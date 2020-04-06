Alpha Cerberus Manager

Visión general
Alpha Cerberus Manager es un panel de trading manual para MetaTrader 4.
Se ejecuta en un gráfico y le ayuda a colocar y gestionar operaciones con cálculos basados en el riesgo y controles en el gráfico.
El panel no genera señales de trading y no opera por sí mismo. Todas las acciones son iniciadas por el usuario (botones/controles).
Puede ayudarle con el dimensionamiento de posiciones, la colocación de órdenes, los cierres parciales y tareas de gestión como el punto muerto y el trailing stop (cuando están activados).

Qué hace la herramienta
El panel calcula el tamaño del lote a partir de un modelo de riesgo elegido (riesgo porcentual o riesgo de efectivo fijo) y su distancia de Stop Loss.
Proporciona controles en el gráfico para órdenes a mercado y pendientes (compra/venta, límite/stop).
Una vez abierta una posición, puede ayudar a gestionarla con reglas de punto muerto, trailing stop y cierre parcial (opcionales).
También incluye acciones masivas para una reducción manual del riesgo más rápida (cierre por tipo/estado de beneficios, según se habilite).
Las comprobaciones de validación pueden ayudar a reducir errores comunes en las órdenes (margen/límites de lote/distancia SL-TP, dependiendo de las reglas del broker).

Características principales

  • Tamaño de lote basado en el riesgo (% de riesgo o riesgo de efectivo fijo)

  • Controles de ejecución en el gráfico para órdenes de mercado y pendientes

  • Herramientas de gestión: break-even, trailing stop, cierre parcial (opcional)

  • Gestión multiposición: seleccionar posición, cerrar % / cerrar parte, mover SL/TP

  • Acciones de cierre masivo (todas / compras / ventas / rentables / perdedoras, si están activadas)

  • Ajustes opcionales en función del diferencial para la visualización/manipulación de la distancia SL/TP (según se proporcione)

  • Visualización de la información de la cuenta (saldo/patrimonio neto/margen libre, límites del corredor si están disponibles)

Gestión de riesgos y notas de seguridad
Se trata de una herramienta manual. Las decisiones de negociación son su responsabilidad.
La negociación implica riesgo, y las pérdidas son posibles.
Los cálculos de riesgo dependen de las especificaciones correctas del símbolo (tamaño del contrato, valor del tick, dígitos) y de su entrada de Stop Loss.
Los resultados de ejecución pueden diferir debido al spread, deslizamiento, recotizaciones y reglas de nivel de stop del broker.
Las funciones de trailing stop y autogestión requieren que el terminal permanezca en funcionamiento (VPS es opcional).
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar la herramienta en una cuenta real.

Entradas
Riesgo y tamaño

  • Modo de riesgo: riesgo porcentual o riesgo de efectivo fijo

  • Valor de riesgo por defecto y ajustes de cálculo

  • Límites de lote / topes de seguridad (si se proporcionan)

Colocación de órdenes

  • Stop Loss / Take Profit por defecto

  • Opciones de órdenes pendientes (gestión de límites/paradas)

  • Configuración de deslizamiento (si se proporciona)

Gestión de operaciones

  • Ajustes de punto muerto (activación/desplazamiento, si se proporciona)

  • Ajustes de trailing stop (inicio/paso/distancia, si se proporciona)

  • Ajustes de cierre parcial automático (activación R-múltiple y % para cerrar, si se proporciona)

Panel y pantalla

  • Opciones de activación/desactivación y diseño del panel

  • Opciones de visualización de la información (estadísticas de la cuenta, información del símbolo)

Instalación

  1. Instale el producto en MetaTrader 4 desde el Market y reinicie el terminal si es necesario.

  2. Abra cualquier gráfico (cualquier símbolo/marco temporal) y conecte Alpha Cerberus Manager.

  3. En la ventana de configuración, active "Permitir trading en vivo". Habilite "Permitir importaciones DLL" sólo si su construcción lo requiere específicamente.

  4. Confirme que el panel está visible y que la información de la cuenta/símbolo se está actualizando.

  5. Establezca su modo de riesgo preferido y los parámetros por defecto (empiece de forma conservadora).

  6. Pruebe primero las funciones de colocación y gestión de órdenes en una cuenta demo.

Evaluación recomendada
Verifique que el tamaño del lote se ajusta a sus expectativas comparando el % de riesgo, la distancia SL y el tamaño de lote calculado.
Pruebe las órdenes de mercado y pendientes en una cuenta demo para confirmar las reglas del broker (lote mínimo, nivel de stop, ejecuciones).
Si utiliza la automatización de trailing stop / cierre parcial, mantenga el terminal en funcionamiento y confirme que las acciones se producen según lo esperado.
Pruebe la herramienta en diferentes símbolos para confirmar que el valor del tick y las especificaciones del contrato son gestionados correctamente por su broker.
Utilice las opciones de gestión más avanzadas sólo después de comprender cómo se comportan en los spreads y la volatilidad en tiempo real.

Compatibilidad
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4).
Funciona con la mayoría de los brokers y tipos de cuenta soportados por MT4.
Se adjunta a un gráfico por terminal. El panel puede gestionar posiciones según su diseño y sus permisos.
Las especificaciones de los símbolos y las reglas de ejecución del broker pueden afectar a los cálculos y a la gestión de las órdenes.

FAQ
P: ¿El panel opera automáticamente o genera señales?
R: No. Es un panel manual. Usted inicia las acciones y el panel le ayuda con los cálculos y la gestión.

P: ¿Puede gestionar múltiples operaciones abiertas?
R: Sí, incluye herramientas para seleccionar y gestionar posiciones (cierre parcial, mover SL/TP, acciones masivas), dependiendo de su configuración.

P: ¿Por qué el tamaño del lote calculado difiere de mis expectativas?
R: Compruebe la configuración del contrato del símbolo, el valor del tick, la distancia del SL y si el broker utiliza dígitos/tamaños de contrato diferentes.

P: ¿Funcionan el trailing stop y el cierre parcial automático si MT4 está cerrado?
R: No. Estas funciones requieren que el terminal esté funcionando.

P: ¿Necesito "Permitir importaciones DLL"?
R: Sólo habilítelo si su construcción lo requiere. Si no es necesario, manténgalo desactivado.

P: ¿Dónde puedo obtener soporte?
R: El soporte se proporciona a través de comentarios MQL5 o mensajes MQL5 solamente.

Registro de cambios

  • El historial de versiones está disponible en la pestaña "Versiones" del Mercado.


