

ZoneXpert est ton analyste visuel du marché pour MetaTrader 5 - conçu pour détecter automatiquement les zones de Support et de Resistance, les mettre en évidence par des couleurs et les mettre à jour en temps réel. L’indicateur analyse les structures de prix, les plus hauts, les plus bas et les zones de volume afin de te montrer exactement où le marché réagit - et où il casse les niveaux. Avec ZoneXpert, tu vois immédiatement où les forces du marché s’accumulent - et tu trades là où les vraies décisions sont prises, pas là où règne le hasard. Au lieu de tracer manuellement des lignes ou de comparer d’anciens niveaux, ZoneXpert t’offre un système de zones dynamique et clair directement sur le graphique. Chaque zone est automatiquement délimitée et ajustée aux mouvements actuels du marché - idéal pour planifier entrées et sorties, limiter les risques et comprendre les réactions du marché. Que tu trades le Forex, l’or ou les indices, ZoneXpert révèle les zones de prix invisibles où le marché prend réellement ses décisions. Parfait pour les traders qui apprécient structure, timing et clarté visuelle.





Spécifications

Détection automatique des zones de Support et de Resistance en temps réel

Ajustement dynamique des zones selon les mouvements actuels du marché



Analyse automatique des structures de prix, plus hauts, plus bas et zones de volume



Affichage coloré des zones actives, testées et cassées



Analyse multi-timeframe - visible sur chaque unité de temps



Réglage de la sensibilité pour zones plus larges ou plus étroites



Aucun redrawing, aucun repainting - niveaux fiables du marché



Efficace et stable, conçu pour un fonctionnement continu



Utilisation universelle - Forex, Or, Indices, Matières premières, Crypto



Parfaitement compatible avec ShowXpert, StrongXpert et DashXpert









