
  • CopyMode = MODE_SLAVE setzen
  • CopyFromMasterID einstellen
  • Eindeutige SlaveNumber vergeben
  • AlgoTrading aktivieren

FAQ

Allgemein

F1: Unterstützt nur MT5 → MT5? A: Ja
F2: Multi-Master und Multi-Slave unterstützt? A: Vollständig unterstützt
F3: Latenz auf VPS? A: Typischerweise 5–10 ms
F4: Werden Pending Orders kopiert? A: Ja, SendPending = true aktivieren
F5: Ist es für Prop-Firmen sicher? A: Ja, keine DLLs oder externe Dateien

Slave-Überwachung

F1: Was passiert, wenn ein Slave offline geht? A: Dashboard zeigt klare Warnung und Dauer
F2: Erhalte ich Benachrichtigungen? A: Ja, sofortige Pop-ups
F3: Kann ich einen Offline-Slave entfernen? A: Ja, Deaktivierungstaste nutzen
F4: Erkennt es MT5-Abstürze oder Freezes? A: Ja
F5: Muss ich Slave-Terminals manuell prüfen? A: Nein, Dashboard überwacht alles

Symbol-Mapping

F1: Warum ist Symbol-Mapping nötig? A: Für Broker mit unterschiedlichen Formaten oder ungewöhnlichen Symbolen
F2: Kann ich mehrere Symbole zuordnen? A: Ja, unbegrenztes Mapping unterstützt
F3: Verlangsamt Symbol-Mapping das System? A: Nein, es läuft sofort

Weitere FAQ

F1: Kann der Copier nur Trades mit bestimmter Magic Number kopieren? A: Ja, Magic Number Filter aktivierbar
F3: Kann der EA Lot-Größe basierend auf Slave-Balance berechnen? A: Ja, bei aktiviertem BalanceBasedLot wird Lot-Größe automatisch angepasst
F4: Was passiert, wenn ein Symbol auf dem Slave nicht existiert? A: Trade wird nicht kopiert, Warnung im Log. Symbol-Mapping kann das Problem lösen.

Wenn Sie den MT5 zu MT5 Copier mögen, bitte ★★★★★ bewerten und Feedback hinterlassen – Updates kommen schneller.

Komplettanleitung zur Nutzung des Copier MT5 To MT5 EA

Ihr ultimativer MT5 zu MT5 Trade Copier

Einführung in automatisiertes Trade-Copying

Willkommen in der Welt des automatisierten Trade-Copying! Der Copier MT5 To MT5 EA ist ein leistungsstarker MT5 Trade Copier und Kontospiegelungs-Tool, das Trades automatisch von einem MetaTrader 5 Konto ("Master" / "Sender") zu einem anderen Konto ("Slave" / "Empfänger") kopiert.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt, von der Installation bis zur erweiterten Konfiguration. Am Ende können Sie Ihr eigenes robustes Copy-Trading-System sicher betreiben.

Revolutionäres Slave-Monitor-Feature

Ihr allsehendes Dashboard für Multi-Account-Management
Dieses Feature unterscheidet unseren lokalen Trade Copier von allen anderen!

Traditionelle Systeme lassen Sie im Unklaren über den Status der Slaves/Empfänger. Unser fortschrittlicher Slave-Monitor zeigt Echtzeit-Status aller Slaves/Empfänger in einem zentralen Dashboard.

Installation, Einrichtung und fortgeschrittenes Monitoring folgen analog zu den vorherigen Schritten…

Viel Spaß beim Kopieren!

