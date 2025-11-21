

ZoneXpert é o teu analista visual de mercado para MetaTrader 5 - desenvolvido para detectar automaticamente zonas de suporte e resistência, marcá-las com cores e atualizá-las em tempo real. O indicador analisa estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume para te mostrar exatamente onde o mercado reage - e onde rompe os níveis. Com ZoneXpert, vês imediatamente onde as forças do mercado se acumulam - e operas onde as decisões reais são tomadas, não onde o acaso domina. Em vez de desenhar linhas manualmente ou comparar níveis antigos, ZoneXpert oferece-te um sistema de zonas dinâmico e claro diretamente no gráfico. Cada zona é automaticamente delimitada e ajustada aos movimentos atuais do mercado - ideal para planear entradas e saídas, limitar risco e compreender as reações do mercado. Seja em Forex, Gold ou Index, ZoneXpert revela aquelas áreas de preço invisíveis onde o mercado realmente decide. Perfeito para traders que valorizam estrutura, timing e clareza visual.





Especificações

Deteção automática de zonas de suporte e resistência em tempo real

Ajuste dinâmico das zonas conforme os movimentos atuais do mercado



Deteção automática de estruturas de preço, máximas, mínimas e áreas de volume



Representação colorida de zonas ativas, testadas e rompidas



Análise por timeframe - visível em todos os períodos



Ajuste de sensibilidade para zonas mais amplas ou mais estreitas



Sem redrawing, sem repainting - níveis de mercado fiáveis



Eficiente e estável, desenvolvido para operação contínua



Uso universal - Forex, Gold, Indices, Commodities e Crypto



Perfeitamente compatível com ShowXpert, StrongXpert e DashXpert









Contre mais ferramentas para as suas negociações: https://mql5.com/pt/users/steverosenstock/seller








