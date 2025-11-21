

ZoneXpert es tu analista visual del mercado para MetaTrader 5 - desarrollado para detectar automáticamente zonas de soporte y resistencia, marcarlas con colores y actualizarlas en tiempo real. El indicador analiza estructuras de precio, máximos, mínimos y zonas de volumen para mostrarte exactamente dónde reacciona el mercado - y dónde rompe los niveles. Con ZoneXpert ves de inmediato dónde se acumulan las fuerzas del mercado - y operas donde se toman decisiones reales, no donde manda el azar. En lugar de dibujar líneas manualmente o comparar niveles antiguos, ZoneXpert te proporciona un sistema de zonas dinámico y claro directamente en el gráfico. Cada zona se establece automáticamente y se ajusta a los movimientos actuales del mercado - ideal para planificar entradas y salidas, limitar riesgos y entender reacciones del mercado. Ya sea Forex, Gold o Index, ZoneXpert revela aquellas áreas de precio invisibles donde el mercado realmente decide. Perfecto para traders que valoran estructura, timing y claridad visual.





Especificaciones

Detección automática de zonas de soporte y resistencia en tiempo real

Ajuste dinámico de las zonas según los movimientos actuales del mercado



Detección automática de estructuras de precio, máximos, mínimos y áreas de volumen



Representación en color de zonas activas, zonas testeadas y zonas rotas



Análisis por temporalidad - visible en cada timeframe



Ajuste de sensibilidad para zonas más amplias o más estrechas



Sin redibujado ni repainting - niveles del mercado fiables



Eficiente y estable, desarrollado para funcionamiento continuo



Uso universal - Forex, Gold, Indices, Commodities y Crypto



- Forex, Gold, Indices, Commodities y Crypto Perfectamente compatible con ShowXpert, StrongXpert y DashXpert









¿Solicitudes? Escríbeme – ZoneXpert se mantiene enfocado pero adaptable.



