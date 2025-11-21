ZoneXpert

ZoneXpert è il tuo analista visivo di mercato per MetaTrader 5 - sviluppato per rilevare automaticamente le zone di Support e Resistance, evidenziarle con colori e aggiornarle in tempo reale. L’indicatore analizza strutture di prezzo, massimi, minimi e aree di volume per mostrarti esattamente dove il mercato reagisce - e dove rompe i livelli. Con ZoneXpert vedi immediatamente dove si accumulano le forze di mercato - e operi nei punti in cui vengono prese le decisioni reali, non dove domina il caso. Invece di tracciare linee manuali o confrontare vecchi livelli, ZoneXpert ti offre un sistema di zone dinamico e chiaro direttamente sul grafico. Ogni zona viene automaticamente delimitata e adattata ai movimenti attuali del mercato - ideale per pianificare entrate e uscite, limitare il rischio e comprendere le reazioni del mercato. Che tu faccia trading su Forex, Gold o Indices, ZoneXpert rivela quelle aree di prezzo invisibili in cui il mercato decide realmente. Perfetto per i trader che apprezzano struttura, timing e chiarezza visiva.


Specifiche

  • Rilevamento automatico delle zone di Support e Resistance in tempo reale
  • Adattamento dinamico delle zone ai movimenti attuali del mercato
  • Rilevamento automatico di strutture di prezzo, massimi, minimi e aree di volume
  • Visualizzazione colorata di zone attive, testate e rotte
  • Analisi multi-timeframe - visibile su ogni timeframe
  • Regolazione della sensibilità per zone più larghe o più strette
  • Nessun redrawing o repainting - livelli di mercato affidabili
  • Efficiente e stabile, progettato per funzionamento continuo
  • Uso universale - Forex, Gold, Indices, Commodities e Crypto
  • Perfettamente compatibile con ShowXpert, StrongXpert e DashXpert


