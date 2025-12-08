KS PropFirm and Broker Dashboard Pro




🎯 Aktualisierte Version 2.1 Static und Trailing beide Draw-Down-Level verfügbar in Max DD und Daily DD



KS PropFirm Dashboard Pro 1.1 - Vorteile & Funktionen

🎯 Hauptzweck

Professionelles Trading-Dashboard für PropFirm-Challenge-Trader (FTMO, MyForexFunds, The5%ers, etc.) zur Überwachung von Kontometriken, Regelkonformität und Verstoßstatus in Echtzeit.

✨ Hauptvorteile Automatische Berechnungen für Prop-Firmen- und Broker-Konten

1. Multi-Firmen-Kompatibilität Aber machen Sie es benutzerdefinierte Einstellung für mehr Zuverlässigkeit Details durch Haupt-Benutzer-Eingabe

  • Vorkonfiguriert für mehr als 14 große Prop-Firmen (FTMO, MyForexFunds, E8 Funding, The5%ers, FundedNext, Apex, usw.)
  • Automatisches Ausfüllen von firmenspezifischen Regeln mit einem Klick
  • Benutzerdefinierter Regelmodus für jede Prop-Firma

2. Intelligente Erkennung von Konten

  • Automatische Erkennung des Anfangssaldos aus der ersten Einzahlung in der Kontohistorie
  • Keine manuelle Einrichtung erforderlich - einfach anhängen und loslegen
  • Manuelle Überschreibungsoption verfügbar, falls erforderlich

3. Professionelle Gewinn-/Verlustverfolgung

  • Schließt Swaps, Provisionen und Gebühren aus (nur reiner Handelsgewinn)
  • Verfolgt Einzahlungen/Abhebungen separat
  • Berechnet ROI (Rendite auf Investitionen)
  • Bis zu 10 Jahre an historischen Daten (3.650 Tage)

4. Überwachung in Echtzeit

  • Live-Aktien-Updates jede Sekunde
  • Sofortige Neuberechnung bei Abschluss von Geschäften (über OnTrade-Ereignis)
  • Zeigt gleitende P&L von offenen Positionen
  • Leichte Performance (30-Sekunden-Anzeigeaktualisierung)

5. Keine Auswirkungen auf die Leistung

  • Beeinträchtigt NICHT den EA-Handel
  • Blockiert NICHT das MT5-Terminal
  • Verursacht KEIN Hängenbleiben oder Einfrieren
  • Nur-Lese-Indikator - modifiziert niemals Trades
  • Optimierte Berechnungs-Engine mit Drosselung
  • Kompatibel mit mehreren EAs gleichzeitig

🔥 Premium-Funktionen

Drawdown-Management

  • Fester Drawdown (ab Anfangsbestand) oder Trailing Drawdown (ab Höchststand)
  • Verfolgung des maximalen Drawdowns in Echtzeit mit visuellen Warnungen bei Überschreitung
  • Tägliche Drawdown-Überwachung (wird um Mitternacht Serverzeit zurückgesetzt)
  • Zeigt den verbleibenden Drawdown-Raum vor der Überschreitung an
  • Prozentuale Berechnungen, die den Regeln der Wertpapierfirma entsprechen

Verfolgung von Konsistenzregeln

  • Überwacht, ob der Gesamtgewinn den besten Tag um X% übersteigt
  • Zeigt den Konsistenzwert in Echtzeit an
  • Erweiterte Gewinntage-Analyse (Tage mit ≥0,5% Gewinn)
  • Aufschlüsselung der Top 10 der profitabelsten Tage
  • Automatische Konformitätsprüfung

Gewinnziel-System

  • Visuelle Fortschrittsverfolgung in Richtung Gewinnziel
  • Zeigt den verbleibenden Gewinn an
  • Berechnet die erwartete Auszahlung mit Gewinnaufteilung
  • Anpassbarer Zielprozentsatz

Intelligente Verletzungswarnungen

  • Erkennung von Zustandsänderungen - Warnungen nur bei NEUEN Verstößen (kein Spam!)
  • Push-Benachrichtigungen + Desktop-Warnungen + Ton
  • Warnungen für: Max DD, Daily DD, Konsistenz, Max Daily Profit
  • Verhindert Alarmflut mit intelligenter Statusverfolgung

Zähler für Handelstage

  • Verfolgt die Gesamtzahl der Handelstage im Vergleich zum erforderlichen Minimum
  • Zählt gewinnbringende Tage im Vergleich zu Verlusttagen
  • Berechnung der Gewinnrate
  • Verfolgung des besten/schlechtesten Tages

📊 Erweiterte Analytik

Leistungsmetriken

  • Gewinnrate in Prozent
  • Anzahl der Gewinn-/Verlusttage
  • Bester Tagesgewinn
  • Schlechtester Verlusttag
  • Durchschnittlicher Tagesgewinn/Gewinn
  • Gesamte Einlagen/Abhebungen
  • Berechnung der Nettoeinlagen
  • ROI-Prozentsatz

Gewinnaufteilungs-Rechner

  • Zeigt Ihren Anteil gegenüber dem Anteil der Firma
  • Anpassbarer Aufteilungsprozentsatz (Standard 80/20)
  • Schätzung der Auszahlung in Echtzeit
  • Aktualisierung bei steigendem Gewinn

Tägliche P&L-Aufschlüsselung

  • Scrollbares Popup-Fenster mit Anzeige der letzten 30 Tage
  • GuV-Verlauf mit Datumsstempel (Format TT.MM.JJJJ)
  • Farbcodierte Gewinne/Verluste
  • Zusammenfassende Statistiken (Gewinntage, Verlusttage, Gesamt)
  • Älteste bis neueste chronologische Reihenfolge

Konsistenz-Aufschlüsselung

  • Separates Popup-Fenster mit detaillierter Analyse
  • Rangfolge der 10 profitabelsten Tage
  • Aufschlüsselung der Konsistenzberechnung
  • Erweiterte Metriken für Gewinntage
  • Verfolgung der Mindestgewinnschwelle (0,5%-Regel)


    🚀 Warum diesen Indikator wählen?

    1. All-in-One-Lösung - Keine Notwendigkeit für mehrere Tools
    2. Prop-Firmen-spezifisch - Entwickelt für herausfordernde Regeln, nicht für den generischen Handel
    3. Nicht aufdringlich - Beeinträchtigt niemals Ihre EAs oder Ihren Handel
    4. Professionelle Qualität - Wird von seriösen Händlern verwendet, die fundierte Challenges bestehen
    5. Hochgradig anpassbar - Passt sich den Regeln jeder Prop-Firma an
    6. Visuell und klar - Sofortiges Verständnis des Kontostatus
    7. Intelligente Warnungen - Sie wissen sofort, wenn Sie sich Gefahrenzonen nähern
    8. Bewährte Zuverlässigkeit - Optimierter Code, keine Performance-Probleme
      Alle Ihre Vorschläge werden in zukünftigen Update-Segment je nach Bedarf Trader unterhalten.

Dieser Indikator ist ein Muss für jeden ernsthaften Prop-Firma Händler suchen, um Herausforderungen effizient zu bestehen, während das volle Bewusstsein für alle Regeln und Metriken! 🏆

