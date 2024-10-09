Natürlich! Hier ist die professionelle Übersetzung auf Deutsch deiner Produktbeschreibung für den MQL5-Marktplatz – klar, überzeugend und verkaufsstark:

🚀 Viking Strategy Indicator – Das Herzstück des BT 3.0-Systems

Der Viking Strategy Indicator ist nicht nur ein weiterer Indikator…

Er ist eine der zentralen Säulen des revolutionären Handelssystems BT 3.0, entwickelt, um das Trading-Erlebnis für Anfänger wie auch Profis grundlegend zu verändern.

🧠 BT 3.0 ist weit mehr als nur ein Tool:

Es ist eine vollständige, halbautomatische und automatische Handelslösung, die 6 leistungsstarke Indikatoren sowie einen intelligenten Trading-Assistenten kombiniert, der den Markt analysiert, Signale erkennt, Alarme sendet und automatisch Trades auf Basis der besten Handelsstrategien ausführt.

✅ Was Sie mit dem Viking Strategy Indicator erhalten:

🔹 Automatische Analyse von Marktchancen basierend auf bewährter und getesteter Logik

🔹 Echtzeit-Benachrichtigungen, damit Sie keinen strategischen Einstieg verpassen

🔹 Nahtlose Integration mit den weiteren BT 3.0-Modulen:

Und natürlich der intelligente BT 3.0-Assistent

💡 Die Ergebnisse? Sie gewinnen auf ganzer Linie:

✅ Kein ständiges Sitzen vor dem Bildschirm mehr

✅ Mehr Disziplin, Präzision und Zeitersparnis

✅ Zugriff auf ein intelligentes und vollständig vernetztes Handelssystem

✅ Sie treffen Ihre Entscheidungen mit Sicherheit, unterstützt von der Stärke des BT 3.0

🎯 Dieses Produkt ist perfekt für Sie, wenn:

✔️ Sie eine zuverlässige Handelsstrategie suchen

✔️ Sie wenig Zeit für Analyse und Trade-Management haben

✔️ Sie Ihre Entscheidungen intelligent automatisieren möchten, ohne die Kontrolle zu verlieren

🔥 Schließen Sie sich den Tradern an, die sich bereits für strategische Intelligenz entschieden haben.

Installieren Sie den Viking Strategy Indicator, tauchen Sie ein in das BT 3.0-Universum und bringen Sie Ihr Trading auf ein neues Level.





📦 Warum ist nur der Viking Strategy Indicator im Market veröffentlicht?

BT 3.0 ist mehr als nur ein Indikator – es ist eine komplette Trading-Lösung in Form eines Systems.

Aufgrund technischer Einschränkungen der Plattform ist es nicht möglich, das gesamte System als ein einzelnes Produkt auf dem MQL5-Market bereitzustellen.

Deshalb habe ich mich entschieden, nur den wichtigsten und zentralen Indikator zu veröffentlichen:

➡️ Viking Strategy Signal Indicator, das Herzstück des BT 3.0-Systems.

💰 Der angezeigte Preis (699,99 $) umfasst mehr als nur einen Indikator

Mit diesem Preis erhalten Sie den vollständigen Zugang zum gesamten BT 3.0-System, inklusive:

✔️ Dem Viking Strategy Indicator

✔️ Allen ergänzenden Tools (C_BAGOU, QM_DETECTOR, ORDER BLOCK usw.)

✔️ Persönlicher Unterstützung

✔️ Zugriff auf interne Strategien und Bestätigungstools für die Signale

🔑 Nach dem Kauf

Nach dem Kauf über den MQL5 Market erhalten Sie:

✅ Alle restlichen Module des BT 3.0-Systems

✅ Unterstützung bei Installation und Einrichtung

✅ Persönliche Begleitung, damit Sie das System effektiv nutzen können

🔥 Mit dem Kauf des Viking Strategy Indicators erwerben Sie das gesamte BT 3.0-System.

Sie kaufen nicht nur einen Indikator, sondern investieren in eine intelligente, professionelle und vollständige Trading-Lösung.