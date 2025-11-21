ZoneXpert

ZoneXpert es tu analista visual del mercado para MetaTrader 5 - desarrollado para detectar automáticamente zonas de soporte y resistencia, marcarlas con colores y actualizarlas en tiempo real. El indicador analiza estructuras de precio, máximos, mínimos y zonas de volumen para mostrarte exactamente dónde reacciona el mercado - y dónde rompe los niveles. Con ZoneXpert ves de inmediato dónde se acumulan las fuerzas del mercado - y operas donde se toman decisiones reales, no donde manda el azar. En lugar de dibujar líneas manualmente o comparar niveles antiguos, ZoneXpert te proporciona un sistema de zonas dinámico y claro directamente en el gráfico. Cada zona se establece automáticamente y se ajusta a los movimientos actuales del mercado - ideal para planificar entradas y salidas, limitar riesgos y entender reacciones del mercado. Ya sea Forex, Gold o Index, ZoneXpert revela aquellas áreas de precio invisibles donde el mercado realmente decide. Perfecto para traders que valoran estructura, timing y claridad visual.


Especificaciones

  • Detección automática de zonas de soporte y resistencia en tiempo real
  • Ajuste dinámico de las zonas según los movimientos actuales del mercado
  • Detección automática de estructuras de precio, máximos, mínimos y áreas de volumen
  • Representación en color de zonas activas, zonas testeadas y zonas rotas
  • Análisis por temporalidad - visible en cada timeframe
  • Ajuste de sensibilidad para zonas más amplias o más estrechas
  • Sin redibujado ni repainting - niveles del mercado fiables
  • Eficiente y estable, desarrollado para funcionamiento continuo
  • Uso universal - Forex, Gold, Indices, Commodities y Crypto
  • Perfectamente compatible con ShowXpert, StrongXpert y DashXpert


Si tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.
¿Solicitudes? Escríbeme – ZoneXpert se mantiene enfocado pero adaptable.
¿Solicitudes? Escríbeme – ZoneXpert se mantiene enfocado pero adaptable.

Comentarios 2
Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Steve Rosenstock
24583
Respuesta del desarrollador Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Danke für Deine Bewertung. Das freut mich sehr.
haseeb_mirza12
14
haseeb_mirza12 2025.11.24 17:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Steve Rosenstock
24583
Respuesta del desarrollador Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Thank you for your review.
Respuesta al comentario