Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe Send a private message to me after purchase;



[LINK] Screenshot tutorials are in the comment section of the EA

Lux Oro ist Ihr engagierter, leistungsstarker Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu EAs, die sich auf überzogene KI- oder neuronale Netzwerk-Moden verlassen, basiert Lux Oro auf einer Grundlage reiner, disziplinierter technischer Analyse und bietet eine transparente und zuverlässige Strategie für ernsthafte Trader.

Dieser EA ist vollständig anpassbar und passt sich den spezifischen Instrumenten-Namenskonventionen Ihres Brokers an. Lux Oro ist brokerunabhängig und unterstützt Hedging, was seine Vielseitigkeit in verschiedenen Handelsumgebungen gewährleistet.

Zum Schutz Ihres Kapitals integriert Lux Oro wesentliche Risikomanagementfunktionen, einschließlich TrailStop. Dies hilft, Gewinne zu sichern und den Drawdown zu minimieren, perfekt für Trader, die sich auf konstante Performance und langfristige Zuverlässigkeit auf dem Goldmarkt konzentrieren.

________________________________________

Recommended Setup: