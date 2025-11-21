ZoneXpert
- インディケータ
- Steve Rosenstock
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 2 12月 2025
ZoneXpert は MetaTrader 5 のための視覚的マーケット分析ツールで、サポートゾーンとレジスタンスゾーンを自動検出し、色で強調し、リアルタイムで更新します。 このインジケーターは価格構造、高値、安値、ボリューム領域を分析し、市場が実際に反応する場所と、突破する場所を正確に示します。 ZoneXpert を使えば、市場の力がどこに集中しているかを即座に把握でき、ランダム性が支配する場所ではなく、実際に意思決定が行われる場所でトレードできます。 手動でラインを引いたり、古いレベルを比較したりする必要はなく、ZoneXpert はグラフ上に直接、動的で分かりやすいゾーンシステムを提供します。 各ゾーンは市場の動きに合わせて自動的に調整され、エントリーやエグジットの計画、リスク管理、市場反応の理解に最適です。 Forex、Gold、Index など、どの市場でも ZoneXpert は市場が本当に意思決定を行う見えない価格領域を明らかにします。 構造、タイミング、視覚的な明瞭さを重視するトレーダーに最適なツールです。
仕様
- サポートゾーンとレジスタンスゾーンを リアルタイムで自動検出
- ゾーンを現在の市場動向に合わせて 動的に調整
- 価格構造、高値、安値、ボリューム領域を自動認識
- アクティブゾーン、テスト済みゾーン、ブレイクゾーンを 色分け表示
- 全タイムフレーム対応
- ゾーンの幅を調整できる 感度設定
- リペイントなし、再描画なし の信頼できる市場レベル
- 高効率で安定 しており、長時間稼働に適している
- 汎用性が高い - Forex、Gold、Indices、Commodities、Crypto に対応
- ShowXpert、StrongXpert、DashXpert と 完全互換
Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke