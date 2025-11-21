ZoneXpert
- Indicadores
- Steve Rosenstock
- Versión: 2.0
- Actualizado: 2 diciembre 2025
ZoneXpert es tu analista visual del mercado para MetaTrader 5 - desarrollado para detectar automáticamente zonas de soporte y resistencia, marcarlas con colores y actualizarlas en tiempo real. El indicador analiza estructuras de precio, máximos, mínimos y zonas de volumen para mostrarte exactamente dónde reacciona el mercado - y dónde rompe los niveles. Con ZoneXpert ves de inmediato dónde se acumulan las fuerzas del mercado - y operas donde se toman decisiones reales, no donde manda el azar. En lugar de dibujar líneas manualmente o comparar niveles antiguos, ZoneXpert te proporciona un sistema de zonas dinámico y claro directamente en el gráfico. Cada zona se establece automáticamente y se ajusta a los movimientos actuales del mercado - ideal para planificar entradas y salidas, limitar riesgos y entender reacciones del mercado. Ya sea Forex, Gold o Index, ZoneXpert revela aquellas áreas de precio invisibles donde el mercado realmente decide. Perfecto para traders que valoran estructura, timing y claridad visual.
Especificaciones
- Detección automática de zonas de soporte y resistencia en tiempo real
- Ajuste dinámico de las zonas según los movimientos actuales del mercado
- Detección automática de estructuras de precio, máximos, mínimos y áreas de volumen
- Representación en color de zonas activas, zonas testeadas y zonas rotas
- Análisis por temporalidad - visible en cada timeframe
- Ajuste de sensibilidad para zonas más amplias o más estrechas
- Sin redibujado ni repainting - niveles del mercado fiables
- Eficiente y estable, desarrollado para funcionamiento continuo
- Uso universal - Forex, Gold, Indices, Commodities y Crypto
- Perfectamente compatible con ShowXpert, StrongXpert y DashXpert
