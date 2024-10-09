Viking Strategy Signal Indicator

5

Natürlich! Hier ist die professionelle Übersetzung auf Deutsch deiner Produktbeschreibung für den MQL5-Marktplatz – klar, überzeugend und verkaufsstark:

🚀 Viking Strategy Indicator – Das Herzstück des BT 3.0-Systems

Der Viking Strategy Indicator ist nicht nur ein weiterer Indikator…
Er ist eine der zentralen Säulen des revolutionären Handelssystems BT 3.0, entwickelt, um das Trading-Erlebnis für Anfänger wie auch Profis grundlegend zu verändern.

🧠 BT 3.0 ist weit mehr als nur ein Tool:
Es ist eine vollständige, halbautomatische und automatische Handelslösung, die 6 leistungsstarke Indikatoren sowie einen intelligenten Trading-Assistenten kombiniert, der den Markt analysiert, Signale erkennt, Alarme sendet und automatisch Trades auf Basis der besten Handelsstrategien ausführt.

✅ Was Sie mit dem Viking Strategy Indicator erhalten:

🔹 Automatische Analyse von Marktchancen basierend auf bewährter und getesteter Logik
🔹 Echtzeit-Benachrichtigungen, damit Sie keinen strategischen Einstieg verpassen
🔹 Nahtlose Integration mit den weiteren BT 3.0-Modulen:

  • Und natürlich der intelligente BT 3.0-Assistent

💡 Die Ergebnisse? Sie gewinnen auf ganzer Linie:

✅ Kein ständiges Sitzen vor dem Bildschirm mehr
✅ Mehr Disziplin, Präzision und Zeitersparnis
✅ Zugriff auf ein intelligentes und vollständig vernetztes Handelssystem
✅ Sie treffen Ihre Entscheidungen mit Sicherheit, unterstützt von der Stärke des BT 3.0

🎯 Dieses Produkt ist perfekt für Sie, wenn:
✔️ Sie eine zuverlässige Handelsstrategie suchen
✔️ Sie wenig Zeit für Analyse und Trade-Management haben
✔️ Sie Ihre Entscheidungen intelligent automatisieren möchten, ohne die Kontrolle zu verlieren

🔥 Schließen Sie sich den Tradern an, die sich bereits für strategische Intelligenz entschieden haben.
Installieren Sie den Viking Strategy Indicator, tauchen Sie ein in das BT 3.0-Universum und bringen Sie Ihr Trading auf ein neues Level.


📦 Warum ist nur der Viking Strategy Indicator im Market veröffentlicht?

BT 3.0 ist mehr als nur ein Indikator – es ist eine komplette Trading-Lösung in Form eines Systems.
Aufgrund technischer Einschränkungen der Plattform ist es nicht möglich, das gesamte System als ein einzelnes Produkt auf dem MQL5-Market bereitzustellen.

Deshalb habe ich mich entschieden, nur den wichtigsten und zentralen Indikator zu veröffentlichen:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator, das Herzstück des BT 3.0-Systems.

💰 Der angezeigte Preis (699,99 $) umfasst mehr als nur einen Indikator

Mit diesem Preis erhalten Sie den vollständigen Zugang zum gesamten BT 3.0-System, inklusive:
✔️ Dem Viking Strategy Indicator
✔️ Allen ergänzenden Tools (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK usw.)
✔️ Persönlicher Unterstützung
✔️ Zugriff auf interne Strategien und Bestätigungstools für die Signale

🔑 Nach dem Kauf

Nach dem Kauf über den MQL5 Market erhalten Sie:
✅ Alle restlichen Module des BT 3.0-Systems
✅ Unterstützung bei Installation und Einrichtung
Persönliche Begleitung, damit Sie das System effektiv nutzen können

🔥 Mit dem Kauf des Viking Strategy Indicators erwerben Sie das gesamte BT 3.0-System.
Sie kaufen nicht nur einen Indikator, sondern investieren in eine intelligente, professionelle und vollständige Trading-Lösung.

Bewertungen 1
ryanchan000
737
ryanchan000 2025.01.07 13:52 
 

The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.

Empfohlene Produkte
TransitBlueOcean
Bonginkosi Innocent Khumalo
5 (1)
Indikatoren
TransitBlueOcean ist ein Indikatorsystem, das die Wellenmuster des Ozeans nutzt, um zu wissen, wann man kaufen und wann man verkaufen sollte. Das Indikatorsystem ist sehr mächtig wie die Meereswellen. Treten Sie dem mql5-Kanal für TransitBlueOcean bei https://www.mql5.com/en/channels/transitblueocean Wie man es benutzt: Zoomen Sie so, dass der Ozean auf Ihrem Chart erscheint. Kaufen Sie, wenn Sie die Kerze sehen, die über der Meereswelle steht (Kaufsignal). Verkaufen Sie, wenn Sie die Kerzen n
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indikatoren
Fortgeschrittenes Handelschaos Der Hauptzweck des Indikators ist es, dem Händler zu helfen, die von Bill Williams in seinen Büchern beschriebenen Signale zu erkennen, um eine schnelle und richtige Handelsentscheidung zu treffen. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergierender Balken(DB) 3) Zweites Sage Signal - der dritte aufeinanderfolgende Awesome Oscillator Balken 4) Funktionierende Fraktale (Fraktale, die oberhalb/unterhalb der roten Stirn funktionierten) 5) Drei Balkeneinfärbungsmodi
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Indikatoren
Der fehlende Vorteil, den Sie brauchen, um Ausbrüche wie ein Profi zu fangen. Folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-System, das die stärksten Ausbrüche erkennt! Entdecken Sie Marktmuster, die auf der Grundlage einer bewährten und getesteten Strategie massive Gewinne generieren. Entriegeln Sie Ihren seriösen Vorsprung Wichtige Informationen hier www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Die zuverlässige Expert Advisor Version Automatisieren Sie Breakout EDGE Signale mit "EA Breakout EDGE" Hier klick
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
IQuantum
Evgeniy Scherbina
Indikatoren
Der Indikator IQuantum zeigt Handelssignale für 10 Symbole im Tageschart an: AUDCAD, AUDUSD, EURUSD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF und USDJPY. Signale des Indikators werden von 2 neuronalen Modellen erzeugt, die unabhängig voneinander trainiert wurden. Die Inputs für die neuronalen Modelle sind normalisierte Preise der Symbole, sowie Preise von Gold, Silber und Markern des aktuellen Tages. Jedes neuronale Modell wurde auf 2 Arten trainiert. Der ultimative Modus ist ein überang
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
Indikatoren
SlopeChannelB – ein technisches Analysewerkzeug, das einen geneigten Preisbewegungskanal erstellt und einzigartige Möglichkeiten bietet, den aktuellen Marktstatus zu bewerten und Handelssignale zu finden. Hauptmerkmale des Indikators: Geneigter Preisbewegungskanal : Der Indikator hilft dabei, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu visualisieren, die mögliche Umkehrpunkte oder die Fortsetzung des Trends anzeigen können. Verschiedene Linienfarben und Hintergrundhervorhebung : Geneigte Unte
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Visual Vortex Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Entfesseln Sie die Kraft der Marktdynamik mit dem Vortex-Indikator! Der Visual Vortex Indicator ist Ihr fortschrittliches Werkzeug zur Entschlüsselung von Markttrends, Umkehrungen und Momentumverschiebungen. Mit einem Preis von $65 bietet dieser Indikator einen umfassenden Überblick über das Marktverhalten, aber er ist so konzipiert, dass Sie ihn entsprechend Ihrer individuellen Handelsstrategie feinabstimmen und optimieren können. Was macht ihn so einzigartig? Der Vortex-Indikator basiert auf
True Trend Oscillator Pro
Pavel Golovko
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein Zero-Lag-Indikator und zeigt die Stärke der Trendänderung an. True Trend Oscillator Pro funktioniert am besten in Kombination mit True Trend Moving Average Pro, der den genauen Trend anzeigt. Der Oszillatorwert ist die exakte Preisänderung in der gegebenen Trendrichtung. True Trend Moving Average Pro: https://www.mql5.com/en/market/product/103586 Wenn Sie den Eingabeparameter PERIOD auf 1 setzen, wird dieser Indikator zu einem Scharfschützen für binäre Optionen. Die
FREE
Full Trend Killer
Tete Adate Adjete
Indikatoren
FULL TREND KILLER ist ein Indikator, der auf den Bollingen-Bändern basiert und einfach zu verwenden ist. Es müssen keine internen Anpassungen vorgenommen werden. Er wurde speziell für synthetische Indizes entwickelt, funktioniert aber auch gut bei Forex Assets. Der beste Zeitrahmen für synthetische Indizes ist M15, dies ist nur ein Tipp, aber er kann auf allen Zeitrahmen verwendet werden. Einstellungen : BANDS PERIOD Push-Benachrichtigung E-Mail-Benachrichtigung Akustisches Warnsignal
All about ICT time and price
Minh Truong Pham
Indikatoren
Alles über Zeit und Preis bei ICT. Dieser Indikator bietet einen umfassenden Überblick über ICT-Killzones, Silver Bullet-Zeiten und ICT-Makros und verbessert so Ihre Handelserfahrung. In diesen Zeitfenstern sucht der Preis entweder nach Liquidität oder nach Ungleichgewichten und Sie finden oft die energischsten Preisbewegungen und Wendepunkte. Merkmale: Automatische Anpassung: Die ICT Killzones passen sich auf intelligente Weise an das von Ihnen verwendete Chart an. Für Forex-Charts folgt sie de
Ultimate Candle Patterns
Wojciech Daniel Knoff
Indikatoren
Schauen Sie sich meinen TRADE PLANNER MT5 an - dringend empfohlen, um Kontoszenarien zu antizipieren, bevor Sie Geld riskieren. Dies ist ein tabellenbasierter Indikator für MetaTrader 5 mit mehreren Symbolen und Zeitrahmen, der 46 Arten von Candlestick-Formationen identifiziert. Jede Formation ist zur leichteren Erkennung mit einem eigenen Bild versehen. Der Indikator umfasst beliebte Muster wie Engulfing, Hammer, Three Line Strike, Piercing und Doji-ähnliche Kerzen. Sie können die vollständige
Inguz
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Ing (inguz,ingwar) - 23-ich RUNE des älteren futhark ᛝ, Unicode+16DD. Fügen Sie Ihren Handelsstrategien etwas Runenmagie hinzu. Die richtige Markierung des Tagescharts zeigt Ihnen die guten Momente für den Gegentrendhandel an. Einfach zu bedienen, hat eine hohe Effizienz in volatilen Bereichen. Seien Sie vorsichtig bei seitlichen Bewegungen. Die Signale ᛝ werden erzeugt, wenn sich die Hauptlinien der Konstruktion kreuzen. Roter Pfeil nach unten - Verkauf empfohlen Blauer Pfeil nach oben - Ka
R trend sync indicator
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
r-Trend Sync Indikator ist ein manuelles Handelssystem für Märkte mit hoher Volatilität. Hauptmerkmale des Systems : Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Analyse umfangreicher historischer Daten (ab 1995 für EURUSD & EURJPY und ab 2004 für XAUUSD), die die Identifizierung allgemeiner Muster im Verhalten dieser Paare über eine breite Palette von Zeitrahmen gewährleistet. Durch die Analyse historischer Daten konnte das System lernen, Marktauslöser für mittelfristige Trends und Zyklen zu
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
TREND LINES Scalper Professioneller Indikator ÜBERBLICK Trend Lines Scalper ist ein hochpräziser, fortschrittlicher Indikator, der speziell für professionelle Trader entwickelt wurde, die ihre Scalping-Möglichkeiten durch die automatische Erkennung von Trendlinien und Signalen mit hoher Wahrscheinlichkeit maximieren möchten. Dieser leistungsstarke Algorithmus kombiniert die klassische technische Analyse mit moderner Technologie, identifiziert automatisch Preismuster und generiert präzise Ec
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indikatoren
Wir stellen den revolutionären MT5-Indikator DARWIN Assistant   vor – Ihr ultimativer Zugang zur Welt des erfolgreichen Handels! DARWIN Assistant   wurde mit Präzision und Fachwissen entwickelt und verfolgt eine spezielle Strategie, die die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher technischer Indikatoren – RSI, Stochastik, CCI und Trends – über alle Zeitrahmen hinweg nutzt. Machen Sie sich auf ein außergewöhnliches Handelserlebnis gefasst, denn dieser hochmoderne Indikator bietet Ihnen die genauest
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator erkennt Divergenzsignale - die Abweichungen zwischen den Kursspitzen und den Werten des MACD-Oszillators. Die Signale werden als Pfeile im Zusatzfenster angezeigt und werden durch Meldungen in einem Pop-up-Fenster, E-Mails und Push-Benachrichtigungen aufrechterhalten. Die Bedingungen, die das Signal gebildet haben, werden durch Linien auf dem Chart und im Indikatorfenster angezeigt. Die Parameter des Indikators MacdFast - schnelle MACD-Linienperiode MacdSlow - langsamer MACD-Linie
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Delphin-Indikator Entschlüsseln Sie den Rhythmus des Marktes mit dem Visual Dolphin Indicator, Ihrem ultimativen Werkzeug, um Markttrends mit Klarheit und Zuversicht zu erkennen und zu nutzen. Dieser Indikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde, eliminiert das Rauschen und das Rätselraten und liefert kristallklare Kauf- und Verkaufssignale direkt auf Ihrem Chart. Die Logik hinter den Wellen Das Herzstück des Visual Dolphin Indicator ist ein ausgek
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Stochastic Multicurrency Scanner Dashboard MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um mehrere Währungspaare und Zeitrahmen mithilfe des Stochastik-Oszillators zu überwachen. Es organisiert Signale in einem Rasterformat und zeigt den Status jedes Symbols in Zeitrahmen von M1 bis MN1 an. Trader können bestimmte Zeitrahmen aktivieren oder deaktivieren, um sie an ihre Strategien anzupassen. Die MT4-Version ist hier verfügbar: Stochastic Oscillator Multicurrency Scanner MT4 Für detai
Mega Spikes Max
Niccyril Chirindo
1 (2)
Indikatoren
Mega Spikes Max ist ein spezialisierter Indikator für synthetische Boom- und Crash-Indizes, der Handelssignale mit automatischen Warnmeldungen erzeugt. Merkmale Der Indikator analysiert die Marktbedingungen mit Hilfe proprietärer Algorithmen und zeigt Kauf-/Verkaufspfeile direkt auf dem Chart an. Er arbeitet speziell mit Boom- und Crash-Indizes auf dem M5-Zeitrahmen. Die Signalerzeugung kombiniert mehrere technische Analysemethoden, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Das Sys
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indikatoren
MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3 Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. MercariaPattern1-2-3 verfolgt die Kursbewegung, erkennt dreibeinige 1-2-3-Strukturen und hebt den Moment hervor, in dem das Szenario durch einen Ausbruch aus einem wichtigen Niveau bestätigt wird. Der Indikator kombiniert lokale Ausschläge zu einer kompakten 0-1-2-3 Figur, erkennt dreibeinige 1-2-3 Str
Ichimoku Advanced Free
Hoang Ngoc Thach
Indikatoren
Ichimoku Kinko Hyo ist ein speziell für den Trendhandel entwickeltes Charting-System, das in fast allen handelbaren Märkten erfolgreich eingesetzt wurde. Es ist in vielerlei Hinsicht einzigartig, aber seine Hauptstärke liegt in der Verwendung mehrerer Datenpunkte, die dem Händler einen tieferen, umfassenderen Einblick in das Kursgeschehen ermöglichen. Diese tiefere Sichtweise und die Tatsache, dass Ichimoku ein sehr visuelles System ist, ermöglichen es dem Händler, auf einen Blick" die Handels-S
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
Experten
Trend Catcher EA Pro — Basierend auf dem beliebten Trend Catcher Indikator und nach zahlreichen Anfragen ist nun endlich der Trend Catcher EA verfügbar. Ein Expert Advisor der neuen Generation, der algorithmusgesteuerte Automatisierung mit direkter manueller Kontrolle verbindet — für volle Kontrolle über den Markt. Schnell, anpassungsfähig und entwickelt für Trader, die Klarheit, Leistung und Entscheidungsfreiheit schätzen. Speziell für EURUSD auf realen Tickdaten (99,9%) entwickelt und optimier
FREE
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experten
NEUES PROMO: Nur noch wenige Exemplare zum Preis von 349$ verfügbar Nächster Preis: 449$ Schauen Sie sich unbedingt unser " Ultimatives EA-Kombi-Paket " in unserem Promo-Blog an ! Gecko verfolgt eine einfache, aber sehr effektive und bewährte Strategie, die nach wichtigen aktuellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sucht und die Ausbrüche handeln wird . Es handelt sich um ein "echtes" Handelssystem, was bedeutet, dass es einen SL zum Schutz des Kontos verwendet und keine gefährlichen Techn
Di Napoli MACD MT5
Samil Bozuyuk
4.33 (6)
Indikatoren
Nicht-proprietäre Studie von Joe Dinapoli, die zur Trendanalyse verwendet wird. Der Indikator gibt Trendsignale, wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchdringt. Diese Signale bleiben erhalten, bis eine weitere Durchdringung erfolgt. Das Signal wird am Ende der Periode bestätigt. Er ist für alle Zeitrahmen anwendbar. Parameter Fast EMA: Periode des schnellen gleitenden Durchschnitts. Slow EMA: Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts. Signal EMA: Periode der Signallinie. ***********
FREE
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indikatoren
ROMAN5 Time Breakout Indicator zeichnet automatisch die Boxen für tägliche Unterstützungs- und Widerstandsausbrüche. Er hilft dem Benutzer zu erkennen, ob er kaufen oder verkaufen soll. Er verfügt über einen Alarm, der ertönt, sobald ein neues Signal erscheint. Ihre E-Mail-Adresse und die Einstellungen für den SMTP-Server sollten im Einstellungsfenster der Registerkarte "Mailbox" in Ihrem MetaTrader 5 angegeben werden. Blauer Pfeil nach oben = Kaufen. Roter Pfeil nach unten = Verkaufen. Sie könn
FREE
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indikatoren
RED ZONE Monitor Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5) RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen. Er zeigt visuell an: Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation) Der Break-Even-Preis Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale. Er verspricht keine Gewinne. Er zeigt an , wo Ihr Konto ta
Käufer dieses Produkts erwarben auch
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indikatoren
Hinweis: Dieser Indikator ist für METATRADER4, wenn Sie die Version für METATRADER5 wünschen, ist dies der Link: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND von Anfang an, er macht nie Fehler. Die Gewissheit, einen neuen TREND zu erkennen, ist unbezahlbar. BESCHREIBUNG TRENDMAESTRO erkennt einen neuen TREND im Keim, dieser Indikator untersucht die Volatilität, die Volumina und das Momentum, um den Moment zu identifizieren, in dem es z
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
Hallo Ich möchte die Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 Ich habe vor kurzem diese Premium-Indikator! seine 1000% Non Repaint Indikator, Es funktioniert perfekt gut,, Ich testete es von Tag zu Tag, nur Geist weht Ergebnis, Inklusive Powerful Trend Algorithmus! Wie es funktioniert? gut, es funktioniert Markttrend Formel, wenn Trend Bullish oder wenn Trend Bearish, Empfehlen Timeframe M30, H1 es funktionieren alle Zeitrahmen, und alle Währungspaare, 100% non repaint, Wie nehmen Sie Signal
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indikatoren
Ein Tool für das Backtesting von Strategien auf dem Chart und die Leistungsanalyse. Ein Dienstprogramm für die Entwicklung, das Debugging und das Testen von benutzerdefinierten Handelsideen und Indikatorfunktionen. Ein Indikator zum schnellen Testen von Handelskonzepten und zur Visualisierung der Effektivität verschiedener Eingabeparameter. Eine All-in-One-Sandbox zum Testen von einfachen Crossovers bis hin zu komplexen Handelssystemen mit mehreren Bedingungen. .
Enigma 112
issam rahhal sabour
Indikatoren
Enigma 112 Indikator - Benutzerhandbuch Enigma 112 Indikator Vollständiges Benutzerhandbuch - Ultimative Handelslösung Einleitung Der Enigma 112 ist ein umfassender Multi-Timeframe-Handelsindikator, der fortschrittliche technische Analysekonzepte wie Tesla 3-6-9 Gates, die Huddleston-Theorie, PO3 Dealing Ranges und hochentwickelte Risikomanagement-Systeme kombiniert. Tesla 3-6-9 Gates Basierend auf Nikola Teslas Wirbelmathematik für präzise Unterstützungs- und Widerstandsebenen Huddl
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Indikatoren
Der Expert Advisor und das Video sind auf der Registerkarte "Diskussion" zu sehen . Der Roboter wendet nur einen Auftrag an und folgt strikt den Signalen, um die Effizienz des Indikators zu bewerten. Pan PrizMA CD Phase ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten (auf Russisch). Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstan
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Indikatoren
Trendstärke-Klassifikator. Die Messwerte in der Historie werden dadurch nicht verändert. Nur die Klassifizierung eines nicht geschlossenen Balkens wird geändert. Von der Idee her ähnelt es dem vollständigen ASCTrend-System, dessen Signalmodul, bzw. dessen Annäherung in einer etwas "reduzierten" Form, frei verfügbar ist, ebenso wie im Terminal als Signalindikator SilverTrend . Es handelt sich dabei nicht um eine exakte Kopie des ASCTrend-Systems . Er funktioniert auf allen Instrumenten und in all
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Kraftmessgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblick
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Universal MTF Alerter zeigt auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den gewählten Indikator an. 9 Indikator-Modi (MACD-RSI-Stochastik-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Jeder Indikator kann mehrfach auf demselben Diagramm mit unterschiedlichen Einstellungen angewendet werden. Sehr einfach zu interpretieren. Bestätigen Sie Ihre KAUFEN-Einträge, wenn die meisten der Zeitrahmen grün angezeigt werden. Bestätigen Sie Ihre SELL-Einträge, wenn d
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
Der FFx Watcher PRO ist ein Dashboard, das auf einem einzigen Chart die aktuelle Richtung von bis zu 15 Standardindikatoren und bis zu 21 Zeitrahmen anzeigt. Er verfügt über 2 verschiedene Modi: Watcher-Modus: Multi-Indikatoren Der Benutzer kann bis zu 15 Indikatoren auswählen, die angezeigt werden sollen Der Benutzer kann bis zu 21 Zeitrahmen auswählen, die angezeigt werden sollen Beobachter-Modus: Mehrere Paare Der Benutzer kann eine beliebige Anzahl von Paaren/Symbolen auswählen Der Benutzer
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
FFx Patterns Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss .... für jedes der ausgewählten Muster (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Nachstehend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Mehrere Instanzen können auf denselben Chart angewendet werden, um verschiedene Muster zu überwachen Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multipli
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner ist ein globales Tool, das alle Paare und alle Zeitrahmen über bis zu fünf der 16 verfügbaren Indikatoren scannt. Sie werden deutlich sehen, welche Währungen Sie nicht handeln sollten und auf welche Sie sich konzentrieren sollten. Sobald eine Währung in eine extreme Zone (z.B. 20/80%) eintritt, können Sie den gesamten Korb mit großem Vertrauen handeln. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zwei
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Indikatoren
MetaTrader 4 Version hier verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO ist eine komplette Suite für Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Unterstützung und Widerstand sind die am häufigsten verwendeten Niveaus in allen Arten des Handels. Sie können verwendet werden, um eine Trendwende zu finden, Ziele und Stopps zu setzen, etc. Der Indikator ist direkt aus dem Chart heraus voll flexibel 4 Perioden zur Auswahl für die Berechnung: 4Stunden, Täglich, Wöchentlich
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator, der auf der Steigung der Preislinie basiert, er zeichnet eine farbige Linie, wenn sie auf der Grundlage der zuvor verarbeiteten oder linearisierten Preise steigt, und wenn die Steigung fällt, erhält die linearisierte Linie eine andere Farbe. In diesem Fall haben wir 6 Linien mit unterschiedlichen Verläufen betrachtet, von langen Steigungen bis hin zu kurzen Steigungen, wobei wir festgestellt haben, dass, wenn die Steigungen zusammenfallen, ein Maximum oder Minimum entsteht, was uns au
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Fibonacci Multiple 12
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Fibonacci Multiple 12 verwendet die im Fibonacci-Indikator enthaltene Fibonacci-Reihe und erhöht sie entsprechend der Sequenz 12 Mal. Der Fibonacci-Indikator wird normalerweise einmal angezeigt, dieser Indikator zeigt 12 Mal an, beginnend mit der Zahl, die Sie nach der Sequenz angeben. Er kann verwendet werden, um den Trend über kurze und lange Zeiträume, von Minuten bis zu Monaten, zu sehen, indem man einfach die Zahl um ein Vielfaches erhöht.
High Low Prediction
ANNA SHCHERBINA
Indikatoren
Empfohlener TimeFrame >= H1. 100% Non Repainted zu jedem Zeitpunkt. Verwenden Sie es vorsichtig, nur mit Trendrichtung. Trading-Verwendung: 2 Varianten: als Range System oder als BreakOut System (beide nur mit Trendrichtung)::: (Immer StopLoss zur Risikominimierung verwenden); [1] als Range System: (empfohlen) im AUFWÄRTSTREND: - KAUFEN Sie in der blauen Linie, und wenn der Preis um 50 Punkte fällt (auf H1), eröffnen Sie ein zweites KAUFEN. Schließen Sie mit einem beliebigen Gewinn: TrailingSt
Linea Horizontal Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Auf der Grundlage mathematischer Berechnungen habe ich eine horizontale Linie festgelegt, die alle Handelssignale kreuzt und die Hochs und Tiefs anzeigt. Die horizontale Linie teilt die Hochs und Tiefs der Handelssignale in zwei Hälften, so dass es einfach ist, die Hochs und Tiefs zu identifizieren, und es ist klug, weil es empfindlich auf die Hochs und Tiefs ist, um nicht auf einer Seite für immer zu bleiben, es funktioniert hervorragend mit anderen Glättungsindikatoren, da es garantiert, dass
Spike Detector
Tete Adate Adjete
Indikatoren
dieser Indikator ist ein Spike-Detektor-Indikator, es wurde speziell für den Handel mit Boom 1000, Boom 500, Crash 1000 und Crash 500 entwickelt Wir empfehlen, es nur für Derivat Boom- und Crash-Indizes zu verwenden Die Einstellung ist intuitiv, vertraut und einfach zu bedienen es hat Benachrichtigungsfunktionen; akustische Benachrichtigungen und Push-Benachrichtigungen. Dieses Tool ist einfach zu bedienen, einfach zu handhaben Dieses Update basiert auf verschiedenen Strategien für Spikes
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
Escalera Inteligente
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, empfängt die Informationen des Preises SWITCHED, verarbeitet es durch die Aufhebung der Spitzen intelligent, und das Ergebnis sendet es an die Entwicklung der Leiter, die starten und gehen nach oben oder unten je nach der Sprosse oder INTERVALL eingegeben wird. Einkommen PERIOD = 50 (variiert je nach Verwendung) Eingang MEHRFACH AUF PERIODE = 1 (variiert je nach Verwendung) Je nach Konfiguration kann die Treppe eingefügt oder von den Preisen getrennt werden, Gilt für die ge
Fibonacci Suavizado
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs ermittelt, die nach Fibonacci ausgerichtet sind, um einen Durchschnitt zu erhalten, der geglättet wird. Sie können eine Zahl von 2 bis N eingeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert. Es funktioniert mit jeder Kryptowährung, etc. etc... und kann den Future entsprechend dem Trend der EMAs berechnen. Es funktioniert hervorragend auf langen Beinen und bestimmt genau den besten Start/Ausgang. Der anfängliche Preis pro Öffnung wird für einen Zeitr
QuantXStocks Trading Range
Netlux Digital Kft.
Indikatoren
QuantXSTocks Trading Range Indicator für MT5: ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG UNSERES INDIKATORS:- Der Benutzer muss den Handel auf Pfeil oder nach einem Pfeil CandleStick, Sie können bis zu 35-125 Pips Ziel durch diesen Indikator zu erreichen. Die besten Timeframes für Aktien und Indizes sind M30 und H1: AMAZON M30 (50 Pips) TESLA M30 (50 Punkte) APPLE M30 (50 Punkte) ADOBE M30 (50 Punkte) NASDAQ100 H1 (125 Punkte) Die oben genannten Werte sind die ungefähre Anzahl der Pips, die Sie mit diesem Indi
Super Suavizador
Cesar Juan Flores Navarro
Indikatoren
Indikator in MQL5, der den Durchschnitt von 10 EMAs erhält, die nach Fibonacci ausgerichtet und verarbeitet werden, dann wird der Durchschnitt geglättet". Es wird eine Zahl von 2 bis N eingegeben, die den EMA-Fibonacci multipliziert und somit den Fibonacci erhöht, was zu einem Durchschnitt führt. Es wird eine Zahl eingegeben, die den EMA-Fibonacci glättet. Bei den Zahlen 1/1 wäre die Glättung minimal. Die Eingabe der Zahlen 3/5 wäre die durchschnittliche Glättung. Die Zahlen 10/30 wären die höc
Trend and Signals MT5
Isaac Kimani
Indikatoren
Trend und Signale MT5 Indikator scannt 30 Handelsinstrumente (Forex, Metalle und Indizes). Es verwendet spezielle Algorithmus auf dem aktuellen Markt auf der Grundlage von Pure Price Action und zeigt den allgemeinen Trend und Signal auf dem Dashboard. Wenn Signale erzeugt werden, sendet der Indikator einen Alarm und eine Benachrichtigung. Strategie für Signale Dieser Indikator verwendet den täglichen Zeitrahmen, um die Richtung des Trends zu bestimmen. Der stündliche Zeitrahmen wird verwendet, u
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
BC Scalper Aroow
Tete Adate Adjete
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf der Kreuzung von zwei Gleitenden Durchschnitten mit dem RSI Er ist für Scalper bestimmt Speziell entwickelt für Boom und Crash syhtetische Indizes von Binary.com/Deriv.com Er ist einfach und intuitiv zu bedienen. Wir empfehlen seine Verwendung auf M1 und ist mit drei Arten von Benachrichtigungen ausgestattet E-Mail-Benachrichtigung Ton-Benachrichtigung Push-Benachrichtigung Diese Parameter können aktiviert und deaktiviert werden.
Auswahl:
ryanchan000
737
ryanchan000 2025.01.07 13:52 
 

The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.

E Bahamlong Bagoudjare
330
Antwort vom Entwickler E Bahamlong Bagoudjare 2025.01.16 10:02
thank you for your feedback and good trading
Antwort auf eine Rezension