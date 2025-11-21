ZoneXpert
- Indicadores
- Steve Rosenstock
- Versão: 2.0
- Atualizado: 2 dezembro 2025
ZoneXpert é o teu analista visual de mercado para MetaTrader 5 - desenvolvido para detectar automaticamente zonas de suporte e resistência, marcá-las com cores e atualizá-las em tempo real. O indicador analisa estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume para te mostrar exatamente onde o mercado reage - e onde rompe os níveis. Com ZoneXpert, vês imediatamente onde as forças do mercado se acumulam - e operas onde as decisões reais são tomadas, não onde o acaso domina. Em vez de desenhar linhas manualmente ou comparar níveis antigos, ZoneXpert oferece-te um sistema de zonas dinâmico e claro diretamente no gráfico. Cada zona é automaticamente delimitada e ajustada aos movimentos atuais do mercado - ideal para planear entradas e saídas, limitar risco e compreender as reações do mercado. Seja em Forex, Gold ou Index, ZoneXpert revela aquelas áreas de preço invisíveis onde o mercado realmente decide. Perfeito para traders que valorizam estrutura, timing e clareza visual.
Especificações
- Deteção automática de zonas de suporte e resistência em tempo real
- Ajuste dinâmico das zonas conforme os movimentos atuais do mercado
- Deteção automática de estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume
- Representação colorida de zonas ativas, testadas e rompidas
- Análise por timeframe - visível em todos os períodos
- Ajuste de sensibilidade para zonas mais amplas ou mais estreitas
- Sem redrawing, sem repainting - níveis de mercado fiáveis
- Eficiente e estável, desenvolvido para operação contínua
- Uso universal - Forex, Gold, Indices, Commodities e Crypto
- Perfeitamente compatível com ShowXpert, StrongXpert e DashXpert
Ein sehr hilfreicher Indikator!! Danke