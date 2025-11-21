

ZoneXpert, MetaTrader 5 için görsel piyasa analiz aracındır - Destek ve Direnç bölgelerini otomatik olarak tespit etmek, renklerle vurgulamak ve gerçek zamanlı olarak güncellemek için geliştirilmiştir. Gösterge, fiyat yapıları, en yüksekler, en düşükler ve hacim bölgelerini analiz ederek piyasanın gerçekten nerede tepki verdiğini - ve seviyeleri nerede kırdığını - sana net bir şekilde gösterir. ZoneXpert sayesinde piyasa gücünün nerede toplandığını anında görürsün - ve rastgeleliğin değil, gerçek kararların alındığı bölgelerde işlem yaparsın. Manuel çizgi çizmek veya eski seviyeleri karşılaştırmak yerine, ZoneXpert grafiğin üzerinde doğrudan dinamik ve net bir bölge sistemi sunar. Her bölge, mevcut piyasa hareketlerine göre otomatik olarak belirlenir ve ayarlanır - giriş ve çıkışları planlamak, riski sınırlamak ve piyasa tepkilerini anlamak için idealdir. İster Forex, ister Gold, ister Indices işlem yapıyor ol, ZoneXpert piyasanın gerçekten karar verdiği görünmez fiyat bölgelerini ortaya çıkarır. Yapı, zamanlama ve görsel netliği önemseyen trader’lar için mükemmel bir araçtır.





Özellikler

Destek ve Direnç bölgelerinin gerçek zamanlı otomatik tespiti

Destek ve Direnç bölgelerinin Bölgelerin mevcut piyasa hareketlerine göre dinamik olarak ayarlanması



Fiyat yapıları, en yüksekler, en düşükler ve hacim bölgelerinin otomatik tespiti



Aktif, test edilmiş ve kırılmış bölgelerin renk kodlu gösterimi



Tüm zaman dilimlerinde görüntülenebilir



Daha geniş veya daha dar bölgeler için duyarlılık ayarı



Redrawing yok, repainting yok - güvenilir piyasa seviyeleri



Verimli ve stabil , sürekli çalışma için optimize edilmiştir



Evrensel kullanım - Forex, Gold, Indices, Commodities ve Crypto



ShowXpert, StrongXpert ve DashXpert ile mükemmel uyum









