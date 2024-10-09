Viking Strategy Signal Indicator
- Indikatoren
- E Bahamlong Bagoudjare
- Version: 3.90
- Aktualisiert: 9 September 2025
- Aktivierungen: 10
Natürlich! Hier ist die professionelle Übersetzung auf Deutsch deiner Produktbeschreibung für den MQL5-Marktplatz – klar, überzeugend und verkaufsstark:
🚀 Viking Strategy Indicator – Das Herzstück des BT 3.0-Systems
Der Viking Strategy Indicator ist nicht nur ein weiterer Indikator…
Er ist eine der zentralen Säulen des revolutionären Handelssystems BT 3.0, entwickelt, um das Trading-Erlebnis für Anfänger wie auch Profis grundlegend zu verändern.
🧠 BT 3.0 ist weit mehr als nur ein Tool:
Es ist eine vollständige, halbautomatische und automatische Handelslösung, die 6 leistungsstarke Indikatoren sowie einen intelligenten Trading-Assistenten kombiniert, der den Markt analysiert, Signale erkennt, Alarme sendet und automatisch Trades auf Basis der besten Handelsstrategien ausführt.
✅ Was Sie mit dem Viking Strategy Indicator erhalten:
🔹 Automatische Analyse von Marktchancen basierend auf bewährter und getesteter Logik
🔹 Echtzeit-Benachrichtigungen, damit Sie keinen strategischen Einstieg verpassen
🔹 Nahtlose Integration mit den weiteren BT 3.0-Modulen:
- Und natürlich der intelligente BT 3.0-Assistent
💡 Die Ergebnisse? Sie gewinnen auf ganzer Linie:
✅ Kein ständiges Sitzen vor dem Bildschirm mehr
✅ Mehr Disziplin, Präzision und Zeitersparnis
✅ Zugriff auf ein intelligentes und vollständig vernetztes Handelssystem
✅ Sie treffen Ihre Entscheidungen mit Sicherheit, unterstützt von der Stärke des BT 3.0
🎯 Dieses Produkt ist perfekt für Sie, wenn:
✔️ Sie eine zuverlässige Handelsstrategie suchen
✔️ Sie wenig Zeit für Analyse und Trade-Management haben
✔️ Sie Ihre Entscheidungen intelligent automatisieren möchten, ohne die Kontrolle zu verlieren
🔥 Schließen Sie sich den Tradern an, die sich bereits für strategische Intelligenz entschieden haben.
Installieren Sie den Viking Strategy Indicator, tauchen Sie ein in das BT 3.0-Universum und bringen Sie Ihr Trading auf ein neues Level.
📦 Warum ist nur der Viking Strategy Indicator im Market veröffentlicht?
BT 3.0 ist mehr als nur ein Indikator – es ist eine komplette Trading-Lösung in Form eines Systems.
Aufgrund technischer Einschränkungen der Plattform ist es nicht möglich, das gesamte System als ein einzelnes Produkt auf dem MQL5-Market bereitzustellen.
Deshalb habe ich mich entschieden, nur den wichtigsten und zentralen Indikator zu veröffentlichen:
➡️ Viking Strategy Signal Indicator, das Herzstück des BT 3.0-Systems.
💰 Der angezeigte Preis (699,99 $) umfasst mehr als nur einen Indikator
Mit diesem Preis erhalten Sie den vollständigen Zugang zum gesamten BT 3.0-System, inklusive:
✔️ Dem Viking Strategy Indicator
✔️ Allen ergänzenden Tools (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK usw.)
✔️ Persönlicher Unterstützung
✔️ Zugriff auf interne Strategien und Bestätigungstools für die Signale
🔑 Nach dem Kauf
Nach dem Kauf über den MQL5 Market erhalten Sie:
✅ Alle restlichen Module des BT 3.0-Systems
✅ Unterstützung bei Installation und Einrichtung
✅ Persönliche Begleitung, damit Sie das System effektiv nutzen können
🔥 Mit dem Kauf des Viking Strategy Indicators erwerben Sie das gesamte BT 3.0-System.
Sie kaufen nicht nur einen Indikator, sondern investieren in eine intelligente, professionelle und vollständige Trading-Lösung.
The backtest is very good and the winning rate is very high. I am currently using it. The author is very helpful and responds quickly.