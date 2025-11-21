

ZoneXpert è il tuo analista visivo di mercato per MetaTrader 5 - sviluppato per rilevare automaticamente le zone di Support e Resistance, evidenziarle con colori e aggiornarle in tempo reale. L’indicatore analizza strutture di prezzo, massimi, minimi e aree di volume per mostrarti esattamente dove il mercato reagisce - e dove rompe i livelli. Con ZoneXpert vedi immediatamente dove si accumulano le forze di mercato - e operi nei punti in cui vengono prese le decisioni reali, non dove domina il caso. Invece di tracciare linee manuali o confrontare vecchi livelli, ZoneXpert ti offre un sistema di zone dinamico e chiaro direttamente sul grafico. Ogni zona viene automaticamente delimitata e adattata ai movimenti attuali del mercato - ideale per pianificare entrate e uscite, limitare il rischio e comprendere le reazioni del mercato. Che tu faccia trading su Forex, Gold o Indices, ZoneXpert rivela quelle aree di prezzo invisibili in cui il mercato decide realmente. Perfetto per i trader che apprezzano struttura, timing e chiarezza visiva.





Specifiche

Rilevamento automatico delle zone di Support e Resistance in tempo reale

delle zone di Support e Resistance in tempo reale Adattamento dinamico delle zone ai movimenti attuali del mercato



delle zone ai movimenti attuali del mercato Rilevamento automatico di strutture di prezzo, massimi, minimi e aree di volume

Visualizzazione colorata di zone attive, testate e rotte



di zone attive, testate e rotte Analisi multi-timeframe - visibile su ogni timeframe



- visibile su ogni timeframe Regolazione della sensibilità per zone più larghe o più strette



per zone più larghe o più strette Nessun redrawing o repainting - livelli di mercato affidabili



- livelli di mercato affidabili Efficiente e stabile , progettato per funzionamento continuo



, progettato per funzionamento continuo Uso universale - Forex, Gold, Indices, Commodities e Crypto



- Forex, Gold, Indices, Commodities e Crypto Perfettamente compatibile con ShowXpert, StrongXpert e DashXpert









