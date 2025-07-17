Lux Oro
Lux Oro: Precision Gold Trading for the H1 Timeframe
Lux Oro ist Ihr engagierter, leistungsstarker Expert Advisor (EA), der ausschließlich für den Handel mit Gold (XAUUSD) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu EAs, die sich auf überzogene KI- oder neuronale Netzwerk-Moden verlassen, basiert Lux Oro auf einer Grundlage reiner, disziplinierter technischer Analyse und bietet eine transparente und zuverlässige Strategie für ernsthafte Trader.
Dieser EA ist vollständig anpassbar und passt sich den spezifischen Instrumenten-Namenskonventionen Ihres Brokers an. Lux Oro ist brokerunabhängig und unterstützt Hedging, was seine Vielseitigkeit in verschiedenen Handelsumgebungen gewährleistet.
Zum Schutz Ihres Kapitals integriert Lux Oro wesentliche Risikomanagementfunktionen, einschließlich TrailStop. Dies hilft, Gewinne zu sichern und den Drawdown zu minimieren, perfekt für Trader, die sich auf konstante Performance und langfristige Zuverlässigkeit auf dem Goldmarkt konzentrieren.
Recommended Setup:
- Attach EA to the XAUUSD H1 chart only.
- Use a low-spread, standard account (e.g., IC Markets or any similar broker).
- Supports hedging strategies – no restrictions on your trading style.
Merita 5 stelle.perché il supporto è abbastanza efficiente e rapido! Mi ha inviato ottimizzazione per il mio broker . Per il momento non ho mai perso. Ho iniziato con 200 dollari e ho profitto di 180$ in una settimana! Credo che non possa funzionare con tutti i broker! Ho installato Lux su Pu prime e non mi ha aperto posizioni pur alzando lo spread a 35. Lo sto usando con VTMARKET/ ULTIMA Market e Roboforex e funziona. Vince il 70% delle volte ma quando non vince perde circa 22 dollari. Grazie