Swing High Low PO Zone

5

EinSwing-Trading Expert Advisor für MT5, der automatischLimit-Orders an Marktschwungpunktenplatziertund Positionen mit einemRecovery-Systemverwaltet.

Modus A - NETTING: Schließt die Verlustposition und eröffnet die Gegenposition (Close & Reverse)
Modus B - HEDGING: Lässt die Verlustposition offen und fügt die Gegenposition hinzu (Averaging)


  1. Erkennt Swing-Hochs/Tiefs ( Spitzen und Täler im Preis)

  2. Platziert Pending Orders an diesen Swing-Punkten mit einem konfigurierbaren Offset

  3. Verwaltet Verlustpositionen mit einem mehrstufigen Wiederherstellungssystem

Bewertungen 1
FinnNZ
266
FinnNZ 2025.12.14 01:28 
 

I have now tested and optimised this product and will try it this coming week, keeping my eye on it. I have to say that if the expert works even close to as well as on backtest, it is truly a professional level, logical and profitable hedging EA. I will write my feedback after a couple of weeks again. Thank you very much for making this EA available to us. All my respect to you.

FREE
