KS PropFirm and Broker Dashboard Pro

🎯 Aktualisierte Version 2.1 Static und Trailing beide Draw-Down-Level verfügbar in Max DD und Daily DD
KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Vorteile & Funktionen
🎯 Hauptzweck
Professionelles Trading-Dashboard für PropFirm-Challenge-Trader (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) zur Überwachung von Kontometriken, Regelkonformität und Verstoßstatus in Echtzeit.
✨ Hauptvorteile Automatische Berechnungen für Prop-Firmen- und Broker-Konten
1. Multi-Firmen-Kompatibilität Aber machen Sie es benutzerdefinierte Einstellung für mehr Zuverlässigkeit Details durch Haupt-Benutzer-Eingabe
- Vorkonfiguriert für mehr als 14 große Prop-Firmen (FTMO, MyForexFunds, E8 Funding, The5%ers, FundedNext, Apex, usw.)
- Automatisches Ausfüllen von firmenspezifischen Regeln mit einem Klick
- Benutzerdefinierter Regelmodus für jede Prop-Firma
2. Intelligente Erkennung von Konten
- Automatische Erkennung des Anfangssaldos aus der ersten Einzahlung in der Kontohistorie
- Keine manuelle Einrichtung erforderlich - einfach anhängen und loslegen
- Manuelle Überschreibungsoption verfügbar, falls erforderlich
3. Professionelle Gewinn-/Verlustverfolgung
- Schließt Swaps, Provisionen und Gebühren aus (nur reiner Handelsgewinn)
- Verfolgt Einzahlungen/Abhebungen separat
- Berechnet ROI (Rendite auf Investitionen)
- Bis zu 10 Jahre an historischen Daten (3.650 Tage)
4. Überwachung in Echtzeit
- Live-Aktien-Updates jede Sekunde
- Sofortige Neuberechnung bei Abschluss von Geschäften (über OnTrade-Ereignis)
- Zeigt gleitende P&L von offenen Positionen
- Leichte Performance (30-Sekunden-Anzeigeaktualisierung)
5. Keine Auswirkungen auf die Leistung
- Beeinträchtigt NICHT den EA-Handel
- Blockiert NICHT das MT5-Terminal
- Verursacht KEIN Hängenbleiben oder Einfrieren
- Nur-Lese-Indikator - modifiziert niemals Trades
- Optimierte Berechnungs-Engine mit Drosselung
- Kompatibel mit mehreren EAs gleichzeitig
🔥 Premium-Funktionen
Drawdown-Management
- Fester Drawdown (ab Anfangsbestand) oder Trailing Drawdown (ab Höchststand)
- Verfolgung des maximalen Drawdowns in Echtzeit mit visuellen Warnungen bei Überschreitung
- Tägliche Drawdown-Überwachung (wird um Mitternacht Serverzeit zurückgesetzt)
- Zeigt den verbleibenden Drawdown-Raum vor der Überschreitung an
- Prozentuale Berechnungen, die den Regeln der Wertpapierfirma entsprechen
Verfolgung von Konsistenzregeln
- Überwacht, ob der Gesamtgewinn den besten Tag um X% übersteigt
- Zeigt den Konsistenzwert in Echtzeit an
- Erweiterte Gewinntage-Analyse (Tage mit ≥0,5% Gewinn)
- Aufschlüsselung der Top 10 der profitabelsten Tage
- Automatische Konformitätsprüfung
Gewinnziel-System
- Visuelle Fortschrittsverfolgung in Richtung Gewinnziel
- Zeigt den verbleibenden Gewinn an
- Berechnet die erwartete Auszahlung mit Gewinnaufteilung
- Anpassbarer Zielprozentsatz
Intelligente Verletzungswarnungen
- Erkennung von Zustandsänderungen - Warnungen nur bei NEUEN Verstößen (kein Spam!)
- Push-Benachrichtigungen + Desktop-Warnungen + Ton
- Warnungen für: Max DD, Daily DD, Konsistenz, Max Daily Profit
- Verhindert Alarmflut mit intelligenter Statusverfolgung
Zähler für Handelstage
- Verfolgt die Gesamtzahl der Handelstage im Vergleich zum erforderlichen Minimum
- Zählt gewinnbringende Tage im Vergleich zu Verlusttagen
- Berechnung der Gewinnrate
- Verfolgung des besten/schlechtesten Tages
📊 Erweiterte Analytik
Leistungsmetriken
- Gewinnrate in Prozent
- Anzahl der Gewinn-/Verlusttage
- Bester Tagesgewinn
- Schlechtester Verlusttag
- Durchschnittlicher Tagesgewinn/Gewinn
- Gesamte Einlagen/Abhebungen
- Berechnung der Nettoeinlagen
- ROI-Prozentsatz
Gewinnaufteilungs-Rechner
- Zeigt Ihren Anteil gegenüber dem Anteil der Firma
- Anpassbarer Aufteilungsprozentsatz (Standard 80/20)
- Schätzung der Auszahlung in Echtzeit
- Aktualisierung bei steigendem Gewinn
Tägliche P&L-Aufschlüsselung
- Scrollbares Popup-Fenster mit Anzeige der letzten 30 Tage
- GuV-Verlauf mit Datumsstempel (Format TT.MM.JJJJ)
- Farbcodierte Gewinne/Verluste
- Zusammenfassende Statistiken (Gewinntage, Verlusttage, Gesamt)
- Älteste bis neueste chronologische Reihenfolge
Konsistenz-Aufschlüsselung
- Separates Popup-Fenster mit detaillierter Analyse
- Rangfolge der 10 profitabelsten Tage
- Aufschlüsselung der Konsistenzberechnung
- Erweiterte Metriken für Gewinntage
- Verfolgung der Mindestgewinnschwelle (0,5%-Regel)
🚀 Warum diesen Indikator wählen?
- All-in-One-Lösung - Keine Notwendigkeit für mehrere Tools
- Prop-Firmen-spezifisch - Entwickelt für herausfordernde Regeln, nicht für den generischen Handel
- Nicht aufdringlich - Beeinträchtigt niemals Ihre EAs oder Ihren Handel
- Professionelle Qualität - Wird von seriösen Händlern verwendet, die fundierte Challenges bestehen
- Hochgradig anpassbar - Passt sich den Regeln jeder Prop-Firma an
- Visuell und klar - Sofortiges Verständnis des Kontostatus
- Intelligente Warnungen - Sie wissen sofort, wenn Sie sich Gefahrenzonen nähern
- Bewährte Zuverlässigkeit - Optimierter Code, keine Performance-Probleme
Alle Ihre Vorschläge werden in zukünftigen Update-Segment je nach Bedarf Trader unterhalten.