ZoneXpert

5

CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS


ZoneXpert é o teu analista visual de mercado para MetaTrader 5 - desenvolvido para detectar automaticamente zonas de suporte e resistência, marcá-las com cores e atualizá-las em tempo real. O indicador analisa estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume para te mostrar exatamente onde o mercado reage - e onde rompe os níveis. Com ZoneXpert, vês imediatamente onde as forças do mercado se acumulam - e operas onde as decisões reais são tomadas, não onde o acaso domina. Em vez de desenhar linhas manualmente ou comparar níveis antigos, ZoneXpert oferece-te um sistema de zonas dinâmico e claro diretamente no gráfico. Cada zona é automaticamente delimitada e ajustada aos movimentos atuais do mercado - ideal para planear entradas e saídas, limitar risco e compreender as reações do mercado. Seja em Forex, Gold ou Index, ZoneXpert revela aquelas áreas de preço invisíveis onde o mercado realmente decide. Perfeito para traders que valorizam estrutura, timing e clareza visual.


Especificações

  • Deteção automática de zonas de suporte e resistência em tempo real
  • Ajuste dinâmico das zonas conforme os movimentos atuais do mercado
  • Deteção automática de estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume
  • Representação colorida de zonas ativas, testadas e rompidas
  • Análise por timeframe - visível em todos os períodos
  • Ajuste de sensibilidade para zonas mais amplas ou mais estreitas
  • Sem redrawing, sem repainting - níveis de mercado fiáveis
  • Eficiente e estável, desenvolvido para operação contínua
  • Uso universal - Forex, Gold, Indices, Commodities e Crypto
  • Perfeitamente compatível com ShowXpert, StrongXpert e DashXpert


Contre mais ferramentas GRATUITAS para as suas negociações:

https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller


NÃO ESQUEÇA DE DEIXAR UM REVISÃO. Se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, junte-se ao discuta conosco.
Pedidos?  Escreva-me – ZoneXpert mantém o foco, mas é adaptável.

Comentários 2
Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Produtos recomendados
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Indicadores
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicadores
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicadores
Ideal para scalpers, day traders and swing trades.   Com base no histórico de preços, o indicador traça automaticamente linhas horizontais que evidenciam zonas estratégicas. Além disso, ele destaca em tempo real a região atual onde o candle está sendo negociado , fornecendo uma visão clara das áreas críticas de decisão. Tenet Support & Resistance Pro   é um indicador avançado para MetaTrader 5, projetado para ajudar traders a identificar com precisão as   principais regiões de suporte e resis
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este é o famoso indicador Girassol para Metatrader5. Este indicador marca possíveis topos e fundos nos gráficos dos preços. O indicador identifica topos e fundos no historico de preços do ativo, tenha em mente que o girassol atual, do ultimo candle repinta, pois não é possivel identificar um topo até que o mercado reverta e também não é possivel identificar um fundo sem que o mercado para de cair e comece a subir. Se você estiver procurando por um programador profissional para Metatrader5, entre
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   Haven FVG   é uma ferramenta para analisar mercados que permite identificar áreas de ineficiência (Fair Value Gaps, FVG) no gráfico, fornecendo aos traders níveis-chave para a análise de preços e a tomada de decisões comerciais. Outros produtos ->  AQUI Principais características: Configurações individuais de cores: Cor para FVG de alta   (Bullish FVG Color). Cor para FVG de baixa   (Bearish FVG Color). Visualização flexível de FVG: Quantidade máxima de velas para buscar FVG. Exte
FREE
Harmonic Butterfly MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Indicadores
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indicadores
Indicador Heiken Ashi MT5 Eleve sua análise de mercado com o Indicador Heiken Ashi MT5. Esta poderosa ferramenta transforma os dados de preços padrão em velas mais suaves, focadas em tendências, facilitando a identificação de tendências de mercado e potenciais pontos de reversão. Características principais: Identificação clara de tendências: Distingue visualmente entre tendências de alta e baixa com cores de velas distintas. Redução de ruído: Filtra as flutuações de preços, proporcionando uma v
FREE
PZ Turtle Trading MT5
PZ TRADING SLU
4.67 (6)
Indicadores
The Turtle Trading Indicator implements the original Dennis Richards and Bill Eckhart trading system, commonly known as The Turtle Trader. This trend following system relies on breakouts of historical highs and lows to take and close trades: it is the complete opposite to the "buy low and sell high" approach. The main rule is "Trade an N-day breakout and take profits when an M-day high or low is breached (N must me above M)".  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Pr
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
HTF Candle Display
Nhat Vy Vu
Indicadores
Timeframe Simulator Indicator This indicator redraws candlestick structures from a higher timeframe onto your current chart. It helps visualize higher-period price action without switching timeframes, making it easier to analyze trends and key levels while trading on lower timeframes. Main features: Customizable Candles   – Adjust the appearance of higher timeframe candles (bull/bear colors, wick style, gaps, and history length). Higher Timeframe Lines   – Optionally display dynamic high, low,
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Indicadores
ToolBot Probabilistic Analysis -  GRATUITO   Um eficaz indicador para suas negociações O indicador toolbot traz o cálculo de candles e uma análise de probabilística para que você tenha mais segurança em suas negociações.  Teste também nosso indicador de topos e fundos   GRATUITO :    https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Teste também nosso indicador de  (RSI, ATR, ADX, OBV)    GRATUITO :    https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Teste nosso EA ToolBot gr
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
O indicador   "Haven Key Levels PDH PDL"   ajuda os traders a visualizar os níveis-chave no gráfico. Ele marca automaticamente os seguintes níveis: DO (Daily Open)   — o nível de abertura diária. NYM (New York Midnight)   — o nível da meia-noite de Nova Iorque. PDH (Previous Day High)   — o máximo do dia anterior. PDL (Previous Day Low)   — o mínimo do dia anterior. WO (Weekly Open)   — o nível de abertura semanal. MO (Monthly Open)   — o nível de abertura mensal. PWH (Previous Week High)   — o
FREE
RSI Divergence Suite Pro
German Pablo Gori
Indicadores
RSI Divergence Suite Pro - Indicador Avançado para MetaTrader 5 Visão Geral O RSI Divergence Suite Pro é um indicador técnico avançado para MetaTrader 5 que detecta automaticamente divergências entre o preço e o RSI, fornecendo sinais de negociação de alta precisão. Este indicador profissional combina o poder do RSI com análise de divergências, suporte/resistência multi-timeframe e um sistema completo de alertas. Principais Características Detecção Avançada de Divergências Quatro tipos de diverg
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicadores
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicadores
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Apex WilliamsR MT5 Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that enhances the traditional Williams %R oscillator with advanced momentum analysis and multiple quality filters. Key Features Intelligent Signal System - Automatic buy/sell signal generation - Quality filters to reduce false signals - Clear visual indicators on chart Advanced Divergence Analysis - Automatic divergence detection - Integrated price-oscillator analysis - Technical signal confirmation Multiple Filt
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
HMA Color with Alerts MT5
Pavel Zamoshnikov
4.75 (56)
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) is well-deservedly popular among traders because of the effective averaging of market noise and a relatively small delay. The current MetaTrader 5 version changes its color when the movement direction changes. Sound and text signals are available. It also supports sending email and push messages. It is possible to trigger a signal on the current incomplete bar, although such a signal may be canceled before completion if conditions are no longer appropriate. One of the p
FREE
Fibonacci Indicator
David Muriithi
Indicadores
This indicator is an automated version of the Fibonacci retracement (Fib) indicator. Deciding the best areas to use when drawing the fib can be tricky and this  indicator was made with that in mind. When you drop it on the chart it will automatically choose the best points to draw the fib with, but in case you aren't satisfied with those regions, you can adjust it as you wish.
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.81 (42)
Indicadores
O indicador identifica quando ocorre uma divergência entre o preço e um indicador ou oscilador. Ele identifica divergências regulares e ocultas. Combinado com suas próprias regras e técnicas, este indicador permitirá que você crie (ou aprimore) seu próprio sistema poderoso. Recursos Pode detectar divergências para os seguintes osciladores / indicadores:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, Índice composto, MFI e Momentum. Apenas um oscilador / indicador pode ser
FREE
Super Trend Strategy
Minh Khoa Nguyen
5 (2)
Indicadores
The SuperTrend Strategy is a widely-used technical indicator based on the Average True Range (ATR), primarily employed as a trailing stop tool to identify prevailing market trends. The indicator is designed for ease of use while providing reliable insights into the current market trend. It operates based on two key parameters: the period and the multiplier . By default, it uses a period of 15  for the ATR calculation and a multiplier of 3 . The Average True Range (ATR) plays a crucial role in th
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.88 (26)
Indicadores
Este algoritmo prevê mudanças de curto prazo no preço com uma precisão de 86%*. Quando há um grande movimento conforme determinado pelo ATR, durante uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, o indicador irá alertá-lo. Prevê se o preço será maior ou menor do que a vela de sinal. Perfeito para negociação de reversão média, opções binárias ou contratos futuros em prazos maiores. O indicador foi testado em 5 anos de dados e tem uma precisão de 90% para prever reversões de preços ao longo do tempo.
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indicadores
O indicador desenha linhas de tendência no gráfico. Este indicador possui seis entradas. O usuário pode especificar rótulos alternativos para ambas as linhas. Se várias instâncias do indicador forem usadas, os rótulos devem ser diferentes. O usuário pode definir a largura e a cor das linhas e a profundidade que especifica quais picos significativos devem ser usados. Por exemplo, Depth = 10 define as linhas de tendência usando os picos e vales atuais que têm pelo menos 10 barras à direita e à esq
FREE
TrendBox Indicator MT5
Ivan Grachev
4.73 (15)
Indicadores
The indicator looks for consolidation (flat) in the market at a certain time, builds a box-channel and marks levels indented from it for a breakdawn. After crossing one of the levels, the indicator marks the zone for take profit and calculates the corresponding profit or loss in the direction of this entry on the panel. Thus, the indicator, adjusting to the market, finds a flat area of the market, with the beginning of a trend movement to enter it. Version for MT4: https://www.mql5.com/en/market
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.55 (60)
Indicadores
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicadores
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Expansoes M
Marcus Vinicius Da Silva Miranda
Indicadores
As Expansões M são variações da Proporção Áurea (Sequência de Fibonacci). É a primeira técnica de projeção, no mercado mundial, desenvolvida para ancoragem em Candle. Vantagens: Fácil Plotagem, pode ser ancorada em apenas um Candle; Alto grau de precisão como suportes / resistências; Excelente relação de Risco x Retorno; Funciona em qualquer tempo gráfico; Funciona em qualquer ativo.   As regiões das Expansões M são classificadas em: M0: Ponto 0 (candle inicial) LC: Linha de suporte inicial
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Painel ATR Multi-Tempo Profissional para Scalping e Swing Trading em Ouro Gold Entry Sniper é um indicador avançado para MetaTrader 5 projetado para fornecer sinais de compra/venda precisos para XAUUSD e outros ativos, com base na lógica de Trailing Stop ATR e análise multi-tempo . Ideal tanto para scalpers quanto para swing traders. Principais Recursos e Vantagens Análise Multi-Tempo – Veja a tendência de M1, M5 e M15 em um único painel. Trailing Stop Baseado em ATR – Níveis
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Suporte e Resistência com Precisão Excepcional para Todos os Mercados Visão Geral Rápida Procurando um meio confiável de identificar níveis de suporte e resistência em qualquer mercado—incluindo pares de moedas, índices, ações ou commodities? FX Levels combina o método “Lighthouse” tradicional com uma abordagem dinâmica de vanguarda, fornecendo uma precisão quase universal. Baseado em nossa experiência real com corretores e em atualizações automáticas diárias mais as de tempo real,
Mais do autor
RangeXpert
Steve Rosenstock
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS Quando se trata de reconhecer oportunidades perfeitas de mercado e operar breakouts com precisão, RangeXpert é uma das ferramentas mais eficazes do mercado. Desenvolvido por mim especificamente para iniciantes e semi-profissionais, oferece uma qualidade de análise que normalmente só se encontra em ferramentas de trading profissionais usadas por bancos, traders institucionais e hedge funds . O indicador identifica áreas de mercado que freque
FREE
SignalXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS SignalXpert foi desenvolvido por mim para oferecer aos traders que utilizam o indicador RangeXpert uma ferramenta poderosa de análise. RangeXpert serve como a base do sistema – ele identifica áreas precisas do mercado e fornece os dados que o SignalXpert avalia em tempo real para gerar sinais claros e acionáveis. Isso permite o monitoramento simultâneo de até 25 diferentes ativos em vários timeframes , detectando em tempo real os movimentos
FREE
NewsXpert
Steve Rosenstock
Bibliotecas
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert   é um painel totalmente gratuito e poderoso para   MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de   mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho   diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas,   DashXpert   oferece uma   visão centralizada e inteligente   - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas   pos
FREE
ShowXpert
Steve Rosenstock
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS ShowXpert é o seu centro visual de controle para MetaTrader 5. ShowXpert é uma ferramenta inteligente que exibe todas as suas operações fechadas Buy e Sell diretamente no gráfico , incluindo o resultado em pontos e moeda . Operações lucrativas aparecem em verde, operações com perda em vermelho, tudo de forma clara, intuitiva e em tempo real. Com um único olhar, você vê quais setups funcionaram e como sua operação atual está se desenvolvendo
FREE
DashXpert
Steve Rosenstock
5 (1)
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS DashXpert é um painel totalmente gratuito e poderoso para MetaTrader 5 , exibindo todos os dados essenciais de mercado, informações da conta e estatísticas de desempenho diretamente no seu gráfico. Em vez de alternar entre janelas e abas, DashXpert oferece uma visão centralizada e inteligente - otimizada para máxima clareza, mínima distração e aparência profissional. Ele fornece uma visão clara e em tempo real das suas posições abertas, luc
FREE
TimeXpert
Steve Rosenstock
5 (2)
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS TimeXpert é uma ferramenta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que exibe as sessões globais de trading - Tokyo, Sydney, London e New York - diretamente no seu gráfico. Em vez de calcular os horários manualmente, você obtém uma visão geral automática e codificada por cores , que mostra de imediato quando os mercados abrem, se sobrepõem ou fecham . Isso permite identificar instantaneamente onde surge a volatilidade , quando a liquidez aumen
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Indicadores
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS StrongXpert é o seu monitor preciso de força em tempo real para o mercado global de moedas. Ele foi desenvolvido para mostrar para onde o capital realmente está fluindo - e de onde ele está saindo do mercado . O indicador mede a força relativa das oito principais moedas (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) e transforma movimentos de preço complexos em um painel visual simples e fácil de ler - diretamente no gráfico. Identifique em segun
FREE
InfoXpert
Steve Rosenstock
Utilitários
CLIQUE AQUI PARA VER TODOS OS MEUS PRODUTOS GRATUITOS InfoXpert é uma ferramenta gratuita e inteligente para MetaTrader 5 que exibe todos os dados essenciais de trading diretamente no seu gráfico - ao vivo, de forma clara e precisa. Você pode ver instantaneamente seu lucro ou prejuízo (em moeda e porcentagem), o spread e o tempo restante da vela atual - perfeito para decisões rápidas no trading ativo. Todos os elementos são totalmente personalizáveis (fully customizable) - você decide quais da
FREE
Filtro:
Det01
15
Det01 2025.11.26 14:20 
 

Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke

Steve Rosenstock
24631
Resposta do desenvolvedor Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Danke für Deine Bewertung. Das freut mich sehr.
haseeb_mirza12
14
haseeb_mirza12 2025.11.24 17:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Steve Rosenstock
24631
Resposta do desenvolvedor Steve Rosenstock 2025.11.28 10:22
Thank you for your review.
Responder ao comentário