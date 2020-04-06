Alpha Cerberus Manager
- Asesores Expertos
- Andreas Smigadis
- Versión: 1.4
- Actualizado: 26 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Visión general
Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4.
Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico.
El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles).
Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el trailing stop (cuando están activados).
Qué hace la herramienta
El panel calcula el tamaño del lote a partir de un modelo de riesgo elegido (riesgo porcentual o riesgo de efectivo fijo) y su distancia de Stop Loss.
Proporciona controles en el gráfico para órdenes a mercado y pendientes (compra/venta, límite/stop).
Una vez abierta una posición, puede ayudar a gestionarla con reglas de punto muerto, trailing stop y cierre parcial (opcionales).
También incluye acciones masivas para una reducción manual del riesgo más rápida (cierre por tipo/estado de beneficios, según se habilite).
Las comprobaciones de validación pueden ayudar a reducir errores comunes en las órdenes (margen/límites de lote/distancia SL-TP, dependiendo de las reglas del broker).
Características principales
-
Tamaño de lote basado en el riesgo (% de riesgo o riesgo de efectivo fijo)
-
Controles de ejecución en el gráfico para órdenes de mercado y pendientes
-
Herramientas de gestión: break-even, trailing stop, cierre parcial (opcional)
-
Gestión multiposición: seleccionar posición, cerrar % / cerrar parte, mover SL/TP
-
Acciones de cierre masivo (todas / compras / ventas / rentables / perdedoras, si están activadas)
-
Ajustes opcionales en función del diferencial para la visualización/manipulación de la distancia SL/TP (según se proporcione)
-
Visualización de la información de la cuenta (saldo/patrimonio neto/margen libre, límites del corredor si están disponibles)
Gestión de riesgos y notas de seguridad
Se trata de una herramienta manual. Las decisiones de negociación son su responsabilidad.
La negociación implica riesgo, y las pérdidas son posibles.
Los cálculos de riesgo dependen de las especificaciones correctas del símbolo (tamaño del contrato, valor del tick, dígitos) y de su entrada de Stop Loss.
Los resultados de ejecución pueden diferir debido al spread, deslizamiento, recotizaciones y reglas de nivel de stop del broker.
Las funciones de trailing stop y autogestión requieren que el terminal permanezca en funcionamiento (VPS es opcional).
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar la herramienta en una cuenta real.
Entradas
Riesgo y tamaño
-
Modo de riesgo: riesgo porcentual o riesgo de efectivo fijo
-
Valor de riesgo por defecto y ajustes de cálculo
-
Límites de lote / topes de seguridad (si se proporcionan)
Colocación de órdenes
-
Stop Loss / Take Profit por defecto
-
Opciones de órdenes pendientes (gestión de límites/paradas)
-
Configuración de deslizamiento (si se proporciona)
Gestión de operaciones
-
Ajustes de punto muerto (activación/desplazamiento, si se proporciona)
-
Ajustes de trailing stop (inicio/paso/distancia, si se proporciona)
-
Ajustes de cierre parcial automático (activación R-múltiple y % para cerrar, si se proporciona)
Panel y pantalla
-
Opciones de activación/desactivación y diseño del panel
-
Opciones de visualización de la información (estadísticas de la cuenta, información del símbolo)
Instalación
-
Instale el producto en MetaTrader 4 desde el Market y reinicie el terminal si es necesario.
-
Abra cualquier gráfico (cualquier símbolo/marco temporal) y conecte Alpha Cerberus Manager.
-
En la ventana de configuración, active "Permitir trading en vivo". Habilite "Permitir importaciones DLL" sólo si su construcción lo requiere específicamente.
-
Confirme que el panel está visible y que la información de la cuenta/símbolo se está actualizando.
-
Establezca su modo de riesgo preferido y los parámetros por defecto (empiece de forma conservadora).
-
Pruebe primero las funciones de colocación y gestión de órdenes en una cuenta demo.
Evaluación recomendada
Verifique que el tamaño del lote se ajusta a sus expectativas comparando el % de riesgo, la distancia SL y el tamaño de lote calculado.
Pruebe las órdenes de mercado y pendientes en una cuenta demo para confirmar las reglas del broker (lote mínimo, nivel de stop, ejecuciones).
Si utiliza la automatización de trailing stop / cierre parcial, mantenga el terminal en funcionamiento y confirme que las acciones se producen según lo esperado.
Pruebe la herramienta en diferentes símbolos para confirmar que el valor del tick y las especificaciones del contrato son gestionados correctamente por su broker.
Utilice las opciones de gestión más avanzadas sólo después de comprender cómo se comportan en los spreads y la volatilidad en tiempo real.
Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Funciona con la mayoría de los brokers y tipos de cuenta soportados por MT4.
Se adjunta a un gráfico por terminal. El panel puede gestionar posiciones según su diseño y sus permisos.
Las especificaciones de los símbolos y las reglas de ejecución del broker pueden afectar a los cálculos y a la gestión de las órdenes.
FAQ
P: ¿El panel opera automáticamente o genera señales?
R: No. Es un panel manual. Usted inicia las acciones y el panel le ayuda con los cálculos y la gestión.
P: ¿Puede gestionar múltiples operaciones abiertas?
R: Sí, incluye herramientas para seleccionar y gestionar posiciones (cierre parcial, mover SL/TP, acciones masivas), dependiendo de su configuración.
P: ¿Por qué el tamaño del lote calculado difiere de mis expectativas?
R: Compruebe la configuración del contrato del símbolo, el valor del tick, la distancia del SL y si el broker utiliza dígitos/tamaños de contrato diferentes.
P: ¿Funcionan el trailing stop y el cierre parcial automático si MT4 está cerrado?
R: No. Estas funciones requieren que el terminal esté funcionando.
P: ¿Necesito "Permitir importaciones DLL"?
R: Sólo habilítelo si su construcción lo requiere. Si no es necesario, manténgalo desactivado.
P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.
Registro de cambios
-
El historial de versiones está disponible en la pestaña "Versiones" del Mercado.